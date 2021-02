Tại sao phi công của Không quân Đức không đáp ứng yêu cầu của NATO?

Thành công của lực lượng không quân Mỹ và Israel trong bảy mươi lăm năm qua, là nhờ vào các phi hành đoàn được đào tạo bài bản. Một số nhà phân tích lưu ý rằng, các phi công quân sự Nga ngày nay nhận được ít giờ bay huấn luyện hơn so với các đồng nghiệp phương Tây. Các phi công của lực lượng không quân Đức không có đủ thời gian bay, để đáp ứng các yêu cầu huấn luyện của NATO. Việc các phi công Đức không đủ giờ bay cơ bản, đã làm giảm kỹ năng của phi công, dẫn đến giảm lợi thế không quân NATO, trước đối thủ tiềm tàng là Nga. Nhưng đó không phải là do hệ thống đào tạo phi công quân sự của Đức kém, mà vấn đề là lực lượng Không quân Đức không có đủ máy bay cho các phi công của họ bay huấn luyện. Một câu chuyện thật khó tin với một quốc gia "trụ cột" của NATO và giàu có như Đức? Tờ báo Anh Daily Telegraph cho biết: “Gần một nửa số phi công của Không quân Đức, đã không thể đáp ứng mục tiêu của 180 giờ bay năm ngoái của NATO, vì máy bay của họ phải nằm trong hăng-ga để bảo dưỡng định kỳ”. Chỉ 512 trong số 875 phi công là đáp ứng đủ số giờ bay cần thiết. “Không quân Đức đang ở trong tình trạng SSCĐ thấp”, Trung tướng Ingo Gerhartz, Tham mưu trưởng Không quân Đức cho biết vào tháng trước. "Máy bay bị nằm đất do thiếu phụ tùng thay thế, hoặc chúng thậm chí không có mặt tại sân bay, vì chúng đang được bảo trì". Các lực lượng vũ trang của Đức, từng là nỗi khiếp sợ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và được tôn trọng trong Chiến tranh Lạnh, đã bị chế giễu trong những năm gần đây, do việc cắt giảm ngân sách của Chính phủ Đức, dẫn đến một quân đội dường như không hoạt động. Vào mùa hè năm 2018, chỉ có 10 trong tổng số 128 máy bay chiến đấu của Không quân Đức, được đánh giá là đủ điều kiện để bay, vì tình trạng thiếu phụ tùng thay thế. Vào tháng 2/2019, Telegraph cho biết: "Trung bình chỉ có 39/128 máy bay chiến đấu Eurofighter và 26/93 máy bay chiến đấu Tornado của Đức, là có thể chiến đấu hoặc huấn luyện". Cũng theo Telegraph, “Hiện có nhiều lo ngại rằng, các phi công của Không quân Đức đang rời khỏi lực lượng, do thất vọng vì không được thường xuyên bay. 6 phi công đã từ chức trong nửa đầu năm ngoái, so với tổng số 11 trong năm năm trước đó”. Sức mạnh quân sự của Đức đã suy giảm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và sự biến mất của "mối đe dọa" từ Liên Xô. Hiện nay, chi tiêu quốc phòng của Đức liên tục thiếu hụt, chỉ ở mức 1,3% GDP, thay vì mục tiêu của NATO là 2% (tuy nhiên không nhiều thành viên NATO châu Âu, đang đạt ngưỡng đó). Vào năm 2018, các tàu ngầm của Đức bị phát hiện không đủ điều kiện để ra khơi, trực thăng và máy bay vận tải mới không thể bay, và các phương tiện bọc thép đã bị loại ra bên ngoài. Theo một nghiên cứu của Mỹ, tình hình tồi tệ đến mức, nếu Nga xâm lược các nước Baltic, Đức sẽ cần một tháng, để huy động và vận chuyển một lữ đoàn thiết giáp tới giải cứu. Ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, cũng dẫn đến cắt giảm giờ bay của phi công quân sự; không đủ máy bay, không đủ ngân sách giành cho không quân, dẫn đến phi công Đức không tích lũy đủ giờ bay, do vậy phi công Đức không thể tham gia những cuộc tập trận không quân chung, do NATO tổ chức. Trớ trêu thay, việc thiếu đào tạo lại là nguyên nhân chính dẫn đến sự hủy diệt của lực lượng Không quân của Đức Quốc xã. Năm 1939, các phi công Đức tham chiến với thời gian bay hơn 200 giờ - nhiều hơn đáng kể so với đối thủ của họ khi đó là Anh, Pháp, Liên Xô và thậm chí là Mỹ. Việc huấn luyện nhuần nhuyễn đã làm lực lượng không quân của Đức quốc xã là nỗi khiếp sợ của phe Đồng Minh. Tuy nhiên đến năm 1944, tình hình thay đổi bất lợi cho Đức quốc xã, lúc này lực lượng không quân Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Với việc huấn luyện bị tê liệt vì thiếu nhiên liệu và hao hụt phi công trong chiến đấu, Không quân Đức buộc phải đưa các phi công mới với khoảng 50 hoặc 100 giờ bay vào tham chiến, so với 300 giờ hoặc hơn của các phi công Mỹ, Anh và Liên Xô. Do vậy Không quân quân Đức đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát trên không và một thất bại là không tránh khỏi. Nguồn ảnh: TheArchive.

