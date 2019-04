Tàu sân bay Mỹ sẽ lại đến Việt Nam trong năm nay?

"Tàu sân bay của chúng tôi đã có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh, và chúng tôi rất hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với các đồng nghiệp ở Việt Nam về chuyến thăm thứ hai của tàu sân bay trong năm nay", Reuters dẫn lời ông Randall Schriver cho biết. Nguồn ảnh: SBS. "Chúng tôi đang bàn bạc với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng đây có thể là hoạt động thường xuyên, là dấu hiệu của mối quan hệ chiến lược và ngày càng phát triển" giữa hai nước, ông Schriver nói thêm. Hình ảnh Đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Randall Schriver (bên trái). Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ Trợ lý Schriver cũng cho biết, Washington đang thúc đẩy các khả năng chuyển giao tàu tuần duyên thứ hai cho Việt Nam để giúp đỡ trong công tác an ninh hàng hải. Hôm 29/3 vừa qua, Mỹ cũng đã bàn giao sáu xuồng tuần tra cao tốc trị giá 12 triệu USD cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Nguồn ảnh: AP. Như Kiến Thức đã đưa tin trước đó, vào tháng 3/2018, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) có chuyến thăm chính thức đến Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ năm 1975. Nguồn ảnh: Navy Times. Đây được xem là dấu mốc mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt – Mỹ, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại Biển Đông cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: USNI News. Hiện vẫn chưa rõ tàu sân bay hạt nhân nào của Mỹ sẽ đến Việt Nam trong chuyến thăm lần thứ 2 này, nhưng khả năng lớn sẽ là tàu sân bay thuộc Hạm đội 7 thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 – USS Ronald Reagan (CVN-76). Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi Việt Nam và Mỹ thông nhất được kế hoạch cho chuyến thăm “đặc biệt”. Nguồn ảnh: The Sextant. The Diplomat cho rằng việc tàu sân bay Mỹ liên tiếp tới thăm Việt Nam mang theo ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ giữa 2 nước, phản ánh rõ nét chính sách quốc phòng của Washington trong khu vực. Nguồn ảnh: NBC News. Các tàu sân bay của Mỹ thường xuyên đi qua khu vực Biển Đông. Mỹ cũng nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục cùng các nước đồng minh thực hiện và duy trì hoạt động tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quốc tế. Nguồn ảnh: Tùng Đinh/VTC news Mời độc giả xem video: Toàn cảnh: Tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam. (nguồn QPVN)

