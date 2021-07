Súng tiểu liên AK-74 có xứng đáng là "hậu bối" của khẩu AK-47?

Mikhail Kalashnikov đã thay đổi thế giới, khi ông sáng chế ra tiểu liên AK-47; mọi người đều biết về AK-47, khẩu súng này xuất hiện lần đầu vào năm 1947 và rất nhanh chóng trở thành vũ khí bộ binh chủ lực của Quân đội Liên Xô. Súng sử dụng đạn cỡ 7,62×39 mm. AK-47 đã nhanh chóng có mặt trong nhiều cuộc xung đột trên toàn thế giới. AK-47 được thiết kế để trở thành một khẩu súng trường bán tự động tin cậy, đơn giản và rẻ tiền, có thể được sản xuất hàng loạt cho Liên Xô sau Thế chiến thứ hai. Ngày nay, đó chính xác là những gì AK-47 được biết đến: Sản xuất giá rẻ, cực kỳ chắc chắn và có sẵn ở hầu hết mọi nơi. Lý do chính khiến khẩu súng tiểu liên AK-47 trở nên chắc chắn và đáng tin cậy là do nó sử dụng nguyên lý trích khí dài, khóa nòng xoay và hộp tiếp đạn cong; cho súng hoạt động tốt và tin cậy trong mọi điều kiện, kể cả khi đất, cát lọt vào trong súng. AK-47 dùng cỡ đạn 7,62x39mm, đây là loại đạn lớn hơn cỡ 5,45x39mm được sử dụng cho người em của nó là khẩu tiểu liên AK-74, hoặc 5,56x45mm được dùng cho đối thủ của nó là M-16. Việc sử dụng loại đạn tương đối lớn, đem lại cho AK-47 khả năng xuyên phá tốt hơn, nhưng nhược điểm là có độ giật mạnh hơn và người bắn có thể khó kiểm soát hơn khi bắn liên thanh, hoặc hoàn toàn tự động. Lý do thực sự khiến AK-47 là khẩu súng được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử, là vì nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong chiến đấu, hết lần này đến lần khác. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là cuộc xung đột lớn đầu tiên mà khẩu AK-47 được sử dụng rộng rãi, mặc dù nó đã được sử dụng trước đó. AK-47 được chứng minh là cực kỳ đáng tin cậy và hiệu quả đối với QGP Miền Nam Việt Nam, trong môi trường rừng rậm ẩm ướt và bất lợi ở Đông Nam Á, và chính những người lính QGP Miền Nam đã nâng tầm khẩu AK-47. Và nó tiếp tục thể hiện vai trò là vũ khí cá nhân quan trọng, trong các cuộc xung đột kể từ đó. Tuy nhiên, AK-47 cũng không phải không có nhược điểm, nhất là so với súng trường M16 mà quân đội Mỹ sử dụng. M16 sử dụng loại đạn nhỏ hơn, cho phép người bắn mang nhiều đạn hơn bên người, mà không làm tăng trọng lượng. Đạn nhỏ hơn, cũng có nghĩa là người bắn có thể bắn loạt, hoặc ở chế độ hoàn toàn tự động, với khả năng giữ súng tốt hơn và độ giật nhẹ hơn. Mặc dù M16 của Mỹ gặp phải một số vấn đề về độ tin cậy trong Chiến tranh Việt Nam (nhiều nhược điểm đã được khắc phục sau đó), nhưng những ưu điểm của nó so với AK-47 đã được Liên Xô chú ý. Chính những ưu điểm này đã khiến Liên Xô sớm xác định, sử dụng một biến thể AK mới, với loại đạn nhẹ hơn là cần thiết. Và khẩu AK-47 đã đi theo con đường phát triển của M16, dưới tên gọi mới là AK-74; súng được phát triển vào năm 1974 và sử dụng loại đạn cỡ 5,45×39 mm. AK-74 đã nhanh chóng thay thế AK-47 trong Quân đội Liên Xô. Và chiến trường đầu tiên mà AK-74 được sử dụng nhiều là cuộc chiến tại Afghanistan. AK-74 bắn đạn 5,45×39mm, nhẹ hơn đạn cỡ 7,62×39mm, điều này có nghĩa là AK-74 có độ giật ít hơn AK-47. Ngoài ra, AK-74 còn được trang bị một loa giảm giật ở đầu nòng súng, giúp giảm độ giật gần như ngang với khẩu M-16 (nên nhớ là M16 sử dụng nguyên lý trích khí hoàn toàn khác biệt). Đạn nhỏ hơn của AK-74, cũng có nghĩa là tốc độ bắn của súng nhanh hơn, đường đạn đi chuẩn xác hơn so với AK-47. Chính vì lý do này mà chúng ta thường thấy một ống ngắm quang học gắn trên khẩu AK-74, nhưng hiếm khi thấy một ống gắn trên khẩu AK-47. Khẩu AK-74 đã sớm được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị trong toàn