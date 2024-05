Tăng Abrams quay lại chiến trường với loạt “phụ kiện” Nga

Xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp đã được Quân đội Ukraine đưa về phía sau chiến tuyến trong một thời gian dài. Khi mới nhận tăng Abrams, lãnh đạo Kiev hy vọng rằng, những “siêu tăng” này của phương Tây, sẽ giúp Quân đội Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Lãnh đạo Kiev và các cố vấn NATO cho rằng, xe tăng Abrams cùng với Challenger 2 của Anh, sẽ nhận được vòng nguyệt quế “chiến thắng” sau khi Quân đội Ukraine chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga ở Zaporozhye và những chiếc “siêu tăng” này sẽ dẫn đầu đội hình thọc sâu tới Biển Azov. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thể trở thành hiện thực và mãi nằm trên giấy. Kết quả là xe tăng Abrams hóa ra chỉ là một vũ khí tiêu hao, giống như các loại đạn pháo, khi chỉ tồn tại trên chiến trường không quá vài ba ngày. Kể từ trận đầu khi xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine ra quân ở mặt trận phía tây Avdiivka, sau khi thành phố này bị thất thủ vào cuối tháng 2, tới khi chỉ huy Quân đội Ukraine quyết định rút tăng Abrams ra khỏi chiến trường vào cuối tháng 4, ít nhất 8 chiếc Abrams đã bị phá hủy, hỏng hóc hoặc bị bỏ rơi. Chưa kể ít nhất 2 chiếc xe công binh M1150 IMR, sử dụng khung sườn tăng Abrams cũng bị phá hủy. Theo báo chí Mỹ đưa tin, do những tổn thất quá lớn trên chiến trường, xe tăng Abrams đã bị các nhà tài trợ Mỹ yêu cầu “rút khỏi tiền tuyến”, để khỏi làm ảnh hưởng tới “danh tiếng” loại xe tăng duy nhất này của Mỹ, trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên khoảng một tháng sau, như một phần của sáng kiến được cho là riêng tư, số “siêu tăng” này của Mỹ còn lại trong Quân đội Ukraine bắt đầu được “nâng cấp” với các khung và lưới thép, cùng giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí chống tăng của Nga; đặc biệt là UAV mang vũ khí chống tăng. Công ty Metinvest của nhà tài phiệt Rinat Akhmetov chuyên về ngành thép và khai thác mỏ, đã công bố những bức ảnh tương ứng trên trang web của mình. Đây là một phần của gói “hỗ trợ quân đội”, trong việc sản xuất hàng loạt “màn thép để chống lại UAV FPV ” cho xe tăng T-64, T-72 và Abrams. Công ty Metinvest thông báo, Quân đội Ukraine đã nhận được 25 bộ thiết bị bảo vệ cho xe tăng và xe bọc thép; trong đó có 7 bộ dành cho xe tăng Abrams. Được biết, chúng đều được chuẩn hóa sau một chu kỳ thử nghiệm và có trọng lượng nặng 430 kg. Trang The War Zone có bài miêu tả, lớp giáp lồng giúp nâng khả năng bảo vệ với xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine. Trong đó lớp giáp lồng được bao phủ hoàn toàn tháp pháo, cả trên đỉnh và khu vực xung quanh. Ngoài ra có thể thấy một mảng giáp ERA, được lắp cho phần mũi xe và hai bên hông xe. Để cho pháo thủ có thể thoát ra ngoài, phía giáp lồng phía trên có khoét cửa và có thể gập, giúp thành viên rời khỏi xe. Nhưng không rõ nó sẽ hoạt động như thế nào, nếu một khi cửa này bị UAV FPV đánh trúng? Ngoài ra khu vực súng máy 12,7 mm cũng không được bao phủ. Các tấm giáp treo bổ sung M19 DZ bắt đầu được lắp đặt ở hai bên hông, khu vực diềm xích của xe tăng; những loại giáp này không tương ứng với cấu hình tiêu chuẩn của xe tăng Mỹ. Chưa kể việc Abrams bắt đầu được gia cố bằng các khối giáp ERA Kontact-1 của Liên Xô. The War Zone/Mỹ gọi những thay đổi này là biểu hiện của một “chu kỳ đổi mới cực kỳ nhanh chóng” và liên tưởng đến những chiếc xe tăng Nga với cải tiến, để biến thành những “con rùa” với cấu trúc giáp lồng khổng lồ. Ông Oleksandr Myronenko, Giám đốc Điều hành của Công ty Metinvest cho biết, “Cùng với các kỹ sư, chúng tôi đã phân tích các khu vực xe tăng thường bị UAV FPV phá hủy, để phát triển các cấu trúc bảo vệ bổ sung. Lớp giáp bổ sung không chỉ giúp bảo vệ vũ khí mà cả tính mạng binh lính Ukraine. Việc Quân đội Nga liên tiếp tiêu diệt xe tăng Abrams và việc thu chúng làm chiến lợi phẩm đem triển lãm, đã trở thành “chiến thắng tuyên truyền lớn của Nga”. Sau khi chịu tổn thất, xe tăng M1A1 Abrams sẽ quay trở lại tiền tuyến với sự bảo vệ tốt hơn, nhưng phải được sự “gật đầu” của Mỹ. (Nguồn ảnh: The War Zone, Rvvoenkory, RIA Novosti). Quân đội Nga kéo xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine bị bắn hỏng về tuyến sau. Nguồn: Topwar.

