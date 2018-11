Thăm gian hàng vũ khí Việt Nam, các nước ở triển lãm IndoDefence

Diễn ra từ ngày 7/11 đến 10/11, Triển lãm quốc tế về vũ khí và thiết bị quân sự IndoDefence 2018 được tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia, được xem là dịp đánh giá những thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia. Đây cũng là lần thứ 8 – IndoDefence được tổ chức. Nguồn ảnh: bmpd. IndoDefence 2018 cũng thu hút một số lượng đáng kể các công ty vũ khí hàng đầu trên thế giới, với mục tiêu mở rộng và tìm kiếm khách hàng mới tại thị trường Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á. Hầu hết các công ty này đến từ châu Âu và Nga, ngoài ra còn có một số đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: bmpd. Trong ảnh là khu trưng bày của Liên doanh hàng không vũ trụ BrahMos giữa Nga và Ấn Độ, sản phẩm chính cả công ty này là dòng tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Nguồn ảnh: bmpd. Còn đây là tổ hợp pháo phản lực Polonez-300 đến từ công ty quốc phòng nhà nước Belspetsvneshtechnika của Belarus phát triển. Nguồn ảnh: bmpd. Năm nay Ukraine cũng có gian hàng đại diện tại IndoDefence 2018 và mang đến triển lãm các sản phẩm quốc phòng hàng đầu của nước này thông qua Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Ukroboronprom. Nguồn ảnh: bmpd. Năm nay Ukraine cũng có gian hàng đại diện tại IndoDefence 2018 và mang đến triển lãm các sản phẩm quốc phòng hàng đầu của nước này thông qua Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Ukroboronprom. Nguồn ảnh: bmpd. Trong ảnh là mẫu cối tự hành 81mm cũng của Tây Ban Nha đặt trên khung gầm xe bọc thép URO VAMTAC ST5. Nguồn ảnh: bmpd. Xe bọc thép chiến thuật đa nhiệm T815 Patriot MATMMV một sản phẩm mới của công ty Excalibur Army, Cộng hòa Czech tại IndoDefence 2018 Nguồn ảnh: bmpd. Lựu pháo 105mm 105LG1 của Tập đoàn Nexter Systems, Pháp mang đến Indonesia dự triển lãm lần này, được biết Pháp là một trong những đối tác quốc phòng quan trọng của Indonesia trong những năm trở lại gần đây. Nguồn ảnh: bmpd. Máy bay trinh sát không người lái tầm xa TAI Anka của Thổ Nhĩ Kỳ tại IndoDefence 2018. Nguồn ảnh: bmpd. Gần đó là mẫu xe bọc thép chiến thuật Ejder Yalcin cũng của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự triển lãm lần này. Nguồn ảnh: bmpd. Gian trưng bày của Việt Nam do Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng chủ trì, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel và Tổng Công ty vật tư quốc phòng đồng tham gia. Khu trưng bày của Việt Nam ở vị trí trung tâm của Triển lãm và bao gồm bốn mặt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đại diện tham dự IndoDefence 2018. Nguồn ảnh: bmpd. Mẫu máy bay trinh sát không người lái có tên mã Shikra do Tập đoàn Viettel phát triển cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo thông tin có được tại IndoDefence, trong tháng 12 năm nay mẫu UAV Shikra này sẽ chính thức được biên chế cho Hải quân Việt Nam. Nguồn ảnh: bmpd. Một số mẫu súng bộ binh do Việt Nam phát triển được giới thiệu tại Indonesia. Nguồn ảnh: bmpd. Các thiết bị liên lạc vô tuyến sóng ngắn dành cho lực lượng bộ binh và cơ giới do Tập đoàn Viettel chế tạo, hiện các thiết bị này đều đã được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: bmpd. Mời độc giả xem video: Xe chiến đấu bộ binh Pandur II 8x8 được giới thiệu tại IndoDefence 2018 (nguồn Jane's)

