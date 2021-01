Súng phóng lựu hiện đại của Việt Nam có lai lịch từ... châu Phi

Khẩu súng phòng lựu ổ đạn xoay mà Việt Nam đang biên chế cho các lực lượng đặc biệt có tên Milkor MGL. Một điều khá bất ngờ đó là khẩu súng phóng lựu này lại do Nam Phi thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: QPVN. Quân đội Việt Nam cũng đã tự chủ sản xuất được loại súng phóng lựu này, phiên bản Milkor MGL nội địa được chúng ta tự sản xuất có tên gọi SPL6 - Súng Phóng Lựu 6. Nguồn ảnh: QPVN. Súng có cỡ nòng 40mm - tương đương với súng phóng lựu M79 "huyền thoại một thời" trong Chiến tranh Việt Nam và xung đột biên giới Tây Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Khác với M-79, khẩu súng phóng lựu ổ đạn xoay này có khả năng phóng liên tiếp nhiều phát đạn, cho phép xạ thủ điều chỉnh đường đạn ngay sau phát bắn đầu tiên, đảm bảo độ chính xác cao ở những phát bắn tiếp theo. Nguồn ảnh: QPVN. Không chỉ Việt Nam, nhiều quân đội trên khắp thế giới cũng đang sử dụng khẩu súng phóng lựu này trong biên chế, quân đội Mỹ cũng không phải ngoại lệ. Nguồn ảnh: Pinterest. Thực tế thì súng phóng lựu cầm tay là vũ khí cá nhân, tuy nhiên trên chiến trường nó sẽ cung cấp hỏa lực mạnh và nguy hiểm không thua kém gì các loại vũ khí cộng đồng như súng cối. Nguồn ảnh: Pinterest. Quan trọng nhất đó là súng phóng lựu cầm tay có khả năng bù lấp được khoảng trống trên chiến trường khi cự ly giao tranh khoảng 100 tới 200 mét. Ở khoảng cách này, dùng cối là rất nguy hiểm vì có thể rót nhầm vào đầu quân mình, trong khi đó lựu đạn cầm tay không thể ném tới. Nguồn ảnh: Pinterest. Với ưu điểm có thể phóng được đạn bay theo đường vòng cung, súng phóng lựu luôn là lựa chọn hữu hiệu và an toàn nhất để "lùa" quân địch ra khỏi vị trí ẩn nấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng phóng lựu Milkor MGL do Nam Phi chế tạo cũng là khẩu súng phóng lựu cầm tay có khả năng bắn liên tục đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt. Về mặt lý thuyết, khẩu súng phóng lựu này phóng được tới 3 phát/giây. Nguồn ảnh: Pinterest. Với tốc độ bắn này, đối phương sẽ hứng chịu hỏa lực không thua kém gì việc bị một tiểu đội cối 60mm dội liên tục. Mỗi khẩu súng phóng lựu ổ xoay MGL có 6 phát đạn, cho phép xạ thủ bắn liên tục trong thời gian ngắn vào vị trí của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Sử dụng loại đạn 40x46mm, súng phóng lựu MGL có thể dùng chung đạn với súng phóng lựu M-79 - loại súng phóng lựu mà Việt Nam đã tự chủ sản xuất được từ lâu, tới nay vẫn được biên chế trong quân đội. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, Việt Nam đã bắt đầu trang bị rộng rãi loại súng phóng lựu này trong các đơn vị. Việc lực lượng bộ binh được trang bị thêm một loại hỏa lực mạnh như súng phóng lựu MGL sẽ gia tăng sức chiến đấu, giảm bớt thương vong và tăng cường sức mạnh của Quân đội Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng phóng lựu M32 của Quân đội Mỹ cũng được thiết kế dựa trên khẩu Milkor MGL do Nam Phi chế tạo.