quân và các biến thể của nó vẫn là tiêu chuẩn súng trường bộ binh cho Quân đội Nga ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người có thể không biết sự khác biệt giữa AK-47 và AK-74. Đều cùng một mẹ sinh ra, AK-74 cũng có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương tự như AK-47, khiến sự lựa chọn sau này cho cỡ nòng súng, trở lên tương đối khó khăn ở một số quốc gia. AK-47 có hộp tiếp đạn lớn hơn AK-74, lực xuyên của đạn AK-74 rất mạnh, xuyên qua gạch, gỗ, thủy tinh và nhiều hơn nữa, hầu như không giảm tốc độ. Nhưng loại đạn này đắt hơn, tầm bắn hiệu quả đến 400m và viên đạn có thể bay xa đến 3 km. Súng AK-74 dùng đạn nhẹ hơn, rẻ hơn và nhỏ hơn, đồng thời cũng dễ sử dụng. Đầu đạn cỡ 5,45mm có xu hướng vỡ ra, khi đâm vào mục tiêu cứng, trong khi đạn 7,62mm đục các lỗ thẳng. Cỡ đạn nhỏ 5,45mm làm súng giật thấp và dễ sử dụng hơn, đặc biệt là trong cận chiến; đạn có tầm bắn hiệu quả là 500 mét. Súng rất hiệu quả trong chiến đấu trong khu chiến trường đô thị hoặc địa hình đồng bằng và người lính có thể mang nhiều đạn hơn. Hiện nay AK-74 đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, nhưng nó vẫn còn kém xa so với AK-47 "cổ điển" nhưng mạnh mẽ. Rất khó để nói khẩu súng nào tốt hơn, AK-47 "cổ điển" hay AK-74 "trẻ và khỏe". Nói như vậy, nhưng AK-74 vẫn chưa bao giờ đạt được mức độ phổ biến như AK-47 đã làm được. Có hàng trăm triệu khẩu súng trường tấn công AK-47 trên giới so với vài triệu khẩu AK-74. Tuy nhiên, cả hai khẩu đều là những lựa chọn hoàn toàn khả thi như một mẫu súng trường tiến công hoàn hảo nhất. Cả hai mẫu súng AK đều chắc chắn, bền bỉ và hoạt động đáng tin cậy; đã được chứng minh là có hiệu quả trong chiến đấu. Nếu có, AK-74 chỉ là một phiên bản khác của AK-47 được nâng cấp với loại đạn nhẹ hơn mà thôi. Nguồn ảnh: Guns.

Cận cảnh sức mạnh của khẩu súng trường tấn công AK-74 - khẩu súng có cấu tạo rất giống với AK-47. Nguồn: Vicker.



Mikhail Kalashnikov đã thay đổi thế giới, khi ông sáng chế ra tiểu liên AK-47; mọi người đều biết về AK-47, khẩu súng này xuất hiện lần đầu vào năm 1947 và rất nhanh chóng trở thành vũ khí bộ binh chủ lực của Quân đội Liên Xô. Súng sử dụng đạn cỡ 7,62×39 mm. AK-47 đã nhanh chóng có mặt trong nhiều cuộc xung đột trên toàn thế giới. AK-47 được thiết kế để trở thành một khẩu súng trường bán tự động tin cậy, đơn giản và rẻ tiền, có thể được sản xuất hàng loạt cho Liên Xô sau Thế chiến thứ hai. Ngày nay, đó chính xác là những gì AK-47 được biết đến: Sản xuất giá rẻ, cực kỳ chắc chắn và có sẵn ở hầu hết mọi nơi. Lý do chính khiến khẩu súng tiểu liên AK-47 trở nên chắc chắn và đáng tin cậy là do nó sử dụng nguyên lý trích khí dài, khóa nòng xoay và hộp tiếp đạn cong; cho súng hoạt động tốt và tin cậy trong mọi điều kiện, kể cả khi đất, cát lọt vào trong súng. AK-47 dùng cỡ đạn 7,62x39mm, đây là loại đạn lớn hơn cỡ 5,45x39mm được sử dụng cho người em của nó là khẩu tiểu liên AK-74, hoặc 5,56x45mm được dùng cho đối thủ của nó là M-16. Việc sử dụng loại đạn tương đối lớn, đem lại cho AK-47 khả năng xuyên phá tốt hơn, nhưng nhược điểm là có độ giật mạnh hơn và người bắn có thể khó kiểm soát hơn khi bắn liên thanh, hoặc hoàn toàn tự động. Lý do thực sự khiến AK-47 là khẩu súng được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử, là vì nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong chiến đấu, hết lần này đến lần khác. