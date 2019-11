Không phải Việt Nam, Indonesia... quốc gia nào có lực lượng tăng mạnh nhất ĐNÁ?

Theo các số liệu không chính thức chỉ tính riêng Lục quân Thái Lan số lượng xe tăng của nước này đã rơi vào khoảng từ 600-700 đơn vị, và được xem là “xương sống” của lục quân nước này. Nếu so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á lực lượng xe tăng Thái Lan cũng đứng hàng nhất nhì về số lượng, tuy nhiên họ vẫn có những điểm yếu. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Cụ thể, dù có lực lượng vũ trang phát triển với tốc độ khá ổn định thế nhưng Quân đội Thái Lan lại không chú trọng mấy tới lực lượng tăng thiết giáp khi chỉ duy trì chúng với các dòng xe tăng khá lạc hậu như M41, M48 do Mỹ chế tạo từ những năm 1950-1960. Dù vậy lực lượng xe tăng Thái Lan vẫn có những điểm sáng khi họ được trang bị thêm M60A1/A3 và cả xe tăng hạng nhẹ Stingray trong những năm 1980-1990. Vậy điều gì giúp Thái Lan có thể vươn lên tranh giành vị trí “vua tăng” với các nước còn lại trong khu vực? Nguồn ảnh: thaidefense-news. Theo đó, lực lượng xe tăng Thái Lan xuất hiện trở lại trên bảng xếp hạng xe tăng Đông Nam Á khi họ có kế hoạch hiện đại hóa lực lượng này từ năm 2010, mà bước đầu tiên chính là hợp đồng mua 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M trị giá hơn 215 triệu USD từ Ukraine. Trong ảnh là một chiếc T-84 của Thái Lan trong một lễ duyệt binh gần đây. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Nói về T-84 Oplot-M đây có thể được xem là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất nhì ở Đông Âu, thậm chí nó còn được so sánh với cả T-90A của Nga. Bản thân T-84 cũng được phát triển từ dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của Liên Xô trước đây, do đó với T-84 Oplot-M thực lực của lực lượng xe tăng Thái Lan sẽ được nâng lên một tầm mới. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Về mặt hỏa lực T-84 Oplot-M được trang bị pháo chính 125mm KBA-3 có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, cùng với đó là hệ thống động cơ diesel mạnh mẽ KMDB 6TD-2 1.200 mã lực cho phép chiếc xe tăng nặng 46 tấn này di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 70km/h. Tầm hoạt động của T-84 Oplot-M vào khoảng hơn 500km quá đủ với yêu cầu tác chiến của Lục quân Thái Lan hiện tại. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Sau những chiếc T-84 Oplot-M đầu tiên Thái Lan có ý định đặt mua thêm những chiếc xe tăng từ Ukraine, tuy nhiên việc chỉ sau một thời gian sử dụng T-84 có dấu hiệu đi xuống cộng với sự chậm trễ trong thực hiện hợp đồng từ phía Ukraine đã khiến Lục quân Thái Lan tìm đến một ứng cử viên khác là VT-4 hay còn được gọi là MBT-3000 một trong những mẫu xe tăng bán chạy nhất hiện nay của Trung Quốc. Nguồn ảnh: thaidefense-news. “Như bắt được vàng” Trung Quốc ngay lập tức giao lô VT-4 đầu tiên cho Thái Lan chỉ một thời gian ngắn sau khi hợp đồng được hai bên ký kết, và con số hiện tại đã lên tới 49 đơn. Thậm chí có thông tin cho rằng Lục quân Thái Lan sẽ đặt mua ít nhất 150 chiếc VT-4 từ Trung Quốc với giá trị hợp đồng ước tính lên đến hơn 1 tỷ USD. