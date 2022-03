Tên lửa Dagger lần đầu xuất kích, mặt trận Mariupol vẫn ác liệt

Trong một báo cáo về việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã thông báo về việc sử dụng các loại vũ khí mới nhất của Nga. Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo rằng, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, đã được Không quân Nga sử dụng lần đầu tiên trong thực chiến và nó được sử dụng để phá hủy kho vũ khí hàng không của Ukraine, được làm ngầm dưới lòng đất. Theo Tướng Konashenkov, với sự trợ giúp của tên lửa Dagger, một kho tên lửa và đạn dược nằm gần làng Delyatyn ở vùng Ivano-Frankivsk, thuộc khu vực miền tây Ukraine đã bị phá hủy. Tên lửa siêu thanh Dagger của Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 2.000 km. Đồng thời, cho đến nay, không có hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả nào có thể đánh chặn các loại vũ khí này. Vẫn chưa rõ lý do chính xác tại sao Quân đội Nga lại sử dụng vũ khí siêu thanh trong cuộc chiến này, lý do là thử nghiệm thực chiến, hay vì mục tiêu kiên cố, phải dùng loại tên lửa này, hay với mục đích là răn đe các quốc gia NATO đang muốn can thiệp vào cuộc chiến? Theo thông tin chính thức, loại máy bay chiến đấu duy nhất, có thể phóng tên lửa hành trình chiến thuật Dagger là máy bay chiến đấu siêu thanh MiG-31K. Cách đây vài tuần, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về cuộc tấn công thử tên lửa siêu thanh Kinzhal tại một bãi thử ở miền bắc nước này. Trước đó, Quân đội Nga đã tập kích bằng tên lửa vào Nhà máy sửa chữa máy bay tại tỉnh Lvov và sân bay của nhà máy, đã bị phá hủy bởi vũ khí chính xác cao. Một số máy bay chiến đấu MiG-29 đang trong quá trình sửa chữa và hiện đại hóa tại đây cũng bị phá hủy; tuy nhiên câu hỏi, có phải bằng tên lửa Dagger hay không? Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, về việc các lực lượng Nga đang giao chiến với quân Ukraine ở trung tâm thành phố Mariupol, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cũng đã kiểm soát sân bay của thành phố. Trước đó có thông tin cho rằng, lá cờ của DPR cũng đã được cắm tại tòa nhà chính quyền của Quận Livoberezhny của Mariupol. Trang tin topwar.com của Nga cho biết, quân Nga và dân quân DPR đã tiến hành bao vây, tấn công chia cắt lực lượng Ukraine cố thủ Mariupol và đã khá thành công. Trong 24 giờ qua, đã có dấu hiệu cho thấy các tuyến phòng thủ của phía Ukraine ở Mariupol đã suy yếu. Do lực lượng phòng thủ ở Mariupol bị bao vây, do vậy họ biết rằng, không thể thoát khỏi thành phố và không ai tới cứu họ. Áp lực ngày càng tăng từ các lực lượng Nga, đang tạo ra kết quả. Đã xuất hiện thông tin cho biết rằng, sắp có biến động trong lực lượng Ukraine ở Mariupol, khi Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine được cho là đã đề nghị họ di chuyển đến Nhà máy luyện kim Azovstal. Có vẻ như Nhà máy Azovstal sẽ được biến thành khu vực tương tự Sân bay Donetsk. Nhưng rõ ràng là những gì còn lại của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Mariupol có thể sẽ bị bao vây trong một đến hai ngày tới và họ sẽ không thể chạy thoát đến Nhà máy luyện kim Azovstal bên kia sông (trên bản đồ được Quân đội Nga đánh số là I). Hiện tại, các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn một nửa thành phố. Chiến thuật ở giai đoạn đầu là bao vây và dần tiến chiếm các khu dân cư ngoại ô Mariupol. Sau đó, các mũi tấn công tiến vào trung tâm thành phố theo hướng ngắn nhất - tây bắc. Hiện tổng số quân Ukraine tại Mariupol ước tính vào khoảng 15-20.000 quân, trong đó ít nhất 3.000 là thành viên Tiểu đoàn Azov và các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 36, Lữ đoàn sơn cước Số 10, Lữ đoàn Cơ giới số 56. Ngoài ra tham gia phòng thủ ở Mariupol còn có các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine như Lữ đoàn số 23 và 25 đến từ Kiev, Tiểu đoàn số 37 từ Zaporozhye và Lữ đoàn số 109. Tuy nhiên trước hỏa lực tấn công dữ dội của quân Nga, các lực lượng của Ukraine đã tổn thất nhiều. Ngoài ra, việc các lực lượng Nga tiến quân chia cắt thành phố loại trừ mọi khả năng tập hợp và cơ động. Và các tay súng Tiểu đoàn Azov cũng hiểu rõ kết cục của họ nếu không đầu hàng. Đồng thời dự đoán của các chuyên gia Nga về khả năng thành phố cảng chiến lược có thể được kiểm soát trong những ngày tới bắt đầu trở thành sự thật. Video về thử tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga.

