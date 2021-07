Tên lửa “Sea Breaker” của Israel liệu có phù hợp với VIệt Nam

Tên lửa “Sea Breaker” sử dụng động cơ tuốc bin phản lực nhiên liệu rắn, cho tên lửa tốc độ cận âm, tầm bắn tối đa 300 km. Tên lửa tích hợp đầu dò hình ảnh hồng ngoại tiên tiến, có thể tấn công mục tiêu cố định hoặc di chuyển trong môi trường chống tiếp cận/ phong tỏa khu vực (AD/A2). Loại tên lửa hành trình này có thể được phóng từ các bệ phóng, trang bị trên các tàu chiến, như tàu khu trục, tàu tên lửa dẫn đường, tàu tuần dương. Phiên bản trên mặt đất có thể được phóng đi từ bệ phóng tên lửa phòng không SPYDER (cũng do Raphael phát triển), có tính năng cơ động cao. “Sea Breaker” được trang bị trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong cơ cấu dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu của tên lửa, do vậy “Sea Breaker” có thể biết so sánh hình ảnh, dựa trên dữ liệu lớn (Big Data). Với việc sử dụng AI, “Sea Breaker” hoàn toàn có thể nắm bắt mục tiêu tự động (ATA) và nhận dạng mục tiêu tự động (ATR); đồng thời có thể bí mật vượt qua nhiều địa hình khác nhau (kể cả trong điều kiện địa hình phức tạp) và xác định chính xác mục tiêu. Tên lửa “Sea Breaker” có khả năng dừng các cuộc tấn công, khi đang bay và đánh giá thiệt hại trên chiến trường (BDA); liên kết dữ liệu của “Sea Breaker” sẽ hỗ trợ việc ra quyết định của người chỉ huy và cập nhật trạng thái chiến trường theo thời gian thực. “Sea Breaker” có thể “đánh giá” mục tiêu mà nó sắp tiến công, dựa trên kế hoạch tấn công được định trước về điểm khóa, góc phương vị, góc tấn công, điểm ngắm mục tiêu, thời cơ tấn công và vị trí tấn công…,với khả năng tấn công đa hướng và đồng thời. Loại tên lửa hành trình này cũng có khả năng chống nhiễu điện tử cao và khả năng tàng hình tốt, nhờ tính năng bay bám địa hình; khi bay trên mặt biển, “Sea Breaker” có thể bay lướt trên biển và khi bay trên đất liền, nó sẽ bay ở độ cao rất thấp, nên radar khó có thể phát hiện ra. Với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, nên dù bị đối phương gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh GPS, thì “Sea Breaker” vẫn có thể “nhớ đường” chính xác đến mục tiêu, bằng phương pháp “so sánh địa hình” khi bay, nhờ dữ liệu lớn trong bộ nhớ của tên lửa. Ngoài ra, tên lửa “Sea Breaker” có hình dáng nhỏ gọn, đường kính khoảng 350 mm, dài dưới 4 mét, trọng lượng dưới 400 kg; rất phù hợp để đưa lên nhiều phương tiện phóng khác nhau như tàu chiến, xe phóng. Cấu trúc của thân tên lửa, đã được tối ưu hóa về mặt khí động học, mặt trước không bo tròn, chuốt nhọn như các loại tên lửa thông thường; mà sử dụng thiết kế đa giác, các cảm biến của “Sea Breaker” được gắn ngay phần đầu dò của tên lửa. Đuôi tên lửa “Sea Breaker” có hình trụ, giúp giảm lực cản không khí đồng thời giảm diện tích phản xạ radar; tên lửa sử dụng cánh lái hình chữ thập không đều; hai cánh nâng xòe ra, khi tên lửa rời bệ phóng. Cửa hút khí của tên lửa được thiết kế lõm vào dưới thân tên lửa, nhằm cải thiện hình dáng và khả năng tàng hình. Về khối chiến đấu, “Sea Breaker” được trang bị đầu đạn đa chức năng xuyên phá /nổ /mảnh với trọng lượng 113 kg, và sức công phá của nó, đủ để phá hủy một tàu khu trục nhỏ. Tên lửa “Sea Breaker” của Raphael là một loại vũ khí đa miền, hỗ trợ một khái niệm mới về chiến tranh trên biển, trên bộ; đồng thời với việc dùng chung bệ phóng với tên lửa SPYDER, điều này có nghĩa là là tên lửa phòng không, có thể được triển khai chung một