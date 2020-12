Tàu chống ngầm không người lái Israel rất phù hợp với Việt Nam

Israel đã phát triển một mẫu tàu chống ngầm không người lái đa năng mang tên Seagull (Hải Âu), sẽ hỗ trợ lực lượng hải quân phát hiện và đánh bại tàu ngầm của đối phương cũng như vô hiệu hóa thủy lôi trên biển một cách an toàn và hiệu quả hơn. Nguồn ảnh: QQ. Seagull là một tàu mặt nước không người lái (USV) dài 12m được đóng bằng nhôm và composite, có thể mang theo 2,5 tấn thiết bị và khí tài tích hợp theo từng mô-đun nhiệm vụ có thể hoán đổi dễ dàng cho nhau mà không phải mất nhiều thời gian. Ảnh: Seagull đang trong 1 nhiệm vụ nhìn từ trên cao. Nguồn ảnh: QQ. Loại tàu không người lái này được trang bị hai động cơ diesel 425 mã lực giúp xuồng đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ. Seagull được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đã được lập trình trước trong khoảng cách 1.890 hải lý và tối đa là bốn ngày hành trình trên biển. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, nó còn phù hợp với các nhiệm vụ như chống ngầm, dò phá thiết bị nổ dưới nước, tác chiến điện tử, đảm bảo an ninh hàng hải, chống người nhái, bảo vệ bến cảng, các cơ sở giá trị ngoài khơi như giàn khoan dầu khí và các hoạt động thủy văn mà không cần thay đổi quá nhiều đến cấu trúc thuyền, hệ thống điều khiển khi thay đổi nhiệm vụ. Nguồn ảnh: QQ. Seagull sẽ được điều khiển bởi 2 người, một người lái và một người điều hành sonar bằng cách sử dụng một Hệ thống Kiểm soát Nhiệm vụ (MCS). Nó có thể được triển khai từ cảng hoặc thả từ tàu mẹ. Chúng thường tác chiến theo cặp 2 chiếc, một chiếc sẽ phụ trách nhiệm vụ dò tìm xác định mục tiêu và một chiếc sẽ tiến hành tấn công hoặc phá hủy tùy yêu cầu. Nguồn ảnh: QQ. Tàu cũng được được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như sonar quét bên, sonar nhúng sâu, hệ thống tác chiến điện tử, các bộ cảm biến cực kỳ hiện đại và vũ khí phi sát thương. Đặc biệt thuyền còn được tích hợp hệ thống điều hướng tự động (ANS) độc quyền của Israel với tính năng giúp thuyền tránh chướng ngại vật để ngăn ngừa các va chạm trên biển. Nguồn ảnh: QQ. Với phiên bản chống tàu ngầm, Seagull được tích hợp biến thể sonar phát triển riêng cho các tàu mặt nước không người lái tên là TRAPS-USV giúp mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến và tăng cường tính linh hoạt của con thuyền. Ảnh: Seagull đang thả thiết bị dò tìm tàu ngầm xuống nước. Nguồn ảnh: QQ. Phiên bản TRAPS-USV là một biến thể nhỏ gọn, có trọng lượng nhẹ hơn của loại sonar TRAPS dành cho tàu mặt nước cỡ lớn, ra đời với mục đích phát hiện, phân loại, định vị và theo dõi tàu ngầm . Mỗi thuyền sẽ trang bị 2 ống phóng ngư lôi hạng nhẹ ở 2 bên mạn để tấn công tàu ngầm. Nguồn ảnh: QQ. Với nhiệm vụ quét mìn, thuyền được trang bị loại sonar quét cạnh đa tia 5900 của Klein Marine Systems. Nó được thiết kế đặc biệt để phát hiện vật thể nhỏ ở độ sâu tới 85m, có thể khảo sát vùng nước nghi ngờ với tốc độ 9 hải lý/giờ. Nó sẽ tiến hành khảo sát khu vực được chỉ định, tìm kiếm, phát hiện, phân loại, xác định, vô hiệu hóa các loại mìn, thiết bị nổ dưới nước hoặc người nhái phá hoại. Nguồn ảnh: QQ. SeaGull cũng đã chứng minh hiệu suất cao của mình trong các cuộc thử nghiệm, nó có thể hoạt động trong vùng biển động cấp 6 với sức gió vượt quá 35 hải lý /giờ và sóng cao 1,5 mét. Ảnh: Seagull đang kéo thiết bị quét mục tiêu ngầm dưới mặt biển. Nguồn ảnh: QQ. Trước mũi tàu trang bị 1 súng máy tự động điều khiển từ xa cỡ 12,7mm để tự vệ hoặc làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cảng biển. Loại tàu không người lái này đang được thử nghiệm và cải tiến lên các phiên bản mạnh hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trên biển của từng lực lượng hải quân trên toàn thế giới ở những vùng nước nguy hiểm. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại ngoài hải quân Israel ra, các nước châu Âu đang rất quan tâm tham gia đầu tư vào dự án phát triển và sản xuất loại xuồng không người lái đa năng hoạt động rất hiệu quả này, đặc biệt là Hải quân hoàng gia Anh đã tiến hành thử nghiệm thành công 2 phiên bản chống ngầm và dò phá thủy lôi. Nguồn ảnh: QQ. Tàu chống ngầm không người lái Seagull do Israel phát triển.

