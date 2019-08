Sức mạnh Cảnh sát biển Việt Nam 2019: Hiện đại, mạnh mẽ!

Cảnh sát biển Việt Nam (tiếng Anh là Vietnam Coast Guard - VCG) là lực lượng quân sự thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa. Ảnh: Báo Đất Việt Cảnh sát biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là CSB Việt Nam) hoạt động trong vùng biển quốc tế, vùng nước nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, có nhiệm vụ chính như kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên để bảo vệ chủ quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép và mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép hàng hoá, vũ khí, chất nổ, chất ma tuý, tiền chất và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ảnh: TTXVN Để thực hiện nhiệm vụ rất rộng như vậy, đặc biệt là trong vai trò bảo vệ chủ quyền dưới bối cảnh diễn biến khu vực biển Đông hết sức phức tạp trong những năm gần đây, Cảnh sát biển Việt Nam liên tục được hiện đại hóa mạnh mẽ, trang bị thêm nhiều loại tàu mới cỡ lớn tăng tầm, thời gian hoạt động trên biển... Ảnh: TTXVN Tính đến năm 2019, Cảnh sát biển Việt Nam trang bị khoảng 70 tàu tuần tra các loại từ cỡ nhỏ 100-400 tấn cho tới loại 3.000-4.000 tấn, phần lớn trong số đó tự sản xuất theo thiết kế trong nước và nước ngoài, một phần được viện trợ hoặc mua mới. Đặc biệt, CSB Việt Nam cũng được trang bị máy bay tuần thám với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Ảnh: TTXVN Hiện nay, loại tàu được đánh giá là hiện đại nhất trong trang bị CSB Việt Nam là các tàu tuần tra 2.500 tấn lớp DN-2000 do nhà máy Sông Thu (Z189) chế tạo theo thiết kế của Tập đoàn Damen (Hà Lan). Chúng ta đã hoàn thành được 4 chiếc cho CSB Việt Nam và 2 chiếc cho lực lượng kiểm ngư. Ảnh: TTXVN Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng 14m, mớn nước tối đa 4m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn, kíp tàu 30 người và kíp cứu nạn 40 người, hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý, chở được trực thăng. Ngoài ra, tàu được trang bị vũ khí với các ụ pháo 23mm và súng máy 14,5mm, bên cạnh đó còn có súng phun nước bắn xa 150-200m. Ảnh: TTXVN Ngoài tàu DN-2000, Việt Nam còn tự đóng vô số các tàu tuần tra gần bờ tới xa bờ, thậm chí là loại cỡ lớn đến 4.000 tấn. Trong ảnh là một trong 9 tàu tuần tra TT-400 do nhà máy đóng tàu Hồng Hà Z173 chế tạo, tàu có lượng giãn nước 400 tấn, trang bị vũ khí gồm pháo 25mm hai nòng và súng máy 14,5mm. Ảnh: TTXVN Một trong 14 tàu tuần tra TT-200 do Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế. Tàu hoạt động trong điều kiện sóng cấp 7 và 8, có thể chịu được cấp 9 và tầm hoạt động là 1.800 hải lý. Ngoài ra, ta còn có khoảng 12 chiếc TT-120 có lượng giãn nước hơn 100 tấn hoạt động vùng ven biển. Ảnh: TTXVN Tàu tuần tra cứu hộ cứu nạn CSB 9002 do nhà máy Sông Thu chế tạo theo bản thiết kế của Hà Lan. Tổng cộng CSB Việt Nam trang bị 4 chiếc loại này, lượng giãn nước 1.400 tấn. Ảnh: TTXVN Tàu tuần tra ven biển 1.200 tấn CSB 6006 do nhà máy Sông Thu nâng cấp trên cơ sở tàu vận tải Trường Sa của hải quân. Hiện CSB Việt Nam có hai tàu loại này. Ảnh: Quảng Ngãi Onlines Trong ảnh là tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu CSB 7011 do nhà máy đóng tàu Hồng hà chế tạo năm 2016. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 4.300 tấn, dài gần 90m, rộng 14m, tốc độ tối đa 13,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động đến 6.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển đến 60 ngày đêm và chịu được sóng, gió cấp 9-11. Tàu thiết kế để vận chuyển, tiếp tế hậu cần gồm nước ngọt, ầu máy, thực phẩm, củ quả... Ảnh: Báo Đất Việt Ngoài tự lực trong nước, CSB Việt Nam những năm gần đây còn nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng tuần duyên thế giới. Năm 2017, CSB Việt Nam được mở rộng thêm đội tàu lớn khi Mỹ chấp thuận chuyển giao tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC-722). Con tàu được phía Việt Nam đặt lại tên là CSB 8020, có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m. Ảnh: dvidshub.net Tàu được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tua bin khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển với thủy thủ đoàn lên tới 160 người. Đặc biệt, tàu CSB 8020 là loại tàu tuần tra trang bị vũ khí “to nhất” trên các tàu tuần tra của CSB Việt Nam – pháo hạm Oto Melara 76,2mm có tính năng tương đương pháo AK-176M trên tàu Hải quân Việt Nam. Ảnh: dvidshub.net Ngoài sự hỗ trợ của Mỹ, Cảnh sát biển Việt Nam còn nhận được sự "tiếp viện" từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho tới thời điểm này, Hàn Quốc cung cấp 3 tàu tuần tra cho Việt Nam gồm 2 tàu 280 tấn (số hiệu 2015, 2016) và một tàu tuần tra lớn 1.500 tấn CSB 8003. Ảnh: ANTĐ Nhật Bản đã viện trợ cho CSB Việt Nam 5 tàu tuần tra lớp Teshio có lượng giãn nước 720 tấn. Các tàu này được đánh số hiệu từ 6001 tới 6005. Ảnh: Getty Images Đặc biệt, để tăng khả năng tuần tra bảo vệ chủ quyền, CSB Việt Nam đã được đầu tư mua trang bị máy bay tuần thám hiện đại tiêu chuẩn châu Âu CASA C-212-400. Các máy bay này hiện tạm do Trung đoàn không quân 918, KQND Việt Nam quản lý, hỗ trợ khai thác... Ảnh: Wikipedia Video Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tàu tuần tra CSB 8020. Nguồn: QPVN