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Mặc dù xe tăng xuất khẩu của Trung Quốc từ trước cho đến nay không được đánh giá cao thế nhưng VT-4 cũng có những thế mạnh riêng của mình nhất là với mức giá hấp dẫn của nó vào khoảng 4 triệu USD cho mỗi chiếc. Đổi lại Thái Lan sẽ có một chiếc xe tăng được trang bị pháo nòng trơn 125mm, động cơ diesel 1,300 mã lực, hệ thống vũ khí của nó cũng được tự động hóa hoàn toàn kể cả súng máy phòng không 12.7mm trên tháp pháo. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Việc sở hữu song song bộ đôi xe tăng VT-4 và T-84 Oplot-M là một bước tiến quan trọng giúp Lục quân Thái Lan tái xây dựng lại lực lượng xe tăng của mình, thậm chí là bước lên hàng các quốc gia sở hữu lực lượng xe tăng mạnh nhất nhì trong khu vực Đông Nam Á vượt qua cả Indonesia và Singapore. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Dù vậy với số lượng VT-4 và T-84 Oplot-M hiện tại Lục quân Thái Lan vẫn phải đặt trọng trách “sống còn” lên những chiếc xe tăng M60A1/A3 của Mỹ vốn có trong biên chế lên đến 178 chiếc và đây vẫn sẽ là lực lượng tác chiến chính của Lục quân Thái Lan trong ít nhất 10 năm nữa. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Do được thiết kế từ thời chiến tranh Lạnh và người tiền nhiệm của xe tăng M1 Abrams của Quân đội Mỹ hiện tại, M60 được trang bị pháo chính khá khiên tốn chỉ 105mm M68, kết hợp với đó là động cơ diesel 750 mã lực để vận hành cỗ máy nặng hơn 50 tấn này. Tốc độ di chuyển của M60 khá chậm chỉ gần 50km/h với tầm hoạt động 500km. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Một dòng xe tăng khác đang quan tâm của Lục quân Thái Lan là những chiếc Type 59-II mua từ Trung Quốc, thông tin về hợp đồng này tới nay vẫn chưa được Quân đội Thái Lan công bố và cũng không rõ có bao nhiêu chiếc Type 59-II phục vụ trong Lục quân Thái Lan. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Khác với những biến thể Type 59 khác, Type 59-II của Thái Lan được trang bị pháo chính 105mm Royal Ordnance L7 theo chuẩn NATO bao gồm cả thiết bị điện tử. Nó được trang bị một động cơ diesel 520 mã lực có tốc độ di chuyển tối đa vào khoảng 50km/h với tầm hoạt động hơn 480km. Trọng lượng chiếc đấu của chiếc xe tăng này chỉ vào khoảng hơn 36 tấn. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Tổng thể nhìn lại số lượng xe tăng hiện đại của Lục quân Thái Lan ở thời điểm thời điểm hiện tại chỉ vào khoảng 100 chiếc, con số này thực tế không hề nhiều nhưng hỗ trợ cho chúng là 178 chiếc M60A1/A3, 100 chiếc M48, 100 chiếc Stingray cùng số lượng không xác định Type 59-II. Điều này ít nhiều giúp Thái Lan có được lực lượng xe tăng khá toàn diện ở thời điểm hiện tại bởi mỗi dòng xe tăng của nước này có thể đảm nhận một vai trò khác nhau. Ảnh: xe tăng hạng nhẹ Stingray của Thái Lan. Nguồn ảnh: thaidefense-news. Nếu so sánh với các nước trong khu vực lực lượng xe tăng Thái Lan có phần nhỉnh hơn một số nước về mặt quân số nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm tác chiến. Tuy vậy thực lực xe tăng Thái Lan cũng không thể xem thường khi họ đang từng ngày hoàn thiện lực lượng xe tăng của mình theo hướng hiện đại, cơ động và tinh nhuệ. Nguồn ảnh: thaidefense-news Mời độc giả xem video: Xe tăng M60 Thái Lan diễn tập bắn đạn thật. (nguồn Chakrawal Chotikul)