Trong một báo cáo về việc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã thông báo về việc sử dụng các loại vũ khí mới nhất của Nga. Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo rằng, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, đã được Không quân Nga sử dụng lần đầu tiên trong thực chiến và nó được sử dụng để phá hủy kho vũ khí hàng không của Ukraine, được làm ngầm dưới lòng đất. Theo Tướng Konashenkov, với sự trợ giúp của tên lửa Dagger , một kho tên lửa và đạn dược nằm gần làng Delyatyn ở vùng Ivano-Frankivsk, thuộc khu vực miền tây Ukraine đã bị phá hủy. Tên lửa siêu thanh Dagger của Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 2.000 km. Đồng thời, cho đến nay, không có hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả nào có thể đánh chặn các loại vũ khí này. Vẫn chưa rõ lý do chính xác tại sao Quân đội Nga lại sử dụng vũ khí siêu thanh trong cuộc chiến này, lý do là thử nghiệm thực chiến, hay vì mục tiêu kiên cố, phải dùng loại tên lửa này, hay với mục đích là răn đe các quốc gia NATO đang muốn can thiệp vào cuộc chiến? Theo thông tin chính thức, loại máy bay chiến đấu duy nhất, có thể phóng tên lửa hành trình chiến thuật Dagger là máy bay chiến đấu siêu thanh MiG-31K. Cách đây vài tuần, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về cuộc tấn công thử tên lửa siêu thanh Kinzhal tại một bãi thử ở miền bắc nước này. Trước đó, Quân đội Nga đã tập kích bằng tên lửa vào Nhà máy sửa chữa máy bay tại tỉnh Lvov và sân bay của nhà máy, đã bị phá hủy bởi vũ khí chính xác cao. Một số máy bay chiến đấu MiG-29 đang trong quá trình sửa chữa và hiện đại hóa tại đây cũng bị phá hủy; tuy nhiên câu hỏi, có phải bằng tên lửa Dagger hay không? Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, về việc các lực lượng Nga đang giao chiến với quân Ukraine ở trung tâm thành phố Mariupol, lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cũng đã kiểm soát sân bay của thành phố. Trước đó có thông tin cho rằng, lá cờ của DPR cũng đã được cắm tại tòa nhà chính quyền của Quận Livoberezhny của Mariupol. Trang tin topwar.com của Nga cho biết, quân Nga và dân quân DPR đã tiến hành bao vây, tấn công chia cắt lực lượng Ukraine cố thủ Mariupol và đã khá thành công. Trong 24 giờ qua, đã có dấu hiệu cho thấy các tuyến phòng thủ của phía Ukraine ở Mariupol đã suy yếu. Do lực lượng phòng thủ ở Mariupol bị bao vây, do vậy họ biết rằng, không thể thoát khỏi thành phố và không ai tới cứu họ. Áp lực ngày càng tăng từ các lực lượng Nga, đang tạo ra kết quả. Đã xuất hiện thông tin cho biết rằng, sắp có biến động trong lực lượng Ukraine ở Mariupol, khi Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine được cho là đã đề nghị họ di chuyển đến Nhà máy luyện kim Azovstal. Có vẻ như Nhà máy Azovstal sẽ được biến thành khu vực tương tự Sân bay Donetsk. Nhưng rõ ràng là những gì còn lại của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Mariupol có thể sẽ bị bao vây trong một đến hai ngày tới và họ sẽ không thể chạy thoát đến Nhà máy luyện kim Azovstal bên kia sông (trên bản đồ được Quân đội Nga đánh số là I). Hiện tại, các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn một nửa thành phố. Chiến thuật ở giai đoạn đầu là bao vây và dần tiến chiếm các khu dân cư ngoại ô Mariupol. Sau đó, các mũi tấn công tiến vào trung tâm thành phố theo hướng ngắn nhất - tây bắc. Hiện tổng số quân Ukraine tại Mariupol ước tính vào khoảng 15-20.000 quân, trong đó ít nhất 3.000 là thành viên Tiểu đoàn Azov và các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 36, Lữ đoàn sơn cước Số 10, Lữ đoàn Cơ giới số 56. Ngoài ra tham gia phòng thủ ở Mariupol còn có các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine như Lữ đoàn số 23 và 25 đến từ Kiev, Tiểu đoàn số 37 từ Zaporozhye và Lữ đoàn số 109. Tuy nhiên trước hỏa lực tấn công dữ dội của quân Nga, các lực lượng của Ukraine đã tổn thất nhiều. Ngoài ra, việc các lực lượng Nga tiến quân chia cắt thành phố loại trừ mọi khả năng tập hợp và cơ động. Và các tay súng Tiểu đoàn Azov cũng hiểu rõ kết cục của họ nếu không đầu hàng. Đồng thời dự đoán của các chuyên gia Nga về khả năng thành phố cảng chiến lược có thể được kiểm soát trong những ngày tới bắt đầu trở thành sự thật. Video về thử tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga.