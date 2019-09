Sức mạnh không ngờ của “tàu ngầm bỏ túi” khiến nhiều quốc gia ưa dùng

Theo giới chuyên gia quân sự quốc tế, tàu ngầm cỡ nhỏ là những tàu ngầm có lượng giãn nước từ 100 - 1.000 tấn. Những tàu ngầm mini hiện đại ngày nay thường chỉ bị giới hạn về tầm hoạt động; ngoài ra nó có thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà một tàu ngầm thông thường có thể làm. Nguồn ảnh: Naval.



Theo đó, để thực hiện được các nhiệm đó, các tàu ngầm cỡ nhỏ ngoài việc phải có một tốc độ hành trình cao, chúng còn được trang bị đầy đủ các loại vũ khí đi kèm như ngư lôi, tên lửa chống hạm, thủy lôi, tên lửa hành trình, tên lửa đối đất. Nguồn ảnh: Naval.





Một trong những ưu điểm của tàu ngầm bỏ túi đó là khả năng tàng hình tốt, dễ dàng qua mặt được hệ thống sona thủy âm của đối phương. Các tàu ngầm cỡ nhỏ hiện nay chủ yếu trang bị động cơ điện kết hợp diesel nên chạy rất êm, khả năng phát ra tiếng ồn thấp. Nguồn ảnh: Naval.





Bên cạnh đó, với thiết kế thân vỏ đơn cho khả năng phản xạ cũng như hấp thụ sóng sona tốt nên nâng cao năng lực tàng hình. Chính vì vậy, các tàu ngầm cỡ nhỏ có thể thoải mái di chuyển vào sâu bên trong khu vực bến cảng, vùng nước nội thủy của đối phương mà ít gặp nguy hiểm. Nguồn ảnh: Naval.





Do đó, tàu ngầm cỡ nhỏ thường được giao thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như tấn công vào bến cảng, rải mìn gần bờ và chuyên chở người nhái. Nguồn ảnh: Naval.





Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, nhưng các tàu ngầm cỡ nhỏ vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục như: Do hạn chế về kích thước nên khó có thể lắp đặt nhiều loại sona cỡ lớn trên tàu thân tàu chính vì vậy khả năng trinh sát, phạm vi theo dõi hoạt động của đối phương sẽ bị hạn chế. Nguồn ảnh: Naval.





Bên cạnh đó, cũng vì kích thước vật lý tương đối nhỏ nên tàu ngầm cỡ nhỏ chỉ mang được hữu hạn vũ khí trang bị, do đó năng lực tấn công hỏa lực cũng không thể chiếm ưu thế như các loại tàu ngầm cỡ trung và cỡ lớn. Nguồn ảnh: Naval.





Với ưu thế sử dụng công nghệ không quá cao và chi phí chế tạo giá rẻ nhưng tính năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, rõ ràng, tàu ngầm cỡ nhỏ vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu cho các quốc gia có nền kinh tế hạn chế để duy trì và nâng cao năng lực tác chiến trên biển của mình. Nguồn ảnh: Naval.





Hoặc thậm chí, có thể lựa chọn việc trang bị một lực lượng tàu ngầm bỏ túi với quân số đông đảo cũng sẽ khiến mọi đối phương phải "run sợ" khi nghĩ tới chuyện xâm nhập vào vùng biển của quốc gia này. Nguồn ảnh: Naval. Mời độc giả xem Video: Khám phá tàu ngầm Type 039 của Hải quân Trung Quốc.





