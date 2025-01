Cận cảnh Jaecoo J7 tại đại lý Việt, từ 729 triệu đồng

Vào ngày 15/1/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức mở bán dòng xe J7 với giá ưu đãi 729 triệu đồng. Giá bán này được áp dụng trong thời gian mở bán, kéo dài từ ngày 15/01/2025 đến 28/02/2025. Ngoài ra, Jaecoo J7 tại Việt Nam còn có phiên bản plug-in hybrid mang tên PHEV với giá 919 triệu đồng. Chẳng bao lâu sau đó, những chiếc Jaecoo J7 cũng đã xuất hiện tại đại lý Việt Nam. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm nhìn hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của mẫu xe này. Như thông tin đã đưa, mẫu xe SUV Jaecoo J7 được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, tương tự người anh em Omoda C5 hiện đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với Omoda C5 và các mẫu SUV cỡ B điển hình khác, Jaecoo J7 có kích thước lớn hơn với chiều dài 4.538 mm và chiều dài cơ sở 2.672 mm. Với kích thước này, Jaecoo J7 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota Corolla Cross và Subaru Crosstrek. Không chỉ kích thước mà ngay cả phong cách thiết kế của Jaecoo J7 cũng khác biệt so với Omoda C5. Mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế theo hơi hướng trưởng thành, lịch sự và sang trọng hơn, lấy cảm hứng từ SUV hạng sang Range Rover. Cụ thể hơn, Jaecoo J7 được trang bị lưới tản nhiệt lớn hình thang cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm dọc sáng bóng. Bên cạnh đó là cụm đèn trước hai tầng với đèn pha LED sắc nét nằm bên dưới, kết hợp cùng dải đèn LED ban ngày phía trên. Ngoài ra, xe còn có những đường gân chạy dọc thân xe, hệ thống đèn hậu sử dụng công nghệ "fast lighting speed" giúp tăng khả năng nhận diện và mâm kích thước lớn có thiết kế đa chấu thể thao. Bước vào bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Để tạo cảm giác cao cấp, nhà sản xuất đã trang bị chất liệu da kết hợp với nhựa mềm và kim loại mạ crôm cho nội thất. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe Trung Quốc này nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Thêm vào đó là cửa sổ trời, ghế sưởi/thông gió, điều hòa tự động, các cửa sổ điều chỉnh điện và hệ thống âm thanh SONY 8 loa. Đặc biệt, mẫu xe này còn có chip SnapDragon 8155 với khả năng xử lý tối đa 8 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Trang bị này cho phép xe khởi động chỉ trong 2 giây và phản hồi nhanh chóng các lệnh của người lái. Chưa hết, Jaecoo J7 2025 mới còn được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và các tính năng an toàn chủ động khác. Trong khi đó, hệ thống camera 540 độ giúp người lái quan sát toàn cảnh xung quanh xe, đặc biệt là khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc khi đỗ xe. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ B này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất lên đến 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport, cho phép dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và phong cách của người lái. Cuối cùng là khoảng sáng gầm xe 210 mm, góc tiếp cận 21 độ và góc thoát 29 độ, tạo thuận lợi cho xe vận hành trên nhiều điều kiện địa hình. Điểm nhấn còn lại của Jaecoo J7 là chế độ bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km (tùy theo điều kiện nào đến trước) dành cho 666 khách hàng mua xe trong thời gian mở bán. Video: Giới thiệu chi tiết SUV Jaecoo J7 tại Việt Nam.

