Tham vọng lắp toilet trên xe tăng T-14 Armata của Nga có đáng bị chê là "ngớ ngẩn"?

Ngay từ khi ra mắt, Nga đã hứa hẹn sẽ lắp nhà vệ sinh trên xe tăng chủ lực thế hệ mới T-14 Armata để phục vụ kíp chiến đấu. Tuy nhiên mới đây, vấn đề giải quyết "khâu cuối" này mới được báo chí trong và ngoài nước chú ý tới. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Câu hỏi đặt ra là, vậy xe tăng T-14 Armata lắp... nhà vệ sinh để làm gì khi mà hàng loạt các loại xe tăng hiện đại ngày nay dù to lớn cồng kềnh đến đâu cũng không có "nhà chức năng" tốn diện tích này. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Đơn giản là vì xe tăng T-14 Armata được thiết kế để phục vụ một chiến trường khác hoàn toàn các loại xe tăng hiện nay, ở môi trường tác chiến đó, kíp chiến đấu của T-14 sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi ra ngoài đi vệ sinh. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Đó chính là môi trường tác chiến nhiễm phóng xạ nặng. Nói ngắn gọn, xe tăng T-14 Armatar được thiết kế để kíp chiến đấu tác chiến trong môi trường chiến tranh hạt nhân. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Để phục vụ việc tác chiến trong môi trường chiến tranh hạt nhân, xe tăng T-14 Armata sẽ có thiết kế kín hoàn toàn, không khí bên ngoài trước khi được thông gió vào bên trong sẽ phải đi qua hệ thống lọc phức tạp để hạn chế bụi phóng xạ. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Thông thường, kíp chiến đấu xe tăng chỉ việc mở cửa chui ra ngoài "giải quyết nỗi buồn" sau đó quay trở lại xe. Tuy nhiên ở môi trường chiến tranh hạt nhân, khi mà nồng độ phóng xạ trong không khí là quá lớn, chỉ cần vài phút ở bên ngoài cũng sẽ khiến nạn nhân thiệt mạng vì nhiễm xạ nặng. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Vậy nên, việc lắp đặt nhà vệ sinh bên trong xe tăng T-14 Armata là một tham vọng lớn nhưng nó có lý do hoàn toàn chính đáng, điều này giúp kíp chiến đấu tác chiến được nhiều ngày liên tục mà không cần phải ra ngoài... giải quyết khi họ có thể ăn ngủ ngay trên ghế lại và có sẵn nhà vệ sinh sau lưng. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Việc lắp đặt nhà vệ sinh trên xe tăng T-14 Armata dù chưa biết có khả thi hay không nhưng lý do để lắp đặt thiết bị này lên xe là điều hoàn toàn... có lý. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Trong tương lai, nếu T-14 Armata lắp đặt thành công nhà vệ sinh thì đây sẽ là loại xe tăng chủ lực hiện đại đầu tiên trên thế giới được trang bị "phòng chức năng" quý báu này. Nguồn ảnh: Tanknutdave. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-14 Armata cảu Nga tác chiến trong môi trường lạnh khắc nghiệt.

