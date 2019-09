Táo bạo dung hợp vũ khí Nga - NATO, Ba Lan nhận "trái ngọt"

Phương án phát triển vũ khí táo bạo này vừa được Ba Lan trình làng tại triển lãm quốc phòng quốc tế MSPO 2019 diễn ra tại thành phố Kielce. Doanh nghiệp quốc phòng Polska Grupa Zbrojeniowa đã kết hợp tên lửa chống tăng Brimstone của Anh lên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô (Nga) sản xuất. Qua đó, họ đã tạo ra một hệ thống tên lửa chống tăng tự hành hết sức nguy hiểm, cơ động tốt. Ảnh: dambiev Tổ hợp chống tăng tích hợp trên khung bệ BMP-1 gồm bệ phóng 12 quả đạn tên lửa Brimstone có tầm bắn khoảng 12km. Ngoài ra, còn một bệ vũ khí tự động lắp súng máy 12,7mm. Ảnh: dambiev Hiện vẫn chưa rõ hệ thống điều khiển hỏa lực hệ thống chống tăng tự hành được thiết kế thế nào. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không quá khó khăn vì thực tế Brimstone là loại tên lửa chống tăng kiểu “bắn và quên” – người ta chỉ cần xác định giúp nó mục tiêu, mọi việc còn lại tên lửa “tự lo”. Ảnh: dambiev Brimstone do tập đoàn MBDA UK sản xuất năm 1999 ban đầu trang bị cho máy bay chiến đấu phản lực, sau mới tới trực thăng. Mỗi quả đạn nặng 48kg, trang bị đầu nổ kiểu tandem phá giáp ERA, tích hợp đầu tự dẫn radar chủ động sóng mm 94GHz tự tìm mục tiêu sau khi rời bệ phóng. Ảnh: dambiev Ngoài ra, trên khung gầm BMP-1 thiết kế Liên Xô (Nga), quân đội Ba Lan còn tung ra phiên bản cải tiến khác với tháp pháo điều khiển tự động hoàn toàn theo công nghệ phương Tây. Module tháp pháo này trông khá giống loại Sampson của Israel với súng máy hoặc pháo đi kèm tên lửa chống tăng Spike. Ảnh: dambiev Xe trinh sát bọc thép BWR-1D và 1S do Ba Lan sản xuất theo giấy phép dòng BMP-1 của Liên Xô nhưng có các cải tiến về hệ thống điện tử. Trên phiên bản này tích hợp cảm biến quang - điện ZIG-T-2R, radar thám sát mặt đất SR Hawk, hệ thống định vị GPS... Ảnh: dambiev Cũng tại triển lãm MSPO 2019, Ba Lan cũng giới thiệu dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới mang tên Borsuk. Mẫu xe mới được tạo ra nhằm thay thế cho dòng xe BMP/BWP-1 được chế tạo thời Liên Xô. Ảnh: dambiev Borsuk trang bị tháp pháo điều khiển tự động với pháo 30mm có khả năng tiêu diệt xe thiết giáp hạng nhẹ, hạng trung trong mọi điều kiện thời tiết. Dự kiến, chương trình sẽ đi vào giai đoạn sản xuất trong năm 2022. Ảnh: dambiev Một phát triển mởi có thể dựa trên mẫu xe thiết giáp đa năng KT Rosomak do Ba Lan phát triển dựa trên thiết kế dòng xe bọc thép module Patria AMV của Phần Lan. Ảnh: dambiev Dòng xe kỹ thuật cơ giới chiến trường Bergepanzer-2 do Ba Lan tự phát triển dựa trên dòng xe thiết giáp Wisent của Đức. Dòng xe được thiết kế để đảm bảo hoạt động chiến đấu xe tăng chủ lực Leopard 2A45 và 2PL trong Quân đội Ba Lan. Ảnh: dambiev Pháo tự hành AHS Krab do Ba Lan phát triển trên cơ sở kết hợp khung gầm pháo K9 "thần sấm" của Hàn Quốc với tháp pháo pháo tự hành AS-90 Braveheart của Anh và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz do Ba Lan tạo ra. Pháo đạt tầm bắn 30km với đạn thông thường và 40km với đạn tăng tầm. Ảnh: dambiev Hệ thống pháo cối tự hành 120mm RAK trên khung gầm xe bọc thép bánh xích. Trước đó, Ba Lan đã đưa vào phục vụ cối tự hành 120mm dùng khung gầm xe bánh lốp ROSOMAK 8x8 bánh. Pháo cối có tốc độ bắn 6-8 phát/phút, tầm bắn tối đa 10km, tốc độ bắn ước tính 20 phát/phút. Ảnh: dambiev Pháo phản lực phóng loạt Wyrzutnia W-48 đặt trên rơ mooc kéo xe. Trông thiết kế xem ra phù hợp với chiến thuật du kích. Ảnh: dambiev Xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91M2A2 - phiên bản hiện đại hóa sâu từ T-72M1 Liên Xô hoặc PT-91 do Ba Lan sản xuất theo kiểu T-72. Phiên bản nâng cấp này được cho là tích hợp động cơ diesel công suất cao 1.000-1.200hp kèm với hệ thống kiểm soát hỏa lực thế hệ mới hiện đại hơn. Ảnh: dambiev Video cận cảnh bệ phóng tên lửa chống tăng tự hành trên khung gầm BMP-1. Nguồn: Youtube

