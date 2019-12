Tàu tuần tra L’Adroit của Pháp sẽ giúp Hải quân Việt Nam thêm phần sức mạnh?

Trong biên chế Hải quân Pháp hiện tại có các tàu tuần tra L'Adroit cực kỳ đặc biệt. Đây là tàu tuần tra được Pháp cải biên từ lớp tàu Gowind và L'Adroit được sử dụng chuyên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên biển. Nguồn ảnh: DCNS. So với các lớp tàu tuần tra phổ biến hiện tại trên thế giới, L'Adroit có thiết kế khá độc đáo với đài chỉ huy bọc kính 360 độ - cung cấp khả năng bao quát cực tốt trên biển - không những thích hợp với việc tuần tra mà thích hợp với cả việc tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Nguồn ảnh: DCNS. Phần phía sau của boong tàu cũng có thiết kế đặc biệt, không chỉ tương thích với việc làm sàn đỗ cho trực thăng mà còn có thể sử dụng để làm nơi chứa các thiết bị lặn thăm dò, thiết bị lặn không người lái. Nguồn ảnh: DCNS.Tàu tuần tra L'Adroit của Pháp đặc biệt phù hợp với Hải quân Việt Nam khi nó được thiết kế để hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế nhưng vẫn có khả năng thu thập tin tình báo rất tốt. Nguồn ảnh: DCNS. Với độ giãn nước chỉ có 1500 tấn, tàu tuần tra L'Adroit của Pháp có chiều dài 87 mét, lườn rộng tối đa 11 mét, mớm nước tối đa 3,3 mét nhưng lại có kiến trúc thượng tầng khá "cồng kềnh". Nguồn ảnh: DCNS. Tàu được trang bị hai động cơ do Bỉ thiết kế, hai động cơ này cho phép L'Adroit di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 21 hải lý giờ - tương đương 39 km/h. Nguồn ảnh: DCNS. Tầm hoạt động tối đa của tàu lên tới 14.800 km ở tốc độ hành trình. Tốc độ hành trình của tàu vào khoảng 12 hải lý tương đương 22 km/h. Nguồn ảnh: DCNS. L'Adroit có biên chế thuỷ thủ đoàn bao gồm 30 người tính cả sĩ quan chỉ huy. Tuỳ thuộc từng nhiệm vụ, L'Adroit có thể mang theo tối đa 29 lính với đầy đủ trang thiết bị. Nguồn ảnh: DCNS. Khả năng dự trữ nhu yếu phẩm của tàu là 30 ngày hoạt động liên tục trên biển. Đây là khả năng dự trữ nhu yếu phẩm khá tốt nếu so với các tàu tuần tra làm nhiệm vụ ven bờ tương tự như L'Adroit. Nguồn ảnh: DCNS. Với nhiệm vụ chính là tuần tra trên biển, tàu L'Adroit được trang bị vũ khí khá "thô sơ" bao gồm chỉ một khẩu pháo 20mm cùng với hai giá súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: DCNS. Tuy nhiên ưu điểm của L'Adroit đó là thân tàu rất dài, phần trước và sau của boong tàu rất rộng, có thể dễ dàng "độ" thêm nhiều loại vũ khí khác khi có nhu cầu. Nguồn ảnh: DCNS. Mời độc giả xem Video: Tàu tuần tra cỡ nhỏ mang theo "súng lớn" của Hải quân Mỹ.

