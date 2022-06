Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sắp được hạ thủy

Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc mới nhất, đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở phía đông bắc thành phố Thượng Hải từ năm 2018. Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC chụp vào ngày 8/6 cho thấy, công việc trên tàu sắp hoàn thành. Việc hạ thủy tàu sân bay Type 003 đã được dự đoán từ lâu và là điều mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ gọi là "thời điểm quan trọng trong các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang diễn ra của Trung Quốc và là biểu tượng cho sức mạnh quân sự ngày càng tăng của đất nước". Trong các bức ảnh vệ tinh, có thể thấy rõ phần boong của tàu sân bay. Trong một hình ảnh được chụp hôm thứ 7/6 qua những đám mây mù, những thiết bị phụ trợ phía sau tàu sân bay dường như đã bị loại bỏ; đây là công đoạn để tiến tới làm ngập toàn bộ bãi cạn và làm nổi con tàu. Hình ảnh trước đó cho thấy công việc đang diễn ra. Mặc dù không có sự ra mắt nào được công bố, nhưng tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm thứ 7/6 đã đăng một bài báo trích dẫn rằng, Type 003 “có thể sớm được đưa vào biên chế chiến đấu”. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này. Trước đó Hải quân Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, đã phát hành một video quảng cáo về chương trình tàu sân bay của đất nước, trong đó nó ngụ ý rằng, tàu sân bay thứ ba của nước này sẽ sớm chính thức được tiết lộ. Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính tàu sân bay mới này sẽ chưa thể đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc trước năm 2024; vì trước tiên, tàu cần phải tiếp tục hoàn thiện, sau đó phải trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển rộng rãi. Nhưng có thể khẳng định, Type 003 là tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc. Đối với chương trình phát triển hải quân biển xanh của mình, Trung Quốc đã tiến hành một cách thận trọng trong việc phát triển tàu sân bay; họ chỉ áp dụng những công nghệ đã được thử nghiệm và hoàn thiện từ trước đó trên hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Việc phát triển tàu sân bay mới hoàn toàn, là một phần trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc trên diện rộng, khi nước này tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Hiện Trung Quốc đã là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu, nhưng sức mạnh kém xa Hải quân Mỹ; đặc biệt là chất lượng tàu chiến cũng như kinh nghiệm hoạt động biển xanh. Hải quân Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về tàu sân bay, với số lượng 11 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hải quân Mỹ cũng có 9 tàu tấn công đổ bộ, có thể chở trực thăng và máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng. Việc hạ thủy tàu sân bay mới của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường tập trung vào khu vực, bao gồm cả khu vực Biển Đông; khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong việc khẳng định yêu sách đối với hầu như toàn bộ đường thủy, các đảo và tài nguyên của họ trên vùng biển chiến lược này. Trước đó Hải quân Mỹ đã điều tàu qua các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ trên Biển Đông, đã được xây dựng đường băng và các cơ sở quân sự khác. Trung Quốc khẳng định lãnh thổ của họ mở rộng đến những hòn đảo đó, trong khi Hải quân Mỹ cho biết họ tiến hành các sứ mệnh ở đó để đảm bảo tự do hàng hải quốc tế. Hải quân Trung Quốc (PLAN) trước đó chỉ là lực lượng hoạt động ven biển (hải quân nước nông), nhưng trong những năm gần đây, PLAN đã mở rộng sự hiện diện của mình sang Ấn Độ Dương, Tây Thái Bình Dương và xa hơn nữa, thiết lập căn cứ ở nước ngoài đầu tiên tại quốc gia Sừng châu Phi Djibouti; nơi Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng duy trì sự hiện diện quân sự. Tàu sân bay Type 003 là tàu sân bay nội địa thứ hai của Trung Quốc, sau tàu Type 002 hiện đang thử nghiệm trên biển. Tàu sân bay đầu tiên của PLAN là một tàu sân bay đóng dở của Liên Xô, được mua lại từ Ukraine và được hoàn thiện như một tàu sân bay thử nghiệm và mang tên Liêu Ninh. Mặc dù là tàu sân bay thử nghiệm, nhưng tàu sân bay Liêu Ninh có khả năng chiến đấu đáng kể, khi được trang bị các tiêm kích hạm do Trung Quốc chế tạo, được sao chép từ tiêm kích hạm Su-33 của Nga. Type 003 không chỉ là tàu sân bay lớn nhất trong số ba tàu sân bay của PLAN, mà còn là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy phóng, giúp hỗ trợ máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, có thể cất cánh từ boong tàu với trọng lượng cất cánh lớn hơn. Khi tàu sân bay Type 003 đi vào hoạt động, sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ phòng không ngoài phạm vi của các hệ thống tên lửa bờ biển và trên tàu; đồng thời sẽ cho phép các nhóm đặc nhiệm của PLAN hoạt động ở tầm xa hơn. Các tàu sân bay hiện có của Trung Quốc, có kích thước chỉ bằng một nửa so với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ (lượng choán nước đầy tải tàu sân bay lớp Nimitz khoảng 100.000 tấn), nên khả năng chở máy bay và tầm hoạt động, kém xa tàu sân bay của Mỹ. Các chuyên gia từ CSIS, đã theo dõi việc đóng tàu sân bay của Trung Quốc trong nhiều năm; nếu Trung Quốc tiến hành hạ thủy thuận lợi, thì họ cũng phải tốn nhiều thời gian nữa mới có thể đưa tàu sân bay Type 003 vào biên chế của PLAN. Còn nếu hoàn thiện khả năng chiến đấu, thì từ khi hạ thủy đến khi đó phải mất từ 5-7 năm.

Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc mới nhất, đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở phía đông bắc thành phố Thượng Hải từ năm 2018. Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC chụp vào ngày 8/6 cho thấy, công việc trên tàu sắp hoàn thành. Việc hạ thủy tàu sân bay Type 003 đã được dự đoán từ lâu và là điều mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ gọi là "thời điểm quan trọng trong các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang diễn ra của Trung Quốc và là biểu tượng cho sức mạnh quân sự ngày càng tăng của đất nước". Trong các bức ảnh vệ tinh, có thể thấy rõ phần boong của tàu sân bay. Trong một hình ảnh được chụp hôm thứ 7/6 qua những đám mây mù, những thiết bị phụ trợ phía sau tàu sân bay dường như đã bị loại bỏ; đây là công đoạn để tiến tới làm ngập toàn bộ bãi cạn và làm nổi con tàu. Hình ảnh trước đó cho thấy công việc đang diễn ra. Mặc dù không có sự ra mắt nào được công bố, nhưng tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm thứ 7/6 đã đăng một bài báo trích dẫn rằng, Type 003 “có thể sớm được đưa vào biên chế chiến đấu”. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này. Trước đó Hải quân Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, đã phát hành một video quảng cáo về chương trình tàu sân bay của đất nước, trong đó nó ngụ ý rằng, tàu sân bay thứ ba của nước này sẽ sớm chính thức được tiết lộ. Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính tàu sân bay mới này sẽ chưa thể đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc trước năm 2024; vì trước tiên, tàu cần phải tiếp tục hoàn thiện, sau đó phải trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển rộng rãi. Nhưng có thể khẳng định, Type 003 là tàu sân bay tiên tiến nhất của Trung Quốc. Đối với chương trình phát triển hải quân biển xanh của mình, Trung Quốc đã tiến hành một cách thận trọng trong việc phát triển tàu sân bay; họ chỉ áp dụng những công nghệ đã được thử nghiệm và hoàn thiện từ trước đó trên hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Việc phát triển tàu sân bay mới hoàn toàn, là một phần trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc trên diện rộng, khi nước này tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Hiện Trung Quốc đã là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu, nhưng sức mạnh kém xa Hải quân Mỹ; đặc biệt là chất lượng tàu chiến cũng như kinh nghiệm hoạt động biển xanh. Hải quân Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về tàu sân bay, với số lượng 11 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hải quân Mỹ cũng có 9 tàu tấn công đổ bộ, có thể chở trực thăng và máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng. Việc hạ thủy tàu sân bay mới của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường tập trung vào khu vực, bao gồm cả khu vực Biển Đông; khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong việc khẳng định yêu sách đối với hầu như toàn bộ đường thủy, các đảo và tài nguyên của họ trên vùng biển chiến lược này. Trước đó Hải quân Mỹ đã điều tàu qua các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ trên Biển Đông, đã được xây dựng đường băng và các cơ sở quân sự khác. Trung Quốc khẳng định lãnh thổ của họ mở rộng đến những hòn đảo đó, trong khi Hải quân Mỹ cho biết họ tiến hành các sứ mệnh ở đó để đảm bảo tự do hàng hải quốc tế. Hải quân Trung Quốc (PLAN) trước đó chỉ là lực lượng hoạt động ven biển (hải quân nước nông), nhưng trong những năm gần đây, PLAN đã mở rộng sự hiện diện của mình sang Ấn Độ Dương, Tây Thái Bình Dương và xa hơn nữa, thiết lập căn cứ ở nước ngoài đầu tiên tại quốc gia Sừng châu Phi Djibouti; nơi Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng duy trì sự hiện diện quân sự. Tàu sân bay Type 003 là tàu sân bay nội địa thứ hai của Trung Quốc, sau tàu Type 002 hiện đang thử nghiệm trên biển. Tàu sân bay đầu tiên của PLAN là một tàu sân bay đóng dở của Liên Xô, được mua lại từ Ukraine và được hoàn thiện như một tàu sân bay thử nghiệm và mang tên Liêu Ninh. Mặc dù là tàu sân bay thử nghiệm, nhưng tàu sân bay Liêu Ninh có khả năng chiến đấu đáng kể, khi được trang bị các tiêm kích hạm do Trung Quốc chế tạo, được sao chép từ tiêm kích hạm Su-33 của Nga. Type 003 không chỉ là tàu sân bay lớn nhất trong số ba tàu sân bay của PLAN, mà còn là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy phóng, giúp hỗ trợ máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, có thể cất cánh từ boong tàu với trọng lượng cất cánh lớn hơn. Khi tàu sân bay Type 003 đi vào hoạt động, sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ phòng không ngoài phạm vi của các hệ thống tên lửa bờ biển và trên tàu; đồng thời sẽ cho phép các nhóm đặc nhiệm của PLAN hoạt động ở tầm xa hơn. Các tàu sân bay hiện có của Trung Quốc, có kích thước chỉ bằng một nửa so với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ (lượng choán nước đầy tải tàu sân bay lớp Nimitz khoảng 100.000 tấn), nên khả năng chở máy bay và tầm hoạt động, kém xa tàu sân bay của Mỹ. Các chuyên gia từ CSIS, đã theo dõi việc đóng tàu sân bay của Trung Quốc trong nhiều năm; nếu Trung Quốc tiến hành hạ thủy thuận lợi, thì họ cũng phải tốn nhiều thời gian nữa mới có thể đưa tàu sân bay Type 003 vào biên chế của PLAN. Còn nếu hoàn thiện khả năng chiến đấu, thì từ khi hạ thủy đến khi đó phải mất từ 5-7 năm.