Sức mạnh dàn tàu chiến Mỹ đưa vào vịnh Ba Tư sát vách Iran

Ngày 3/1/2021 sẽ là tròn một năm kể từ khi Mỹ tấn công ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran. Ngay sát thời điểm này, Hải quân Mỹ đã đưa tới vịnh Ba Tư - ngay sát vách Iran - hai tàu chiến cùng một tàu ngầm. Nguồn ảnh: Pinterest. Động thái này được truyền thông quốc tế cho là hành động mang tính khiêu khích cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó phía Hải quân Mỹ lại khẳng định, cuộc hải trình đã được lên kế hoạch từ trước và chỉ nhằm bảo vệ an ninh, tự do hàng hải trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu ngầm được Mỹ mang tới khu vực này là chiếc USS Georgia, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa điều khiển. Đây là một trong số 18 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đang được Hải quân Mỹ sử dụng trong biên chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Khác với những chiếc tàu ngầm thuộc lớp Ohio khác, chiếc USS Georgia đã được lực lượng hải quân Mỹ sửa chữa lại, cho phép nó mang theo được tối đa 24 tên lửa đạn đạo Trident với khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn tối đa 7400 km. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp theo là USS Port Royal, đây là tàu chiến được Mỹ đóng theo lớp tuần dương hạm Ticonderoga và là lớp tuần dương hạm duy nhất của Mỹ tới nay vẫn đang được hoạt động. Nguồn ảnh: Pinterest. Do là một tuần dương hạm, khả năng mang vũ khí của chiếc USS Port Royal vượt trội hơn nhiều so với dàn khu trục hạm của lực lượng Hải quân Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, tàu USS Port Royal được trang bị 122 giếng phóng thẳng đứng, có khả năng triển khai được đầy đủ các loại tên lửa đối hải, đối không hay tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đang được biên chế trong lực lượng. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là chiếc USS Philippines Sea, đây cũng là một chiến hạm được đóng theo lớp tuần dương hạm Ticonderoga của Hải quân Mỹ với khả năng mang vũ khí tương đương như tàu USS Port Royal kể trên. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể thấy, dù không mang theo tàu sân bay nhưng chuyến "viếng thăm" của Hải quân Mỹ tới khu vực vịnh Ba Tư lần này rõ ràng là hành vi khiêu khích cực kỳ táo bạo mà Washington dành cho Tehran. Nguồn ảnh: Pinterest. Không những thế, các tàu chiến và tàu ngầm được Mỹ huy động cho nhiệm vụ này cũng có trang bị vũ khí rất khủng, dường như muốn nhắn nhủ tới Iran một lời răn đe cứng rắn. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông nước ngoài thậm chí còn cho biết, không loại trừ nguy cơ Mỹ sẽ lại một lần nữa tiến hành ám sát từ xa nhắm vào quan chức cấp cao của Iran, như những gì Washington đã thực hiện hồi tháng một vừa rồi. Phía Iran, dù khá đao to búa lớn nhưng tới nay vẫn chưa có hành động trả đũa cụ thể nào với vụ việc tướng Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát. Nguồn ảnh: Pinterest. Khoảnh khắc tướng Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa.

