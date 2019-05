Sức mạnh quân sự Israel - Palestine: Cuộc đấu Voi với... chuột

Israel được xếp hạng là quốc gia có sức mạnh quân sự bậc nhất khu vực Trung Đông hiện nay. Lực lượng này đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ khác nhau, có kinh nghiệm tác chiến vào dạng tốt bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: IDF. Tổng cộng Israel có gần 3 triệu người nằm trong độ tuổi từ 17 tới 49 - độ tuổi phục vụ quân đội nếu xảy ra chiến tranh. Con số này bao gồm cả nam lẫn nữ vì quốc gia này có luật bắt buộc nghĩa vụ quân sự với cả nữ giới. Nguồn ảnh: IDF. Quân đội Israel cũng là lực lượng quân chính quy hiếm hoi trên thế giới áp dụng luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc với mọi công dân bất kể giới tính. Theo đó, mọi công dân Israel đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc khi đủ tuổi. Nguồn ảnh: IDF. Thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Israel kéo dài từ 12 tháng cho tới 24 tháng tuỳ từng binh chủng và giới tính của người tham gia. Điều này khiến cho đội quân dự bị của Israel là rất lớn, lên tới nửa triệu quân. Nguồn ảnh: IDF. Trong khi đó, số lượng quân chính quy của Israel chỉ là 170.000 quân. Chiếm tới hơn 60% trong số lượng quân chính quy của Israel là lực lượng lính nghĩa vụ quân sự. Nguồn ảnh: IDF. Hàng năm, Israel chi khoảng 19 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, chiến 5,1% GDP của quốc gia này. So với các quốc gia phát triển, đây là một tỷ lệ cực kỳ lớn cho thấy sự quan tâm của chính phủ Israel về khía cạnh quân sự. Nguồn ảnh: IDF. Trong khi đó ở chiều hướng ngược lại, Palestine lại hoàn toàn không có quân đội. Về mặt lý thuyết, quốc gia này chỉ có các lực lượng an ninh quốc gia và lực lượng này không phải một tổ chức quân sự hoàn thiện mà chỉ là tổ chức bán vũ trang. Nguồn ảnh: Nationalsecurity.Lực lượng An ninh Quốc gia của Palestine được chia làm sáu binh chủng bao gồm cảnh sất dân sự, an ninh công cộng, cận vệ tổng thống, tình báo, cứu hộ cứu nạn và an ninh dự bị. Nguồn ảnh: Nationalsecurity. Tổng quân số của tất cả các lực lượng này vào khoảng từ 45.000 cho tới tối đa 60.000 người. Ngân sách được Palestine chi cho lực lượng an ninh quốc gia vào khoảng 1 tỷ USD. Nguồn ảnh: Gettyimg. Trong các vụ náo loạn xảy ra ở Trung Đông thời gian gần đây, lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ chốt của phía Palestine thường là phong trào Hamas hoặc phong trào Fatah. Nguồn ảnh: Fcs. Trong đó, lực lượng Hamas đã được thành lập từ năm 1987 chủ trương đường lối đấu tranh bằng vũ lực với quốc gia thù địch là Israel và thường được xem là thủ phạm trong các vụ bắn rocket hay đạn pháo sang lãnh thổ Israel. Nguồn ảnh: Fcs. Ngược lại, phong trào Fatah vốn tiền thân là phong trào dân chủ của Palestine lại có đường lối đấu tranh ôn hoà hơn. Cả hai lực lượng này đều có mối quan hệ mật thiết với lực lượng An ninh Palestines. Nguồn ảnh: Fcs. Mời độc giả xem Video: Lực lượng Hamas phóng tên lửa về phía Israel.

