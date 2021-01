Tại sao Nga vẫn "cần mẫn" sản xuất tiêm kích Su-35 dù đã có Su-57?

Tiêm kích Su-35 là phiên bản cải tiến cao nhất của dòng chiến đấu cơ Su-27 có từ thời Liên Xô, với ưu thế về điện tử hàng không, động cơ cải tiến cũng như khả năng cơ động tuyệt vời; thậm chí trong chiến đấu tầm, Su-35 còn có ưu thế trước các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Su-35 xứng đáng là máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga. Nguồn: Topwar Là một mẫu phát triển từ Su-27, chiến đấu cơ Su-35 đã tương đối hoàn thiện về công nghệ, sau khi sử dụng một phần công nghệ của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57; mặc dù không có tính năng tàng hình, nhưng tính năng chiến đấu của Su-35 rất tiên tiến. Nguồn: Topwar Su-35 được trang bị thiết bị điện tử hàng không mới, hệ thống điều khiển thông tin kỹ thuật số, radar quét điện tử thụ động Snow Leopard-E băng tần X, có thể phát hiện và tìm kiếm các mục tiêu trên không và mặt đất cách xa 400 km. Ảnh: Radar Snow Leopard-E của Su-35 – Nguồn: Topwar Về khả năng tải trọng, máy bay chiến đấu Su-35 có thể mang theo 8 tấn vũ khí các loại, không chỉ sử dụng được nhiều loại bom thông thường, đạn dẫn đường chính xác mà còn có thể phóng tên lửa không đối không tầm cực xa với tầm bắn tối đa 400 km. Nguồn: Topwar Với radar tiên tiến và tên lửa không đối không tầm xa, Su-35 có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu có giá trị cao, như máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu của đối phương; đồng thời có lợi thế trong chiến đấu tầm gần. Nguồn: Topwar Su-35 được trang bị hai động cơ lực đẩy vectơ 117S mạnh mẽ, cho tốc độ bay tối đa Mach 2,25 và tầm bay tối đa 4.000 km. Cùng với khả năng cơ động mạnh mẽ của Su-35, điều này khiến Su-35 trở thành chiếc máy bay cận chiến cuối cùng của gia đình Su-27 huyền thoại. Nguồn: Topwar Hiện nay, trang bị quy mô lớn của Nga chủ yếu bao gồm chiến đấu cơ Su-30SM, Su-34 và Su-35. Trong đó, Su 30-SM có 114 chiếc, Su-34 được trang bị 121 chiếc và Su-35 được trang bị 104 chiếc, và vẫn đang tiếp tục tăng lên với tốc độ 10 chiếc mỗi năm; ước tính có thể có 146 chiếc Su-35 được trang bị cuối cùng. Nguồn: Topwar Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nga, sau nhiều lần bị trì hoãn, Su-57 chính thức đưa vào phục vụ vào cuối tháng 12/2020; trước đó vào năm 2019, một chiếc Su-57 chuẩn bị bàn giao, đã gặp sự cố, việc này đã phủ bóng đen lên chương trình phát triển Su-57 vốn đã gây tranh cãi. Ảnh: Máy bay Su-57 – Nguồn: Topwar Hiện nay, so với Su-57, Su-35 mới là mẫu máy bay được sản xuất chính và là sự lựa chọn thực tế nhất của Không quân Nga hiện nay; chủ yếu là do hai nguyên nhân, đó là tiêm kích Su-57 chưa hoàn thiện về công nghệ và sự thiếu hụt về lực lượng. Nguồn: Topwar Đầu tiên phải nhắc đến là kế hoạch phát triển tiêm kích tàng hình của Nga càng trở nên khó khăn, nhất là giai đoạn khi Liên Xô mới tan rã; việc thiếu kinh phí và mất nhân viên kỹ thuật, đã khiến kế hoạch tiêm kích tàng hình của Nga rơi vào tình trạng suy thoái. Nguồn: Topwar Bên cạnh đó là sự khác biệt giữa Nga và Mỹ trong khái niệm tác chiến của máy bay chiến đấu tàng hình, điều này đã khiến tiêm kích tàng hình Su-57 phải đối mặt với câu hỏi về khả năng chiến đấu thực tế ngay khi ra mắt, đó là chiếm ưu thế trên không, hay là máy bay chiến đấu đa