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là cuộc xung đột lớn đầu tiên mà khẩu AK-47 được sử dụng rộng rãi, mặc dù nó đã được sử dụng trước đó. AK-47 được chứng minh là cực kỳ đáng tin cậy và hiệu quả đối với QGP Miền Nam Việt Nam, trong môi trường rừng rậm ẩm ướt và bất lợi ở Đông Nam Á, và chính những người lính QGP Miền Nam đã nâng tầm khẩu AK-47. Và nó tiếp tục thể hiện vai trò là vũ khí cá nhân quan trọng, trong các cuộc xung đột kể từ đó. Tuy nhiên, AK-47 cũng không phải không có nhược điểm, nhất là so với súng trường M16 mà quân đội Mỹ sử dụng. M16 sử dụng loại đạn nhỏ hơn, cho phép người bắn mang nhiều đạn hơn bên người, mà không làm tăng trọng lượng. Đạn nhỏ hơn, cũng có nghĩa là người bắn có thể bắn loạt, hoặc ở chế độ hoàn toàn tự động, với khả năng giữ súng tốt hơn và độ giật nhẹ hơn. Mặc dù M16 của Mỹ gặp phải một số vấn đề về độ tin cậy trong Chiến tranh Việt Nam (nhiều nhược điểm đã được khắc phục sau đó), nhưng những ưu điểm của nó so với AK-47 đã được Liên Xô chú ý. Chính những ưu điểm này đã khiến Liên Xô sớm xác định, sử dụng một biến thể AK mới, với loại đạn nhẹ hơn là cần thiết. Và khẩu AK-47 đã đi theo con đường phát triển của M16, dưới tên gọi mới là AK-74; súng được phát triển vào năm 1974 và sử dụng loại đạn cỡ 5,45×39 mm. AK-74 đã nhanh chóng thay thế AK-47 trong Quân đội Liên Xô. Và chiến trường đầu tiên mà AK-74 được sử dụng nhiều là cuộc chiến tại Afghanistan. AK-74 bắn đạn 5,45×39mm, nhẹ hơn đạn cỡ 7,62×39mm, điều này có nghĩa là AK-74 có độ giật ít hơn AK-47. Ngoài ra, AK-74 còn được trang bị một loa giảm giật ở đầu nòng súng, giúp giảm độ giật gần như ngang với khẩu M-16 (nên nhớ là M16 sử dụng nguyên lý trích khí hoàn toàn khác biệt). Đạn nhỏ hơn của AK-74, cũng có nghĩa là tốc độ bắn của súng nhanh hơn, đường đạn đi chuẩn xác hơn so với AK-47. Chính vì lý do này mà chúng ta thường thấy một ống ngắm quang học gắn trên khẩu AK-74, nhưng hiếm khi thấy một ống gắn trên khẩu AK-47. Khẩu AK-74 đã sớm được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị trong toàn quân và các biến thể của nó vẫn là tiêu chuẩn súng trường bộ binh cho Quân đội Nga ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người có thể không biết sự khác biệt giữa AK-47 và AK-74. Đều cùng một mẹ sinh ra, AK-74 cũng có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương tự như AK-47, khiến sự lựa chọn sau này cho cỡ nòng súng, trở lên tương đối khó khăn ở một số quốc gia. AK-47 có hộp tiếp đạn lớn hơn AK-74, lực xuyên của đạn AK-74 rất mạnh, xuyên qua gạch, gỗ, thủy tinh và nhiều hơn nữa, hầu như không giảm tốc độ. Nhưng loại đạn này đắt hơn, tầm bắn hiệu quả đến 400m và viên đạn có thể bay xa đến 3 km. Súng AK-74 dùng đạn nhẹ hơn, rẻ hơn và nhỏ hơn, đồng thời cũng dễ sử dụng. Đầu đạn cỡ 5,45mm có xu hướng vỡ ra, khi đâm vào mục tiêu cứng, trong khi đạn 7,62mm đục các lỗ thẳng. Cỡ đạn nhỏ 5,45mm làm súng giật thấp và dễ sử dụng hơn, đặc biệt là trong cận chiến; đạn có tầm bắn hiệu quả là 500 mét. Súng rất hiệu quả trong chiến đấu trong khu chiến trường đô thị hoặc địa hình đồng bằng và người lính có thể mang nhiều đạn hơn. Hiện nay AK-74 đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, nhưng nó vẫn còn kém xa so với AK-47 "cổ điển" nhưng mạnh mẽ. Rất khó để nói khẩu súng nào tốt hơn, AK-47 "cổ điển" hay AK-74 "trẻ và khỏe". Nói như vậy, nhưng AK-74 vẫn chưa bao giờ đạt được mức độ phổ biến như AK-47 đã làm được. Có hàng trăm triệu khẩu súng trường tấn công AK-47 trên giới so với vài triệu khẩu AK-74. Tuy nhiên, cả hai khẩu đều là những lựa chọn hoàn toàn khả thi như một mẫu súng trường tiến công hoàn hảo nhất. Cả hai mẫu súng AK đều chắc chắn, bền bỉ và hoạt động đáng tin cậy; đã được chứng minh là có hiệu quả trong chiến đấu. Nếu có, AK-74 chỉ là một phiên bản khác của AK-47 được nâng cấp với loại đạn nhẹ hơn mà thôi. Nguồn ảnh: Guns.

Cận cảnh sức mạnh của khẩu súng trường tấn công AK-74 - khẩu súng có cấu tạo rất giống với AK-47. Nguồn: Vicker.