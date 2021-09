Tàu sân bay của Mỹ, Anh vào gần Đài Loan, Trung Quốc nóng mặt

Sau khi hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ Quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, tàu sân bay Reagan của Hải quân Mỹ đã quay trở lại Thái Bình Dương sau 3 tháng. Tờ Stars and Stripes của Mỹ ngày 24/9 cho biết, tàu Reagan đã đi vào Biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện chống ngầm, trên vùng biển ngoài vùng lãnh hải của Trung Quốc. Tờ Forbes của Mỹ đã kết luận rằng, bất cứ khi nào nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ra vào Biển Đông, Hải quân Trung Quốc luôn điều tàu chiến và máy bay trên quy mô lớn đến "chào đón" trên vùng biển và vùng trời phía Tây Nam của đảo Đài Loan, tiếp giáp với eo biển Ba Sĩ nối Biển Đông và Biển Philippines; đây cũng là tuyến đường biển chính đến và đi của chuỗi đảo đầu tiên. Tờ China Times Electronic News của Đài Loan ngày 24/9 đưa tin, một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường của hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở vùng biển phía đông Hoa Liên, đảo Đài Loan, đi về phía nam vào đầu giờ ngày 23/9, và sau đó đi vào eo biển Ba Sĩ. Cùng lúc đó vào ngày 24/9, một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường khác của PLA đã xuất hiện ở vùng biển phía đông của Đảo Xanh và đi về phía nam vào eo biển Ba Sĩ. Theo thông tin, tàu khu trục của PLA đã xuất hiện ở vùng biển phía đông nam Đài Loan trong hai ngày liên tiếp, "gây lo ngại" cho hòn đảo này. Tờ Wind Media của Đài Loan đã cung cấp một thông tin khác, Không quân Đài Loan vào tối ngày 23/9 thông báo rằng, có 5 máy bay PLA đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Tây Nam của Đài Loan vào chiều, cộng với 19 máy bay được điều động vào sáng hôm đó, tổng cộng là 24 chiếc. Nhưng không giống như tình huống trước đây, mặc dù tất cả các máy bay quân sự của PLA đều tiến vào "Vùng nhận dạng phòng không Tây Nam" của Đài Loan từ bờ biển phía đông nam của Đại lục, các máy bay chiến đấu J-16 và J-11 chỉ ở lại trong một thời gian ngắn trước khi quay trở lại và rời đi. Trong khi đó, đường bay của máy bay chống ngầm Y-8 và máy bay ném bom H-6 còn lại tiếp tục từ eo Ba Sĩ xuống phía nam, sau đó chuyển hướng đến "Vùng nhận dạng phòng không Đông Nam" của Đài Loan, rồi đã bay trở lại dọc theo các tuyến đường tương tự. Truyền thông Đài Loan cho rằng, PLA đã điều động máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và nhiều mẫu máy bay phụ trợ khác nhau vào vùng trời phía tây nam của Đài Loan trên quy mô lớn, chủ yếu liên quan đến các cuộc tấn công ném bom mô phỏng vào tàu sân bay Mỹ, và máy bay chiến đấu có nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom. Nhận định từ nhiều thông tin khác nhau từ Đài Loan, rất có thể tàu chiến Mỹ sẽ hoạt động gần eo Ba Sĩ vào ngày 23/9. Do đó PLA đã liên tiếp điều các khinh hạm và máy bay ném bom H-6 để theo dõi và giám sát hoặc thậm chí “mô phỏng các cuộc tấn công” vào đội hình tàu sân bay Mỹ. Tờ Liberty Times của Đài Loan vào ngày 24/9 đưa tin, PLA sẽ bắt đầu tập trận ở Biển Đài Loan vào ngày 25/9 và tổng cộng bảy tàu chiến của Mỹ, Anh và Australia sẽ di chuyển về Biển Đài Loan từ bốn hướng. Ngoài tàu sân bay USS Reagan, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson cũng di chuyển về phía Biển Đài Loan. Rất có thể nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Carl Vinson sẽ được PLA "tiếp đón" ở eo biển Ba Sĩ. Thông tin cho hay, tàu tấn công đổ bộ Canberra của Australia và một số tàu khác đã tiến vào Biển Đài Loan. Tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh cũng dự kiến sẽ khởi hành từ Guam đến Biển Đài Loan để tham gia cuộc tập trận trên biển Đài Loan. Nếu chúng ta phân tích kỹ hơn, eo Ba Sĩ là lối đi chính để tàu USS Reagan quay trở lại cảng Yokosuka, căn cứ hải quân của Mỹ tại Nhật Bản. Các tàu chiến và máy bay của PLA gần đây đã lần lượt xuất hiện ở đây. Đây có thể là nơi sẽ phục kích tàu chiến Mỹ, nếu tình huống xảy ra. Tờ Forbes của Mỹ kết luận rằng "bất cứ khi nào tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đài Loan, nhóm máy bay ném bom của Trung Quốc đều cất cánh", tạo áp lực với biên đội tàu sân bay Mỹ. Ví dụ, vào ngày 15/6/2021, nhóm tấn công tàu sân bay Reagan tiến vào Biển Đài Loan, sau đó PLA điều hai máy bay tuần tra Y-8, hai máy bay cảnh báo sớm K-500, bốn máy bay ném bom H-6, 20 máy bay chiến đấu J-11 và J-16 đã bay qua vùng trời phía nam Đài Loan. Tờ Stars and Stripes đưa tin, Hải quân Mỹ nêu rõ trong thông cáo báo chí rằng, tàu USS Reagan sẽ tiến hành các hoạt động cất và hạ cánh trên tàu sân bay, các cuộc tấn công trên biển và huấn luyện chống tàu ngầm ở Biển Đài Loan. Người phát ngôn của USS Reagan cũng thẳng thừng cho biết: “Chúng tôi tiếp tục thực hiện các sứ mệnh ở Biển Đài Loan, chúng tôi sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi bất cứ lúc nào”. Vậy "Lời kêu gọi" được đề cập ở đây có nghĩa là gì? Theo Tướng John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một cuộc họp báo cách đây không lâu, “Về các vấn đề liên quan đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và Đài Loan, Mỹ sẵn sàng ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào có thể xảy ra; bao gồm cả xung đột vũ trang”. Theo "Thời báo Tự do", trong vài ngày tới, nhiều khả năng sẽ thấy hai tàu sân bay của Mỹ cùng nhau tuần tra trên Biển Đài Loan, và thậm chí không loại trừ việc hình thành một nhóm tác chiến ba tàu sân bay hiếm hoi hơn có sự tham gia của tàu sân bay của Anh. Lần cuối cùng ba tàu sân bay tập trận ở Biển Đài Loan là vào năm 2017. Nguồn ảnh: Pinterest. Đài Loan tự thiết kế và đóng mới tàu chiến với tham vọng có thể tự chủ về mặt an ninh trên biển. Nguồn: TWN.



