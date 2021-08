Sức mạnh của Hải quân Mỹ trước cuộc tập trận dài 17 múi giờ

Theo thông tin được Bộ tư lệnh Hạm đội Mỹ thông báo hồi đầu tuần vừa rồi, cuộc tập trận này sẽ dựa trên một loạt các kịch bản về vấn đề tác chiến đa quốc gia, diễn ra trải dài ở gần như mọi vùng biển khắp thế giới. Theo dự kiến, cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 16/8, do không gian của cuộc tập trận trải dài khắp các vùng biển, sẽ có không ít trở ngại và thử thách, đặt ra cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Chưa kể tới việc, cuộc tập trận quy mô lớn này cũng sẽ diễn ra trên những vùng biển nhạy cảm, bao gồm biển Hoa Đông và biển Đen, đặt ra nhiều thách thức cho Lầu Năm Góc. Truyền thông Mỹ cho biết, cuộc tập trận hải quân quy mô lớn lần này, sẽ khẳng định lại vị thế hàng đầu thế giới của hải quân Mỹ, với khả năng tổ chức và triển khai quân ở quy mô cực lớn, vượt xa khả năng của Trung Quốc và Nga. Tính tới năm 2019, Hải quân Mỹ đang có quân số khoảng 325.000 người, ngoài ra còn có 98.000 lính dự bị, có thể sẵn sàng tham gia phục vụ bất cứ khi nào. Cho tới trước khi bị Trung Quốc vượt mặt, Hải quân Mỹ có tổng cộng 283 tàu mặt nước có khả năng hoạt động, cùng 3700 máy bay các loại - trong biên chế Không quân Hải quân. Trong khi hải quân Trung Quốc đang tăng nhanh chóng về số lượng, đặc biệt là các tàu chiến nhỏ, để có thể "san bằng" khoảng cách về lực lượng với hải quân Mỹ, thì xét về kinh nghiệm tác chiến trên biển quy mô lớn, Bắc Kinh vẫn loay hoay không thể tìm ra cách bổ sung. Cụ thể, Hải quân Mỹ từng tham gia rất nhiều cuộc chiến quy mô lớn, dài ngày và đối đầu với những đối thủ ngang tầm. Những kinh nghiệm thực chiến xương máu đó, giờ rõ ràng là thứ mà Trung Quốc không thể mua được bằng tiền. Ngoài ra, lực lượng không quân Hải quân Mỹ, cũng được xem là điểm vượt trội so với các quốc gia khác trên thế giới, khi đây là lực lượng không quân lớn thứ hai thế giới, chỉ sau đúng Không quân Mỹ. Cuộc tập trận sắp tới của lực lượng Hải quân Mỹ, được cho là sẽ gửi một thông điệp cứng rắn, tới các quốc gia đối thủ trên thế giới, và cũng là một thông điệp trấn an người dân Mỹ, về vị thế dẫn đầu thế giới của quốc gia này. Tuy nhiên, lực lượng hải quân Mỹ cũng đang ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề, trở nên già cỗi và thiếu các loại tàu chiến hiện đại cho tương lai. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là thời điểm hải quân Mỹ yếu nhất, và cần một cuộc chỉnh huấn mang tính cách mạng, càng sớm càng tốt. Nguồn ảnh: Ydex. Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh với màn duyệt binh trên biển cực kỳ mãn nhãn. Nguồn: Airsource.



