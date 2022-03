Sức mạnh tên lửa của Bắc Triều Tiên được đánh giá ra sao?

Được biết, vào thứ Năm tuần qua, CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo của mình hướng về phía biển của Nhật Bản, theo các giả thiết được đưa ra, rất có thể tên lửa này đã được phóng đi từ một nơi gần sân bay Sunan tại Bình Nhưỡng. Nguồn ảnh: KCNA. Tuy nhiên, vụ phóng tên lửa lần này của CHDCND Triều Tiên lại diễn ra ngay trong thời điểm “nhạy cảm”, khi căng thẳng giữa Ukraine – Nga đang leo thang và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực nhằm giải quyết xung đột tại Kiev. Nguồn ảnh: middleeastteye.net. Chính vì thế, động thái phóng tên lửa lần này của Bình Nhưỡng đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trở lại bàn đối thoại. Nguồn ảnh: TTXVN. Đồng thời, hai nước Nhật – Hàn đã có những đánh giá sơ bộ về tên lửa của CHDCND Triều Tiên mới phóng vừa qua, theo phía Nhật Bản tuyên bố nhận định, tên lửa được phóng từ Bình Nhưỡng có thể bay xa khoảng 300km, đạt độ cao lên tới 600km. Nguồn ảnh: YonhapNews. Còn theo như Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo và xác nhận, tên lửa của Triều Tiên đã bay với khoảng cách 300km, đạt độ cao là 620km (chênh lệch 20km so với phía Nhật Bản đưa ra). Nguồn ảnh: YonhapNews. Hiện nay, các dữ liệu tới từ tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng đi đang được cơ quan tình báo của Hàn Quốc kết hợp với Mỹ để phân tích thêm về mặt chi tiết, Nhật Bản chia sẻ. Nguồn ảnh: TTXVN. Và với cuộc phóng thử tên lửa lần này, CHDCND Triều Tiên đã đánh dấu lần thử tên lửa đầu tiên trong tháng này, sau kỷ lục thử tên lửa được lập ra hồi tháng 1/2022, tuy nhiên chưa xác định được mẫu tên lửa lần này. Nguồn ảnh: KCNA. Điều này cũng đang là điều đáng quan ngại lúc này, khi vụ thử tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên chỉ diễn ra trước thềm cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc, được dự kiến diễn ra vào ngày 9/3/2022. Nguồn ảnh: TTXVN. Còn trong lần thử tên lửa gần nhất của mình, CHDCND Triều Tiên đã thử loại tên lửa tầm trung Hwasong-12 của mình, loại tên lửa hiện đại nhất mà Bắc Triều Tiên từng thử từ năm 2017 – nay. Nguồn ảnh: Rodong Sinmun. Với tên lửa Hwasong-12, chúng ta đã được chứng kiến một loại tên lửa đầy uy lực tới từ Bắc Triều Tiên, sở hữu tầm bay cao tới 2.000km, được đánh giá có thể phóng đi trong phạm vi lên tới 800km, đánh dấu khả năng “đáng quan ngại” rằng, CHDCND Triều Tiên sẽ còn thử nghiệm nhiều loại tên lửa đạn đạo tối tân hơn nữa. Nguồn ảnh: KCNA. Điều đáng nói ở đây, Bình Nhưỡng đã thử tên lửa của mình trong bối cảnh mà cả thế giới đang hướng về xung đột Nga – Ukraine, đây được đánh giá như một “nước đi” không ủng hộ hoà bình. Nguồn ảnh: realcleardefense.com. Và đáng nói hơn, hiện nay các vụ phóng tên lửa đến từ Bình Nhưỡng cũng đang bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc, vốn đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng về các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: TTXVN.

