Tàu sân bay Nhật Bản vượt Biển Đông để đến Ấn Độ Dương

Được biết trước khi tới Ấn Độ Dương, biên đội tàu chiến của Phòng vệ Biển Nhật Bản gồm khinh hạm tàng hình INS Sahyadri và khu trục hạm mang trực thăng Izumo cũng đã có các hoạt động diễn tập trên biển với Hải quân các nước Đông Nam Á trên biển Đông. Trong khi đó ở Ấn Độ Dương , biên đội tàu này chỉ thực hiện tuần tra chung với Hải quân Ấn Độ trên vùng biển Andaman. Nguồn ảnh: Sina. Biển Andaman là vùng nước ở đông nam vịnh Bengal, nằm ở phía nam Myanma, giáp với Thái Lan ở phía Tây và phía Đông có quần đảo Andaman. Đây là một vùng biển thuộc Ấn Độ Dương có diện tích khoảng 797.000 cây số vuông. Nguồn ảnh: Sina. Do tiếp giáp với nhiều quốc gia và là cửa ngõ để các tàu bè từ Thái Bình Dương đi sang khu vực Ấn Độ Dương, vùng biển này có tình hình an ninh hết sức phức tạp. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, Hải quân Pháp, Mỹ, Australia cùng với Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cũng đã tham gia tuần tra chung thường xuyên ở khu vực này để bảo đảm an ninh trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Tàu khu trục mang trực thăng Izumo - tàu khu trục lớn nhất của Nhật và cũng là lớn nhất của thế giới ở thời điểm hiện tại cũng là "khách quen" của vùng biển Ấn Độ Dương. Nguồn ảnh: Sina. Tàu Izumo có độ giãn nước tối đa lên tới 27.000 tấn. Trong tương lai, khi các khu trục hạm lớp Izumo của Nhật được trang bị thêm khả năng triển khai máy bay F-35B, các khu trục hạm mang trực thăng này sẽ được đổi tên thành "khu trục hạm đa chức năng". Nguồn ảnh: Sina. Tàu được trang bị 4 động cơ GE LM2500 do Mỹ sản xuất. Đây là loại động cơ tua-bin khí, cung cấp công suất khoảng 33.600 sức ngựa. Loại động cơ này đã được Mỹ thiết kế từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Sina. Có thể thấy, bên trong tàu khu trục mang trực thăng của Nhật Bản được thiết kế rất rộng rãi và cực kỳ sạch sẽ. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí trong khoang máy của khu trục hạm này cũng không hề có dấu hiệu của sự bừa bộn. Nguồn ảnh: Sina. Do không có lực lượng quân đội một cách chính thức, toàn bộ thuỷ thủ đoàn trên các khu trục hạm của Nhật đều chỉ được coi là "viên chức nhà nước" chứ không phải binh lính như thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, sự khác biệt về tên gọi này không làm thay đổi nhiều chức năng, nhiệm vụ của binh lính trên các tàu chiến của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Bên trong khu trục hạm lớn nhất thế giới - JS Izumo.