nhiệm? – Nguồn: Topwar Đồng thời, do sử dụng nhiều công nghệ mới trên Su-57, nên tình trạng kỹ thuật của chính nó cũng không ổn định, khiến tiến độ thực tế của nó bị tụt hậu nghiêm trọng so với kế hoạch; điều này khiến cho quá trình phát triển và trang bị của tiêm kích Su-57 bị chậm lại. Nguồn: Topwar Thứ hai, quân đội Nga hiện đang đối mặt với khoảng cách tương đối lớn với địch thủ Mỹ về các loại máy bay chiến đấu tiên tiến. Các máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga như Su-27 và Su-30 hoặc đã gần hết niên hạn sử dụng hoặc tụt hậu về hiệu suất. Nguồn: Topwar Cùng với việc Mỹ ngăn chặn địa chính trị đối với Nga trong những năm gần đây, những điều này đã khiến Nga phải cấp thiết trang bị một loạt máy bay chiến đấu tiên tiến hơn, để tạo thế cân bằng và bổ sung hiệu quả chiến đấu. Nguồn: Topwar Su-57 là máy bay chiến đấu tương lai của Không quân Nga, nhưng do chưa hoàn thành về công nghệ, tình trạng kỹ thuật chưa ổn định, nên chưa thể trang bị với số lượng lớn, khiến Nga vẫn phải tiếp tục sản xuất Su-35. Nguồn: Topwar Còn Su-35 đã hoàn thiện về công nghệ, hiệu suất chiến đấu của nó cũng có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga ở giai đoạn này và thực tế, Không quân Nga hiện phải dựa vào Su-35 làm tiêm kích chính. Nguồn: Topwar Trong tương lai gần, khi Su-57 hoàn thiện và đi vào biên chế chính thức, Su-35 vẫn phối hợp tác chiến tốt với Su-57; rất phù hợp để quân đội Nga hiện nay vẫn tiếp tục trang bị Su-35. Điều này cũng giống như Không quân Mỹ, mặc dù được trang bị 2 loại máy bay chiến đấu tàng hình là F-22 và F-35, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất và trang bị F-15X. Nguồn: Topwar. Sức mạnh của tiêm kích Su-35 - chiến đấu cơ thế hệ bốn hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay.

Tiêm kích Su-35 là phiên bản cải tiến cao nhất của dòng chiến đấu cơ Su-27 có từ thời Liên Xô, với ưu thế về điện tử hàng không, động cơ cải tiến cũng như khả năng cơ động tuyệt vời; thậm chí trong chiến đấu tầm, Su-35 còn có ưu thế trước các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Su-35 xứng đáng là máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga. Nguồn: Topwar Là một mẫu phát triển từ Su-27, chiến đấu cơ Su-35 đã tương đối hoàn thiện về công nghệ, sau khi sử dụng một phần công nghệ của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57; mặc dù không có tính năng tàng hình, nhưng tính năng chiến đấu của Su-35 rất tiên tiến. Nguồn: Topwar Su-35 được trang bị thiết bị điện tử hàng không mới, hệ thống điều khiển thông tin kỹ thuật số, radar quét điện tử thụ động Snow Leopard-E băng tần X, có thể phát hiện và tìm kiếm các mục tiêu trên không và mặt đất cách xa 400 km. Ảnh: Radar Snow Leopard-E của Su-35 – Nguồn: Topwar Về khả năng tải trọng, máy bay chiến đấu Su-35 có thể mang theo 8 tấn vũ khí các loại, không chỉ sử dụng được nhiều loại bom thông thường, đạn dẫn đường chính xác mà còn có thể phóng tên lửa không đối không tầm cực xa với tầm bắn tối đa 400 km. Nguồn: Topwar Với radar tiên tiến và tên lửa không đối không tầm xa, Su-35 có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu có giá trị cao, như máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp dầu của đối phương; đồng thời có lợi thế trong chiến đấu tầm gần. Nguồn: Topwar Su-35 được trang bị hai động cơ lực đẩy vectơ 117S mạnh mẽ, cho tốc độ bay tối đa Mach 2,25 và tầm bay tối đa 4.000 km. Cùng