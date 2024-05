Lính dù Nga đột kích Chasov Yar, quân Ukraine phòng thủ câu giờ

Các lực lượng đổ bộ đường không của Nga thường được sử dụng như bộ binh tinh nhuệ và trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine, Quân đội Nga chỉ sử dụng chiến thuật tấn công đường không trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống lại Kiev. Một điều dễ nhận thấy là cả hai bên đều không sử dụng phương pháp đổ bộ đường không vào bên sườn phía sau của đối phương như Quân đội Mỹ thường thực hiện. Đơn giản là do lực lượng phòng không của hai bên quá mạnh, đặc biệt là tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) được trang bị rộng khắp. Tuy nhiên với tiền đề lực lượng đổ bộ đường không của Quân đội Nga được định vị là "bộ binh tinh nhuệ", nên họ cần đóng vai trò là “đội chữa cháy” ở nhiều mặt trận quan trọng trên chiến trường Ukraine. Do trải qua nhiều trận đánh gay go và ác liệt, quân dù Nga cũng bị tổn thất nặng nề; trong chiến dịch Chasov Yar, lực lượng quân dù Nga là đơn vị chủ lực, đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu. Lực lượng phụ trợ là Lữ đoàn quân tình nguyện số 3 và Lữ đoàn quân Lugansk số 2. Điều đặc biệt thú vị là các đơn vị trên của Nga đang tham gia tấn công Chasov Yar không hề xa lạ với chiến trường Bakhmut-Chasov Yar. Bởi vì hơn một năm trước, khi Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đảm nhiệm là lực lượng tấn công chủ yếu ở Bakhmut, chính lực lượng dù đảm nhiệm bảo vệ bên sườn cho quân Wagner. Khi đó lính đánh thuê Wagner chiến đấu cảm tử ở phía trước, còn Sư đoàn dù 98 của Nga phòng thủ phía sau và bên sườn phía nam Bakhmut. Và giống như hiện nay, việc chiếm kênh đào Severski Donets - Donbass ở sườn phía nam Chasov Yar, do lính dù Nga đảm nhiệm và các đơn vị tình nguyện bảo vệ bên sườn và phía sau. Mặc dù lính đánh thuê Wagner đã phải chịu thương vong rất lớn trong trận chiến tại khu đô thị Bakhmut; nhưng bù lại, họ đã chiếm được thành phố và những khu vực rộng lớn ở cánh bắc và nam. Sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner rút khỏi Bakhmut, các đơn vị của Quân đội Nga là Sư đoàn dù 98, Lữ đoàn Lugansk số 2, Lữ đoàn tình nguyện số 3 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc Tập đoàn quân số 14, tiếp quản phòng thủ khu vực. Ngay sau đó, Quân đội Ukraine đã phát động cuộc phản công mùa hè và hướng bắc và nam Bakhmut là hướng tấn công chủ yếu. Các đơn vị trên của Nga đã chiến đấu ác liệt với quân Ukraine trong suốt một năm, cánh phía bắc không bị mất nhiều vị trí, trong khi cánh phía nam quân Ukraine đã chiếm được Klishchiivka và Andriivka. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà phía Ukraine làm được. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Quân đội Nga trên mặt trận Bakhmut đã chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công. Tư duy tấn công của họ khác với tư duy của lính đánh thuê Wagner, khi họ tập trung vào hướng phía bắc và áp dụng chiến lược tiến công trực diện. Tiến bộ mà Quân đội Nga đạt được ở phía tây Bakhmut là chiếm được làng Bodanivka ở sườn phía bắc và làng Ivanivsk ở sườn nam. Và trong những ngày qua, quân Nga đã tái chiếm hoàn toàn hai làng Klishchiivka và Andriivka và bắt đầu xâm nhập sâu vào Chasov Yar. Trước sức ép tấn công của quân Nga vào Chasov Yar, phía Ukraine đã tăng lực lượng phòng ngự. Tuy nhiên, do Lữ đoàn bộ binh cơ giới 67 ít kinh nghiệm chiến đấu, không thích ứng được với cường độ giao tranh tại đây nên đã đánh mất các vị trí chủ chốt, tạo điều kiện cho quân Nga dễ dàng tiếp cận vùng ngoại vi Chasov Yar. Vì lý do này, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky rất tức giận, tuyên bố giải tán Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 67, đưa các đơn vị thiện chiến có tinh thần dân tộc cực đoan, trong đó có Tiểu đoàn Kraken, một đơn vị đơn vị bị Moscow liệt vào tổ chức khủng bố, để quyết tâm giữ vững trận địa. Chiến thuật cứng rắn của Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine đã ngay lập tức phát huy hiệu quả, với việc bổ sung các đợt quân tới Chasov Yar, nên đã chặn được các đợt tấn công của quân Nga. Do các đơn vị lính dù Nga đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm tác chiến của lính đánh thuê Wagner, nên khi phát hiện lực lượng phòng ngự của Quân đội Ukraine đã ổn định trở lại, không còn tìm thấy kẽ hở trong tuyến phòng ngự, thì dừng tấn công đột kích và chuyển sang tấn công bằng hỏa lực. Vì vậy, trong suốt một tháng, từ ngày 20/4 đến 20/5, lực lượng không quân Nga đã tấn công rất dữ dội vào khu vực tiểu khu phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass. Khi chiến trường được làm mềm, quân Nga đã tiến từng bước, chiếm được các tòa nhà cao tầng ở phía đông nam của tiểu khu Kanal và Novy, đồng thời áp sát kênh đào ở phía nam. Không quân và pháo binh của Nga dồn dập giáng đòn hỏa lực sấm sét; tuy nhiên quân Ukraine vẫn phòng ngự ngoan cường và thậm chí phản công, khiến quân Nga đạt được rất ít tiến bộ. Có khả năng chỉ huy Quân đội Ukraine hy vọng rằng, phía Nga không có đủ quân dự bị và về cơ bản họ đang chơi "tất tay", hoặc chết chìm hoặc sống sót. Quân Ukraine vẫn nắm giữ tuyến phòng thủ xương sống của Chasov Yar, quyết tâm đẩy lùi quân Nga ra khỏi kênh đào và ra khỏi tiểu khu Kanal. Tuy nhiên quân Nga, sau khi đột phá đến tiểu khu Novy, chiếm giữ được đầu cầu quan trọng này, đó là cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng tiến về phía tây thành phố. Trước sức ép tấn công cả bằng hỏa lực và đột phá của quân Nga vào Chasov Yar, Bộ Tổng tham mưu quân đội nhận ra rằng, họ khó có thể giữ được khu vực phía đông kênh đào và họ đang cố gắng câu giờ, để xây dựng tuyến phòng thủ dọc theo kênh Seversky Donets - Donbass. Đây có thể sẽ là tuyến phòng ngự tiếp theo của quân Ukraine và bằng mọi giá phải giữ. Vì nếu thất thủ ở đây, cánh cửa tới Konstantinovka và về phía vùng kết tụ Slavyansk-Kramatorsk sẽ mở toang cho quân Nga. Dự báo việc vượt qua con kênh đào này sẽ rất khó khăn cho lực lượng quân dù Nga. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN).

