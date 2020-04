Syria dùng "vũ khí bí mật" do Iran viện trợ chống trả quyết liệt không quân Israel

Khu vực Trung Đông đang chứng kiến sự đối đầu nguy hiểm giữa Iran và Israel; mặc dù có sự ngăn cách về địa lý, nhưng mối quan hệ giữa Iran và Israel tiềm ẩn những bất đồng sâu sắc, có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai quốc gia và kéo thêm nhiều quốc gia khác vào vòng xoáy xung đột. Mặc dù giữa Iran và Israel chưa xảy ra chiến tranh trực tiếp, nhưng có một chiến trường mà ở đó Iran và Israel liên tục xung đột vũ trang với nhau, đó chính là chiến trường Syria, một quốc gia có chung đường biên giới với Israel. Năm 2011, cuộc chiến đã nổ ra ở Syria, lúc đầu chỉ là một cuộc nội chiến, nhưng sau đó có sự can thiệp của nước ngoài, cuộc chiến tại Syria đã trở thành cuộc chiến ủy nhiệm và Iran là quốc gia đồng minh cực kỳ hào phóng, trong việc hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, chống lại lực lượng nổi dậy. Iran không chỉ hỗ trợ Syria một lượng lớn vũ khí và đạn dược, mà còn gửi nhiều binh sĩ để giúp Quân đội chính phủ Syria chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân. Chính điều này cũng khiến nước láng giềng Israel trở thành một kẻ thù lớn. Hiện nay, quân đội Iran ở Syria ước tính lên tới 80.000 người, và được trang bị rất tốt, thậm chí còn có nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tiến công sâu vào lãnh thổ của Israel; đe dọa nghiêm trọng an ninh của Israel. Để cảnh báo Syria và Iran, các máy bay chiến đấu của Israel thường xuyên tiến hành các hoạt động tiến công ngăn chặn các hoạt động quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria và cảnh báo Iran không được phép thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria; điều này ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của Israel và Israel sẽ làm mọi cách để ngăn chặn. Vào ngày 21/4vừa qua, các máy bay chiến đấu của Israel lại tiếp tục bí mật, bất ngờ, phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào căn cứ không quân T-34, ở tỉnh Homs ở miền nam Syria. Để nâng cao yếu tố bí mật, bất ngờ, vì căn cứ này đã nhiều lần bị không quân Israel đánh phá, Không quân Israel đã cố tình chọn thời gian vào sáng sớm và sử dụng một số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Tuy nhiên, hành động của quân đội Israel vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của của lực lượng phòng không Iran và Syria. Trên thực tế, lực lượng phòng không Iran từ lâu đã thường xuyên luyện các bài tập chống máy bay tàng hình. Gần đây, trên bờ biển Vịnh Ba Tư, Iran đã triển khai hai ăng ten radar được cho là có thể phát hiện và khóa hiệu quả các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ trong phạm vi 400 km. Tại căn cứ không quân T4 trên lãnh thổ Syria, lực lượng phòng không Syria và Iran đã triển khai tên lửa đất đối không "Faith-373", còn được gọi là phiên bản S-400 của Iran; theo giới thiệu của phía Iran, tên lửa phòng không Faith-373 hoàn toàn có thể tiêu diệt các mục tiêu máy bay tàng hình như F-35. Trong cuộc không kích vào đêm ngày 21 vừa qua, mặc dù không quân Israel đã tiến hành không kích dữ dội, nhưng lực lượng phòng không của Syria và Iran bảo vệ căn cứ đã đánh trả quyết liệt, bắn hạ nhiều tên lửa của không quân Israel phóng ra. Điều này cho thấy hiệu suất chiến đấu của Faith-373 khá tốt; quan trọng hơn, hệ thống Faith-373 đã đưa ra cảnh báo hiệu quả đối với cuộc không kích của máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Có thể thấy rằng, khả năng chống mục tiêu tàng hình của quân đội Iran có thể chịu được thử nghiệm chiến đấu thực tế, ít nhất là không thua kém gì ở Trung Đông. Tại Syria, lực lượng vũ trang Iran vẫn đang ở thế phòng thủ, các vị trí đóng quân thường không giữ được bí mật, nhiều căn cứ đã bị máy bay chiến đấu của Israel tấn công phá hủy, gây nhiều thiệt hại. Điều này cho thấy radar chống tàng hình chỉ là một yêu cầu cơ bản, và quan trọng hơn, họ cần có một vũ khí như hệ thống phòng không S-400 của Nga, để có thể chống lại các máy bay chiến đấu tàng hình như F-35 của Israel.

