Tập trận chung với Mỹ, Hải quân Việt Nam và ASEAN gặp khó khăn gì?

Mỹ là quốc gia có lực lượng hải quân được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện tại, việc được tập trận chung với Hải quân Mỹ là điều nhiều quốc gia trên thế giới mong muốn để có cơ hội được cọ sát, nâng cao trình độ. Nguồn ảnh: DVID. Tuy nhiên để phối hợp với Hải quân Mỹ trong những cuộc tập trận chung trên biển là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là với những quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Nguồn ảnh: DVID. Bất đồng ngôn ngữ từng là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều hậu quả trong quân sự. Kể cả khi mọi chuyện diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tập trận, hiệu quả của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các bên không thể phối hợp chặt chẽ với nhau. Nguồn ảnh: DVID. Ngoài bất đồng về ngôn ngữ, quân đội Mỹ còn thường sử dụng những danh từ riêng hoặc tiếng lóng khá đặc biệt khi trao đổi với nhau - những thứ mà ngay cả người Mỹ nếu chưa từng trải qua đào tạo quân sự cũng sẽ khá khó hiểu. Nguồn ảnh: DVID. Điều này buộc các quốc gia phối hợp với Hải quân Mỹ trong các chương trình tập trận chung thường phải cử quân nhân sang Mỹ học tập, tu nghiệp để có thể hiểu rõ nhất cách thức hoạt động của lực lượng này, qua đó giúp quá trình hiệp đồng trở nên trơn tru hơn. Hoặc các bên cần bàn soạn, trao đổi với nhau trước rất kỹ lưỡng thông qua các phiên dịch viên có kinh nghiệm. Nguồn ảnh: DVID. Khó khăn tiếp theo là về đơn vị đo, về cơ bản Mỹ sử dụng đơn vị đo lường khác với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Có thể kể đến một vài đơn vị đo mà Mỹ sử dụng bao gồm Inch, feet, dặm, gallon (gallon Mỹ lại khác với Gallon của Anh). Nguồn ảnh: DVID. Khi tác chiến hiệp đồng đa quốc gia, việc... đổi đơn vị đo trước khi thông tin cho các lực lượng nước ngoài để có khả năng hiệp đồng tốt nhất, tránh mọi sai sót không đáng có. Nguồn ảnh: DVID. Trong quá khứ, Mỹ đã từng thiệt hại hàng triệu USD chỉ vì lỗi đơn giản đó là quên không đổi đơn vị đo cho các hệ thống máy móc và máy tính trên tàu vũ trụ - điều này cho thấy việc tương tự hoàn toàn có thể diễn ra trong thực tế, nhất là trong quá trình huấn luyện căng thẳng, phức tạp trên biển. Nguồn ảnh: DVID. Cuối cùng là sự khác biệt về hệ thống chia sẻ thông tin. Cụ thể, một tàu chiến của Mỹ với hệ thống máy tính và phần mềm do Mỹ phát triển chắc chắn sẽ không thể chia sẻ thông tin tình báo được cho các hệ thống máy tính trên các tàu chiến do Liên Xô, Nga hay Trung Quốc chế tạo, dẫn đến sự hiệu quả trong hiệp đồng bị ảnh hưởng. Nguồn ảnh: DVID. Đây là một vấn đề nan giải và khó khăn cho nhiều quốc gia sử dụng trang thiết bị quân sự và vũ khí do Liên Xô - Nga trước đây cung cấp. Tuy nhiên với lực lượng hải quân, trong nhiều trường hợp khi mọi thiết bị điện tử đều không thể tương tác với nhau một cách trơn tru nhất thì dùng cờ hiệu và dùng đèn nháy để "bắn tin" vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất. Nguồn ảnh: DVID. Mời độc giả xem Video: Mỹ - Nhật tập trận bắn đạn thật ở Hokkaido cần phiên dịch.

