Tàu chiến Việt Nam cùng hải quân 12 nước tham gia ADMM+

Trong gần 4 ngày đêm diễn tập, tàu chiến và máy bay của hải quân 12 nước (gồm: Việt Nam, Singapore, Australia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ) được chia thành 2 tốp chiến thuật đã phối hợp hiệp đồng tiến hành nhiều hoạt động như: Vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, cất hạ cánh trực thăng giữa các tàu, chia sẻ thông tin về mục tiêu nghi vấn trên biển, tiếp vận trên biển... Ảnh: Các sĩ quan Vùng 4 Hải quân và Tàu 016-Quang Trung điều khiển tàu tham gia diễn tập. Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham gia đầy đủ các khoa mục huấn luyện cùng tàu hải quân các nước; thực hiện tốt các nội dung diễn tập thực binh trên biển; tuân thủ đúng quy trình vận hành; đảm bảo tốc độ, cự ly giãn cách, chấp hành đầy đủ các mệnh lệnh chiến thuật; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với tàu của các nước suốt quá trình diễn tập. Theo Trung tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng tàu 016-Quang Trung: Trong quá trình vận động trên biển, các kíp vận hành máy, liên lạc và lực lượng tham gia diễn tập của tàu đã phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành các bài tập. Ban chỉ huy tàu và chỉ huy hành quân đã chỉ đạo tàu hành trình an toàn, tham gia các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch. Ảnh: Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam chỉ đạo thủy thủ Tàu 016-Quang Trung quan sát kịp thời phát hiện mục tiêu. Những nội dung diễn tập được các sĩ quan của tàu ghi chép tỉ mỉ và chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay. Đây là cơ hội tốt để sĩ quan và thủy thủ của tàu rèn luyện tác phong, bản lĩnh đi biển; tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung diễn tập an ninh hàng hải, phối hợp hiệp đồng thông tin liên lạc với các tàu bạn, xử trí các tình huống trên biển bảo đảm chính xác, đúng quy định; đồng thời rèn luyện cả về trình độ ngoại ngữ, tư thế, tác phong trong các hoạt động đối ngoại, giao tiếp với tàu và người nước ngoài. Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và dự Triển lãm IMDEX 2019, đánh giá: “Đây là lần đầu tiên Tàu 016-Quang Trung đi tham gia hoạt động đối ngoại hải quân ở nước ngoài, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ tư lệnh Quân chủng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 162 và Tàu 016-Quang Trung đã tích cực luyện tập, chuẩn bị chu đáo bảo đảm tham gia diễn tập thực binh trên biển đạt kết quả tốt... ...gần 4 ngày diễn tập cùng tàu hải quân các nước bạn, có lúc thời tiết xấu, mưa giông và sóng lớn, nhưng cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung đã thực hiện nghiêm các quy định trong Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải; kịp thời nắm bắt ý đồ chiến thuật, điều khiển tàu vận động đúng tốc độ, bảo đảm đội hình; chủ động phối hợp hiệp đồng với các tàu bạn, tích cực chia sẻ thông tin và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các nội dung đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra”. Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải sẽ diễn ra ngày 13-5 tại Căn cứ Hải quân Changi (Singapore). Ngày 14 và 15-5, Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ dự Lễ khai mạc Triển lãm IMDEX 2019, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Chia sẻ thông tin An ninh hàng hải (IFC) và Hội nghị An ninh hàng hải quốc tế tại Singapore. An ninh hàng hải là 1 trong 7 lĩnh vực ưu tiên thuộc 7 Nhóm Chuyên gia của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa hải quân các nước thành viên trong xử lý các thách thức chung về an ninh hàng hải, góp phần duy trì môi trường biển trong khu vực hòa bình, ổn định. Việc cử Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và dự Triển lãm IMDEX 2019 tại Singapore lần này nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ADMM+ cũng như thực hiện trách nhiệm của Hải quân nhân dân Việt Nam là thành viên Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN (ANCM). Chuyến đi cũng nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và Hải quân nhân dân Việt Nam đối với Bộ Quốc phòng và Hải quân Singapore trong tổ chức các hoạt động, sự kiện quốc tế; đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị với hải quân các nước ASEAN và hải quân các nước trong khu vực. Đây là dịp để Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị đăng cai tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Một số hình ảnh tàu hải quân các nước tham gia Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải.

