Súng bắn tỉa đa cỡ nòng DVL-10 của Nga: Sát thủ đích thực!

Lính bắn tỉa Nga từ lâu đã trở thành chủ đề huyền thoại, được ca ngợi vì đã giúp bảo vệ Tổ quốc Nga khỏi những kẻ xâm lược trong Thế chiến thứ hai; và hiện nay, họ vẫn là một trong những "xạ thủ" chết chóc nhất trên thế giới. Nhiều khẩu súng trường được các tay súng bắn tỉa và thiện xạ Nga mang sử dụng trong nhiều năm - chẳng hạn như khẩu súng trường Mosin Nagant nổi tiếng trong Thế chiến 2, hoặc khẩu SVD Dragunov khét tiếng, cũng đã trở thành một huyền thoại. Với sự sáng tạo không mệt mỏi của các nhà thiết kế Nga, chẳng bao lâu nữa một khẩu súng trường bắn tỉa mới, có thể nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy, đó là khẩu DVL-10M3. DVL-10M3 là loại súng trường bắn tỉa đa cỡ nòng, mới được phát triển bởi Lobaev Arms và được giới thiệu bởi công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, tại Triển lãm An ninh Nội địa Quốc tế Interpolitex-2020 diễn ra từ ngày 20-23/10 ở Moscow. Theo hãng tin Nga TASS cho biết, loại súng bắn tỉa DVL-10M3 nhỏ gọn hơn nhiều so với các loại súng bắn tỉa mà Lobaev Arms được thiết kế trước đó; mặc dù có kích thước nhỏ hơn, các nhà phát triển cho biết, nó vẫn có độ chính xác cao và khá nguy hiểm. Chuyên gia cao cấp của Rosoboronexport Alexander Slobodyanyuk giải thích: "Trọng lượng của súng trường DVL-10M3 đã giảm xuống còn 4,5 kg trong khi chiều dài nòng là 500mm, tầm bắn hiệu quả của lên đến một km; độ chính xác của súng rất cao, khi lệch mục tiêu không quá 0,0063 độ".DVL-10M3 là biến thể mới nhất của loạt súng trường bắn tỉa DVL-10 do Labaev Arm thiết kế. DVL-10M1 Saboteur phiên bản đầu tiên, được giới thiệu vào năm 2014, có thiết kế modul, dùng bắn các loại đạn có tốc độ cận âm độc quyền. Đến phiên bản DVL-10M2 Urbana, được Labaev Arm giới thiệu hai năm sau đó, được phát triển như một biến thể không có thiết kế modul. Tuy nhiên, mẫu Urbana vẫn có thể được chuyển đổi thành DVL-10M1, với việc thay đổi nòng súng. Súng bắn tỉa DVL-10, ban đầu được chế tạo theo yêu cầu của các đơn vị chống khủng bố, chủ yếu hoạt động ở các khu vực đô thị, nên không được thiết kế như một giải pháp phù hợp cho tất cả, mà là thích ứng với nhu cầu của người lính hoặc đơn vị. Theo xu thế, súng có thể sử dụng nhiều cỡ nòng khác nhau để bắn một số đạn bắn tỉa chuyên dụng như đạn 7.62x51mm (.308 Winchester); 6.5x47mm Lapua và 6.7mm (.338) Federal. DVL-10M3 có thể lắp ống giảm thanh và có ray picatinny để lắp phụ kiện; báng súng có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với xạ thủ. Mặc dù giảm trọng lượng, phiên bản DVL-10M3 Volkodav vẫn được trang bị loa giảm giật, giúp giảm tối đa độ giật sau mỗi phát bắn, giúp xạ thủ giữ được đường ngắm trong khi bắn. Quân đội Nga sẽ có thêm một số mẫu súng trường bắn tỉa trong kho vũ khí của mình và loạt DVL-10 có thể được sử dụng cùng với khẩu Orsis T-5000 nguy hiểm không kém, khẩu súng được mô tả là một trong những súng trường bắn tỉa có tính năng bắn nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: Khẩu Orsis T-5000. Nguồn: Topwar Hãng vũ khí Lobaev Arms của Nga chuyên thiết kế và sản xuất các loại súng trường chính xác cao, đặt trụ sở tại Tarusa, tỉnh Kaluga, Nga. Một trong những mẫu súng nổi tiếng của hãng là SVLK-14, từng lập kỷ lục thế giới bắn trúng mục tiêu cách vị trí xạ thủ 4.210 m vào tháng 10/2017. Ảnh: Khẩu SVLK-14. Nguồn: Topwar Hồi tháng 11/2019, xạ thủ Nga Sergey Shmakov dùng súng SVLK-14 bắn trúng 5 phát vào bia mục tiêu ở khoảng cách 1.920 m trong đêm không trăng sao. Khẩu SVLK-14 của Shmakov sử dụng đạn cỡ 10,36x77 mm (.408 Cheytac) với ống kính ngắm đêm thụ động, chuyên khuếch đại nguồn sáng tự nhiên. Video Khẩu súng bắn tỉa tối ưu nhất thế giới - Nguồn: QPVN