với khả năng cơ động mạnh mẽ của Su-35, điều này khiến Su-35 trở thành chiếc máy bay cận chiến cuối cùng của gia đình Su-27 huyền thoại. Nguồn: Topwar Hiện nay, trang bị quy mô lớn của Nga chủ yếu bao gồm chiến đấu cơ Su-30SM, Su-34 và Su-35. Trong đó, Su 30-SM có 114 chiếc, Su-34 được trang bị 121 chiếc và Su-35 được trang bị 104 chiếc, và vẫn đang tiếp tục tăng lên với tốc độ 10 chiếc mỗi năm; ước tính có thể có 146 chiếc Su-35 được trang bị cuối cùng. Nguồn: Topwar Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nga, sau nhiều lần bị trì hoãn, Su-57 chính thức đưa vào phục vụ vào cuối tháng 12/2020; trước đó vào năm 2019, một chiếc Su-57 chuẩn bị bàn giao, đã gặp sự cố, việc này đã phủ bóng đen lên chương trình phát triển Su-57 vốn đã gây tranh cãi. Ảnh: Máy bay Su-57 – Nguồn: Topwar Hiện nay, so với Su-57, Su-35 mới là mẫu máy bay được sản xuất chính và là sự lựa chọn thực tế nhất của Không quân Nga hiện nay; chủ yếu là do hai nguyên nhân, đó là tiêm kích Su-57 chưa hoàn thiện về công nghệ và sự thiếu hụt về lực lượng. Nguồn: Topwar Đầu tiên phải nhắc đến là kế hoạch phát triển tiêm kích tàng hình của Nga càng trở nên khó khăn, nhất là giai đoạn khi Liên Xô mới tan rã; việc thiếu kinh phí và mất nhân viên kỹ thuật, đã khiến kế hoạch tiêm kích tàng hình của Nga rơi vào tình trạng suy thoái. Nguồn: Topwar Bên cạnh đó là sự khác biệt giữa Nga và Mỹ trong khái niệm tác chiến của máy bay chiến đấu tàng hình, điều này đã khiến tiêm kích tàng hình Su-57 phải đối mặt với câu hỏi về khả năng chiến đấu thực tế ngay khi ra mắt, đó là chiếm ưu thế trên không, hay là máy bay chiến đấu đa nhiệm? – Nguồn: Topwar Đồng thời, do sử dụng nhiều công nghệ mới trên Su-57, nên tình trạng kỹ thuật của chính nó cũng không ổn định, khiến tiến độ thực tế của nó bị tụt hậu nghiêm trọng so với kế hoạch; điều này khiến cho quá trình phát triển và trang bị của tiêm kích Su-57 bị chậm lại. Nguồn: Topwar Thứ hai, quân đội Nga hiện đang đối mặt với khoảng cách tương đối lớn với địch thủ Mỹ về các loại máy bay chiến đấu tiên tiến. Các máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga như Su-27 và Su-30 hoặc đã gần hết niên hạn sử dụng hoặc tụt hậu về hiệu suất. Nguồn: Topwar Cùng với việc Mỹ ngăn chặn địa chính trị đối với Nga trong những năm gần đây, những điều này đã khiến Nga phải cấp thiết trang bị một loạt máy bay chiến đấu tiên tiến hơn, để tạo thế cân bằng và bổ sung hiệu quả chiến đấu. Nguồn: Topwar Su-57 là máy bay chiến đấu tương lai của Không quân Nga, nhưng do chưa hoàn thành về công nghệ, tình trạng kỹ thuật chưa ổn định, nên chưa thể trang bị với số lượng lớn, khiến Nga vẫn phải tiếp tục sản xuất Su-35. Nguồn: Topwar Còn Su-35 đã hoàn thiện về công nghệ, hiệu suất chiến đấu của nó cũng có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga ở giai đoạn này và thực tế, Không quân Nga hiện phải dựa vào Su-35 làm tiêm kích chính. Nguồn: Topwar Trong tương lai gần, khi Su-57 hoàn thiện và đi vào biên chế chính thức, Su-35 vẫn phối hợp tác chiến tốt với Su-57; rất phù hợp để quân đội Nga hiện nay vẫn tiếp tục trang bị Su-35. Điều này cũng giống như Không quân Mỹ, mặc dù được trang bị 2 loại máy bay chiến đấu tàng hình là F-22 và F-35, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất và trang bị F-15X. Nguồn: Topwar. Sức mạnh của tiêm kích Su-35 - chiến đấu cơ thế hệ bốn hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay.