Tại sao Tu-104 lại là loại máy bay dân sự nguy hiểm nhất lịch sử Liên Xô

Bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1953, máy bay chở khách Tu-104 từng là biểu tượng của thế giới khi nó là một trong những loại máy bay phản lực dân dụng đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: Rnbe. Trải qua thời gian, Tu-104 đã dần đạt được danh hiệu... máy bay hành khách nguy hiểm nhất Liên Xô. Tổng cộng có 201 chiếc Tu-104 mọi phiên bản được sản xuất, trong đó có 37 chiếc bị tai nạn, 137 hành khách và dân thường dưới mặt đất thiệt mạng vì Tu-104. Nguồn ảnh: Rnbe. Tỷ lệ tai nạn chết người của loại máy bay này lên tới hơn 18% - một tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. Nguồn ảnh: Rnbe. Giống như phần lớn các loại máy bay dân dụng do Liên Xô sản xuất trước đây, Tu-104 được thiết kế dựa trên thiết kế gốc là máy bay quân sự loại Tu-16. Máy bay ném bom chiến lược mà Trung Quốc đang sử dụng hiện nay loại H-6 cũng được thiết kế dựa trên Tu-16 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Rnbe. Năm 1956, ba chiếc Tu-104 đã bay an toàn từ Moscow tới tận London, Anh. Đây là sự kiện gây shock cho toàn thế giới khi Liên Xô đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của mình trong ngành hàng không dân dụng. Nguồn ảnh: Rnbe. Chiếc máy bay này cũng là loại máy bay đầu tiên được Liên Xô sử dụng để mô phỏng lại môi trường không trọng lực - giúp đào tạo những phi công vũ trụ đầu tiên của nhân loại. Nguồn ảnh: Rnbe. Mặc dù vậy, các phi công đánh giá Tu-104 có khả năng điều khiển kém, hệ thống lái không đáng tin cậy và rất dễ bị rơi tự do khi bay ở tốc độ thấp. Hệ thống điện trên máy bay cũng được coi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới tai nạn của loại máy bay này. Nguồn ảnh: Rnbe. Vụ tai nạn chết người đầu tiên của chiếc máy bay chở khách này diễn ra vào ngày 15/8/1958 trên hành trình Moscow - Bắc Kinh. Toàn bộ 64 người trên máy bay thiệt mạng khi chiếc Tu-104 rơi tự do từ độ cao 12.000 mét. Nguồn ảnh: Rnbe. Liên tiếp trong những năm sau đó dù đã cố cải thiện khả năng an toàn của Ty-104, vẫn có hàng loạt các vụ tai nạn chết người xảy ra với loại máy bay này. Nguồn ảnh: Rnbe. Vụ tai nạn cuối cùng của Tu-104 diễn ra vào năm 1981 và cũng khiến toàn bộ 51 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Sau vụ việc, toàn bộ Tu-104 bị cấm bay vĩnh viễn. Nguồn ảnh: Rnbe. Dựa trên thiết kế và kinh nghiệm chế tạo Tu-104, các chuyên gia Liên Xô đã chế tạo ra Tu-154 - loại máy bay chở khách thành công nhất của Liên Xô sau này với hơn 1000 chiếc từng được chế tạo và tới nay vẫn còn hoạt động. Nguồn ảnh: Rnbe. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom chiến lược Tu-142 của Liên Xô - loại máy bay cũng được sản xuất bởi hãng Tupolev giống với Tu-104.

