Tại sao xe chiến đấu VBCI “khủng” nhất Pháp tan xác ở Mali?

Hãng thông tấn Sputnik dẫn ngồn tin giới quân sự cho hay, ít nhất 6 binh sĩ Pháp thiệt mạng và 2 dân thường trọng thương sau vụ tấn công bằng bom nhắm vào đoàn xe tuần tra của Quân đội Pháp tại khu vực ở Tây Bắc thành phố Malian. Tuy nhiên, theo các quan chức Mali, số lượng thương vong của Pháp lên tới hơn chục người. Nguồn ảnh: Defence Blog Đồng thời vị này cũng cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện bằng xe bom nhắm vào đoàn xe thiết giáp VBCI của binh sĩ Pháp. Nguồn ảnh: Defence Blog Đáng chú ý, VBCI được xem là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất hành tinh hiện nay. Nó mới có 10 năm phục vụ trong Quân đội Công hòa Pháp, tổng số hơn 500 chiếc được chế tạo. Nguồn ảnh: Wikipedia Đơn giá một chiếc là đắt khủng khiếp, lên tới 3,20 triệu USD/chiếc (nếu tính gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển thì lên tới tận 7,4 triệu USD/chiếc). Nguồn ảnh: Wikipedia Người ta thường nói “đắt xắt ra miếng”, nhưng xem ra sau vụ nổ xe bom này giới chức quân sự Pháp sẽ phải làm việc nhiều với nhà sản xuất GIAT Industries về sự an toàn của dòng xe chiến đấu bộ binh VBCI trước các vụ tấn công bom xe. Mặc dù trong thiết kế, VBCI được cho là có khả năng kháng chịu một vụ nổ bom, mìn thậm chí là dưới bánh xe (khi bánh lăn qua mìn gây nổ). Nguồn ảnh: Defence Blog Giáp bảo vệ của thân xe VBCI theo thiết kế làm bằng thép hàn - nhôm có khả năng bảo vệ kháng chịu đạn xuyên thép 14,5mm ở mọi vị trí. Có thể trang bị thêm các tấm giáp tăng cường bọc ngoài để nâng cao cấp độ bảo vệ. Nguồn ảnh: Wikipedia Trong ảnh, vụ tấn công bằng bom xe để lại hậu quả “ghê rợn” với một trong 2 chiếc xe chiến đấu bộ binh VBCI. Có thể thấy rõ, bên trong xe cháy đen thui, do đó thương vong với binh sĩ có thể đoán là rất khủng khiếp. Nguồn ảnh: Defence Blog VBCI có thể chở được 9 binh sĩ cùng đầy đủ vũ khí trang bị. Trong ảnh, khoang chở quân rộng rãi, tiện nghi của VBCI, họ có thể ra bằng cửa hậu hoặc cửa nóc. Nguồn ảnh: Wikipedia Trong ảnh, binh sĩ đổ bộ bằng cửa hậu của VBCI. Nguồn ảnh: Wikipedia Một trong các vị trí ngồi của tổ lái 3 người trên VBCI. Theo mạng Military-Today, VBCI được trang bị một số công nghệ khá tiên tiến như hệ thống nhận diện địch - ta, hệ thống liên lạc nội bộ - truyền dữ liệu bảo mật cao. Nguồn ảnh: Wikipedia Về mặt hỏa lực, xe chiến đấu bộ binh VBCI được trang bị một tháp pháo một người điều khiển DRAGAR với khẩu pháo tự động 25mm và đại liên đồng trục 7,62mm. Đáng tiếc, GIAT Industries không thiết kế tên lửa chống tăng cho VBCI nên khiến nó thiếu hụt hẳn một phần sức mạnh so với BMP-3 của Nga hay Bradley của Mỹ. Nguồn ảnh: Military-Today Cận cảnh khẩu pháo tự động 25mm có khả năng xuyên giáp dày 85mm ở cự ly bắn tới 1.000m. Khẩu pháo này có thể bắn phát một, ba phát một và 10 phát một hoặc bắn tự động hoàn toàn. Nhìn chung, khẩu pháo này rất hiện đại nhưng là chưa đủ nếu so với việc trang bị thêm tên lửa chống tăng khiến khả năng tác chiến của VBCI tốt hơn hẳn. Nguồn ảnh: Wikipedia Tính cơ động của VBCI khá tốt với động cơ tuabin tăng áp Renault 550 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa tới 100km/h, dự trữ hành trình 750km. Đáng tiếc, người Pháp lại không “khoái” việc tích hợp khả năng bơi lội của VBCI với bộ chân vịt hay động cơ water jet, VBCI chỉ có thể bơi sâu tối đa 1,5m mà phải có chuẩn bị. Nguồn ảnh: Military-Today Hiện nay, người Pháp đang nghiên cứu phát triển phiên bản thế hệ 2 của dòng xe này, được định danh là VBCI Mk2 với giáp bảo vệ tốt hơn cho khả năng kháng chịu một vụ nổ mìn tương đương 10kg TNT, hỏa lực pháo 40mm cực mạnh. Tuy nhiên, họ lại hướng tới thị trường xuất khẩu thay vì trang bị cho Quân đội Pháp. Dẫu vậy, sau vụ tấn công tại Mali, giới quân sự Paris có lẽ sẽ thay đổi quan điểm. Nguồn ảnh: Military-Today Mời độc giả xem video: Xe bọc thép VBCI của Pháp hoạt động tại Mali. (nguồn Army Recognition)

