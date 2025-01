Thạch cá chép “đổ bộ” chợ mạng trước ngày ông Công ông Táo

Bên cạnh cá chép sống và cá vàng mã, thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo còn có sự xuất hiện của thạch các chép. Ảnh chụp màn hình Trước nhịp sống bận rộn, nhiều người dân sinh sống ở chung cư không còn tiện mua cá sống và tìm hồ nước để thả cá. Thay vào đó, cá chép từ thạch rau câu được lựa chọn như một xu hướng mới. Ảnh: Facebook Thạch cá chép vừa có nhiều mẫu mã đẹp, vừa dùng làm đồ tráng miệng thơm ngon cho gia đình. Ảnh: Facebook Thạch cá chép hiện có giá từ 65.000 - 85.000 đồng/hộp gồm 1 cá chép và 3 thỏi vàng. Ảnh: Facebook Thạch cá chép được làm từ cốt dừa, sữa tươi, phomai và có màu sắc tự nhiên. Ảnh: Facebook Chị Duyên (một người bán hàng online ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhận đặt thạch cá chép cúng ông Công ông Táo từ rằm tháng chạp. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, so với mọi năm, năm nay nhu cầu mua của người tiêu dùng giảm hẳn do thắt chặt chi tiêu. Ảnh: Facebook Chị Nga (ở Thanh Trì, Hà Nội) đặt một set thạch cá chép với giá 65.000 đồng để cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Facebook Theo chị Nga, mâm lễ cúng ông Công ông Táo của gia đình chị năm nay không có ba con cá chép sống như tục lệ mà được thay thế bằng đĩa thạch rau câu tạo hình cá. Ảnh: Facebook Thay đổi này do chị Nga không muốn sát sinh, chán cảnh vừa thả cá xuống hồ đã có người chờ kích điện hoặc giăng lưới. Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, xôi cá chép cũng được nhiều khách hàng lựa chọn, giá từ 40.000 - 50.000 đồng, tùy loại. Ảnh: Facebook