bệ phóng với tên lửa hành trình. Loại tên lửa hành trình “Sea Breaker”, sẽ được trang bị trên khu trục hạm SAAR 6 mới nhất của Israel, góp phần tăng sức mạnh và khả năng răn đe của Israel ở phía đông Địa Trung Hải. “Sea Breaker” cũng là thế hệ tên lửa hành trình tiếp theo, nhấn mạnh yếu tố tàng hình và khả năng tác chiến tự động. Đại diện của Raphael cho biết, hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5, được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên biển, các mục tiêu gần bờ như sở chỉ huy, sân bay hoặc các mục tiêu có giá trị chiến thuật cao. Tên lửa kết hợp trí thông minh nhân tạo, nhận dạng mục tiêu tự động, thiết bị tìm kiếm hình ảnh hồng ngoại IIR tiên tiến, máy tính và con người, đảm bảo phát huy khả năng cao nhất của tên lửa. Từ sự phát triển của tên lửa “Sea Breaker” thế hệ thứ năm của Israel, có thể thấy rằng, sự phát triển của tên lửa hành trình thế hệ tiếp theo, sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, nhận dạng thông minh và ra quyết định thông minh để đạt được khả năng tác chiến của tên lửa, trong môi trường chiến trường phức tạp mới. Hiện nay Việt Nam là khách hàng quan trọng của công nghiệp quốc phòng Israel, trước đó nước ta đã mua hệ thống phòng không tầm trung SPYDER của Raphale và Việt Nam đã có kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng vũ khí khí tài có nguồn gốc Israel. Với việc tên lửa hành trình “Sea Breaker”, dùng chung bệ phóng với tên lửa phòng không SPYDER, đây là một thuận lợi rất lớn; đây là lợi thế rất lớn đối với Việt Nam, khi có sẵn hạ tầng để khai thác loại vũ khí này. Nếu được trang bị, Việt Nam sẽ có thêm một loại vũ khí có tính năng răn đe cao, bổ sung vào kho vũ khí tiến công tầm xa của chúng ta. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh tổ hợp tên lửa SPYDER của Việt Nam bắn đạn thật. Nguồn: QPVN.



Tên lửa “Sea Breaker” sử dụng động cơ tuốc bin phản lực nhiên liệu rắn, cho tên lửa tốc độ cận âm, tầm bắn tối đa 300 km. Tên lửa tích hợp đầu dò hình ảnh hồng ngoại tiên tiến, có thể tấn công mục tiêu cố định hoặc di chuyển trong môi trường chống tiếp cận/ phong tỏa khu vực (AD/A2). Loại tên lửa hành trình này có thể được phóng từ các bệ phóng, trang bị trên các tàu chiến, như tàu khu trục, tàu tên lửa dẫn đường, tàu tuần dương. Phiên bản trên mặt đất có thể được phóng đi từ bệ phóng tên lửa phòng không SPYDER (cũng do Raphael phát triển), có tính năng cơ động cao. “ Sea Breaker ” được trang bị trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong cơ cấu dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu của tên lửa, do vậy “Sea Breaker” có thể biết so sánh hình ảnh, dựa trên dữ liệu lớn (Big Data). Với việc sử dụng AI, “Sea Breaker” hoàn toàn có thể nắm bắt mục tiêu tự động (ATA) và nhận dạng mục tiêu tự động (ATR); đồng thời có thể bí mật vượt qua nhiều địa hình khác nhau (kể cả trong điều kiện địa hình phức tạp) và xác định chính xác mục tiêu. Tên lửa “Sea Breaker” có khả năng dừng các cuộc tấn công, khi đang bay và đánh giá thiệt hại trên chiến trường (BDA); liên kết dữ liệu của “Sea Breaker” sẽ hỗ trợ việc ra quyết định của người chỉ huy và cập nhật trạng thái chiến trường theo thời gian thực. “Sea Breaker” có thể “đánh giá” mục tiêu mà nó sắp tiến công, dựa trên kế hoạch tấn công được định trước về điểm khóa, góc phương vị, góc tấn công, điểm ngắm mục tiêu, thời cơ tấn công và vị trí tấn công…,với khả năng tấn công đa hướng và đồng thời. Loại tên lửa hành trình này cũng có khả năng chống nhiễu điện tử cao và khả năng tàng hình