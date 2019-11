Thái Lan khoe sức mạnh thiết giáp, khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á

Lực lượng Thiết giáp thuộc Quân đội Thái Lan vừa có màn trình diễn hết sức mãn nhãn với việc "khoe" đầy đủ gần như mọi loại xe tăng, thiết giáp từng được lực lượng này sử dụng trong quá khứ. Nguồn ảnh: QQ. Đầu tiên là tổ hợp thiết giáp biến hình FV101 do Đức thiết kế. Đây là loại thiết giáp có thể tuỳ biến theo nhiều mục đích tử dụng, thay đổi hình dạng và cấu trúc tuỳ theo từng mô-đun mà nó mang theo. Nguồn ảnh: QQ. Sau đó là màn khoe khéo sức mạnh để chứng minh rằng Thái Lan mới là quốc gia có lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực đông đảo nhất và có phần mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong hình là xe tăng VT-4 được Thái Lan mua từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Xe bọc thép chở quân loại Type 85 cũng được Thái Lan mua từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.Xe tăng chủ lực Type 69-II cũng do Trung Quốc sản xuất hiện đang phục vụ trong biên chế của Thái Lan. Đây là phiên bản xe tăng chủ lực kiêm chỉ huy, được cải tiến từ phiên bản Type 69. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, buổi trình diễn này của Quân đội Thái Lan còn có sự tham gia của xe tăng siêu nhẹ Carden Loyd. Loại xe tăng này được Thái Lan trang bị từ trước Chiến tranh Thế giới thứ hai và từng được nước này sử dụng trong cuộc chiến tranh Pháp - Thái. Nguồn ảnh: QQ. Cho tới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thái Lan lại tiếp tục "nâng cấp" đội xe tăng của mình bằng cách đưa xe tăng hạng nhẹ Type 95 do Nhật sử dụng trong cuộc đại chiến vào biên chế. Nguồn ảnh: QQ. Với việc lực lượng thiết giáp được thành lập từ rất sớm, được trang bị nhiều loại thiết giáp mạnh. Có thể khẳng định rằng Thái Lan là quốc gia có kinh nghiệm tác chiến và sử dụng thiết giáp nhiều bậc nhất Đông Nam Á. Ảnh: Xe tăng M6- được Thái Lan mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Xe thiết giáp M113 - loại thiết giáp nổi danh từ Chiến tranh Việt Nam tới nay vẫn được Thái Lan sử dụng trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng hạng nhẹ cuối cùng trong biên chế của Quân đội Mỹ mang tên Stingray tới nay vẫn được Thái Lan tiếp tục sử dụng. Kể từ sau khi cho Stingray về hưu, Mỹ không còn sử dụng xe tăng hạng nhẹ trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT4 do Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu cho Thái Lan.

Lực lượng Thiết giáp thuộc Quân đội Thái Lan vừa có màn trình diễn hết sức mãn nhãn với việc "khoe" đầy đủ gần như mọi loại xe tăng, thiết giáp từng được lực lượng này sử dụng trong quá khứ. Nguồn ảnh: QQ. Đầu tiên là tổ hợp thiết giáp biến hình FV101 do Đức thiết kế. Đây là loại thiết giáp có thể tuỳ biến theo nhiều mục đích tử dụng, thay đổi hình dạng và cấu trúc tuỳ theo từng mô-đun mà nó mang theo. Nguồn ảnh: QQ. Sau đó là màn khoe khéo sức mạnh để chứng minh rằng Thái Lan mới là quốc gia có lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực đông đảo nhất và có phần mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong hình là xe tăng VT-4 được Thái Lan mua từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Xe bọc thép chở quân loại Type 85 cũng được Thái Lan mua từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng chủ lực Type 69-II cũng do Trung Quốc sản xuất hiện đang phục vụ trong biên chế của Thái Lan. Đây là phiên bản xe tăng chủ lực kiêm chỉ huy, được cải tiến từ phiên bản Type 69. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, buổi trình diễn này của Quân đội Thái Lan còn có sự tham gia của xe tăng siêu nhẹ Carden Loyd. Loại xe tăng này được Thái Lan trang bị từ trước Chiến tranh Thế giới thứ hai và từng được nước này sử dụng trong cuộc chiến tranh Pháp - Thái. Nguồn ảnh: QQ. Cho tới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thái Lan lại tiếp tục "nâng cấp" đội xe tăng của mình bằng cách đưa xe tăng hạng nhẹ Type 95 do Nhật sử dụng trong cuộc đại chiến vào biên chế. Nguồn ảnh: QQ. Với việc lực lượng thiết giáp được thành lập từ rất sớm, được trang bị nhiều loại thiết giáp mạnh. Có thể khẳng định rằng Thái Lan là quốc gia có kinh nghiệm tác chiến và sử dụng thiết giáp nhiều bậc nhất Đông Nam Á. Ảnh: Xe tăng M6- được Thái Lan mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Xe thiết giáp M113 - loại thiết giáp nổi danh từ Chiến tranh Việt Nam tới nay vẫn được Thái Lan sử dụng trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QQ. Xe tăng hạng nhẹ cuối cùng trong biên chế của Quân đội Mỹ mang tên Stingray tới nay vẫn được Thái Lan tiếp tục sử dụng. Kể từ sau khi cho Stingray về hưu, Mỹ không còn sử dụng xe tăng hạng nhẹ trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT4 do Trung Quốc sản xuất và xuất khẩu cho Thái Lan.