tốt, nhờ tính năng bay bám địa hình; khi bay trên mặt biển, “Sea Breaker” có thể bay lướt trên biển và khi bay trên đất liền, nó sẽ bay ở độ cao rất thấp, nên radar khó có thể phát hiện ra. Với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, nên dù bị đối phương gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh GPS, thì “Sea Breaker” vẫn có thể “nhớ đường” chính xác đến mục tiêu, bằng phương pháp “so sánh địa hình” khi bay, nhờ dữ liệu lớn trong bộ nhớ của tên lửa. Ngoài ra, tên lửa “Sea Breaker” có hình dáng nhỏ gọn, đường kính khoảng 350 mm, dài dưới 4 mét, trọng lượng dưới 400 kg; rất phù hợp để đưa lên nhiều phương tiện phóng khác nhau như tàu chiến, xe phóng. Cấu trúc của thân tên lửa, đã được tối ưu hóa về mặt khí động học, mặt trước không bo tròn, chuốt nhọn như các loại tên lửa thông thường; mà sử dụng thiết kế đa giác, các cảm biến của “Sea Breaker” được gắn ngay phần đầu dò của tên lửa. Đuôi tên lửa “Sea Breaker” có hình trụ, giúp giảm lực cản không khí đồng thời giảm diện tích phản xạ radar; tên lửa sử dụng cánh lái hình chữ thập không đều; hai cánh nâng xòe ra, khi tên lửa rời bệ phóng. Cửa hút khí của tên lửa được thiết kế lõm vào dưới thân tên lửa, nhằm cải thiện hình dáng và khả năng tàng hình. Về khối chiến đấu, “Sea Breaker” được trang bị đầu đạn đa chức năng xuyên phá /nổ /mảnh với trọng lượng 113 kg, và sức công phá của nó, đủ để phá hủy một tàu khu trục nhỏ. Tên lửa “Sea Breaker” của Raphael là một loại vũ khí đa miền, hỗ trợ một khái niệm mới về chiến tranh trên biển, trên bộ; đồng thời với việc dùng chung bệ phóng với tên lửa SPYDER, điều này có nghĩa là là tên lửa phòng không, có thể được triển khai chung một bệ phóng với tên lửa hành trình. Loại tên lửa hành trình “Sea Breaker”, sẽ được trang bị trên khu trục hạm SAAR 6 mới nhất của Israel, góp phần tăng sức mạnh và khả năng răn đe của Israel ở phía đông Địa Trung Hải. “Sea Breaker” cũng là thế hệ tên lửa hành trình tiếp theo, nhấn mạnh yếu tố tàng hình và khả năng tác chiến tự động. Đại diện của Raphael cho biết, hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5, được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên biển, các mục tiêu gần bờ như sở chỉ huy, sân bay hoặc các mục tiêu có giá trị chiến thuật cao. Tên lửa kết hợp trí thông minh nhân tạo, nhận dạng mục tiêu tự động, thiết bị tìm kiếm hình ảnh hồng ngoại IIR tiên tiến, máy tính và con người, đảm bảo phát huy khả năng cao nhất của tên lửa. Từ sự phát triển của tên lửa “Sea Breaker” thế hệ thứ năm của Israel, có thể thấy rằng, sự phát triển của tên lửa hành trình thế hệ tiếp theo, sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, nhận dạng thông minh và ra quyết định thông minh để đạt được khả năng tác chiến của tên lửa, trong môi trường chiến trường phức tạp mới. Hiện nay Việt Nam là khách hàng quan trọng của công nghiệp quốc phòng Israel, trước đó nước ta đã mua hệ thống phòng không tầm trung SPYDER của Raphale và Việt Nam đã có kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng vũ khí khí tài có nguồn gốc Israel. Với việc tên lửa hành trình “Sea Breaker”, dùng chung bệ phóng với tên lửa phòng không SPYDER, đây là một thuận lợi rất lớn; đây là lợi thế rất lớn đối với Việt Nam, khi có sẵn hạ tầng để khai thác loại vũ khí này. Nếu được trang bị, Việt Nam sẽ có thêm một loại vũ khí có tính năng răn đe cao, bổ sung vào kho vũ khí tiến công tầm xa của chúng ta. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh tổ hợp tên lửa SPYDER của Việt Nam bắn đạn thật. Nguồn: QPVN.