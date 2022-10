Su-35 quần thảo ở độ cao thấp, pháo binh Nga bắn "đỏ nòng"

Tờ Topwar cho biết, trên chiến trường Kherson, Lữ đoàn 63 của Quân đội Ukraine đứng chân ở khu vực Snyfrevka, Lữ đoàn 57 ở khu vực Andriyvka, Lữ đoàn 28 ở khu vực Sukhistavok và các đơn vị biệt kích liên hợp, đã xuất phát tiến công. Cùng với đó là các trận địa pháo binh tầm xa và các thê đội dự bị, dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn sơn cước 128, được tăng cường từ miền tây Ukraine, tiếp tục tiến hành các cuộc xâm nhập và tấn công quy mô lớn vào trận địa phòng ngự của quân đội Nga tại Kherson. Đồng thời, trên hướng Luhansk, quân đội Ukraine cũng mở chiến dịch quấy rối tuyến Stova-Krimina. Quân đội Ukraine tại đây cũng đang tìm kiếm những mắt xích yếu trong quân đội Nga trên toàn mặt trận, để đột phá nhanh chóng. Quân đội Nga cũng đang tìm lại thế chủ động, khi sử dụng hỏa lực để chặn đường tấn công thần tốc của quân đội Ukraine. Không quân Nga thậm chí còn điều máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư mạnh nhất là Su-35S tăng cường cho mặt trận Kherson. Tất cả các tiêm kích Su-35S đều sử dụng đội hình bay đôi, để ném bom phân đội tấn công nhanh của quân đội Ukraine, ở độ cao cực thấp. Về vấn đề này, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, Không quân Nga đã tiến hành phóng tên lửa vào các vị trí trú quân tạm thời của Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến và Lữ đoàn bộ binh 60 của Quân đội Ukraine ở khu vực Kherson và Lữ đoàn Cơ động số 46 ở Nikolayev. Các cuộc không kích của Không quân Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 280 binh sĩ Ukraine và 9 thiết bị quân sự. Riêng trên hướng Kherson, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 quân Ukraine, phá hủy 6 xe tăng, 8 xe bọc thép và 9 xe bán tải có vũ trang. Không quân Nga hiện có khoảng 110 máy bay chiến đấu Su-35S và sẽ đạt 124 chiếc Su-35S vào năm 2024; biên chế thành 4 trung đoàn không quân gồm Trung đoàn không quân tiêm kích 22 ở Sentralnaya Uglovaya, Trung đoàn 23 ở Chomji, Trung đoàn 159 ở Besowitz, Trung đoàn 790 ở Khodilovo. Tiêm kích Su-35S có thùng nhiên liệu bên trong lớn, tốc độ cao và khả năng được nhiều vũ khí. Lượng nhiên liệu bên trong cao, đảm bảo cho Su-35 thời gian hoạt động lâu dài trên không; tốc độ cao giúp thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tốt. Với tải trọng lớn, cho phép Su-35 có tần suất hoạt động chiến đấu cao hơn. Những điểm yếu của tiêm kích Su-35S chủ yếu là hệ thống điện tử hàng không, radar của Su-35 vẫn là loại radar mảng pha thụ động (PESA), cho dù có công suất lớn và tầm phát hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn có một khoảng cách về khả năng phát hiện mục tiêu giữa radar mảng thụ động và radar mảng pha chủ động (EASA). Nếu không có cải tiến gì khác, thì tiêm kích Su-35S của Nga khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cần mang theo 4 pod gây nhiễu với các tần số khác nhau và có thể thấy điểm yếu của máy bay chiến đấu Nga chính là ở hệ thống điện tử hàng không. Truyền thông Ukraine cho biết, đêm qua quân đội nước này đã mở cuộc tấn công vào chiến tuyến Dudcany thuộc vùng Kherson với ưu thế rõ rệt, hai bên giao tranh ác liệt và Quân đội Nga đã sử dụng các loại pháo tự hành, pháo phản lực và pháo xe kéo hạng nặng, máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang tấn công quân đội Ukraine. Trong mắt giới quan sát, với sức mạnh của Quân đội Nga, ngay cả khi họ không thể đạt được ưu thế áp đảo như quân đội Mỹ đã làm trong Chiến tranh vùng Vịnh, thì ít nhất họ cũng phải chiếm được khu vực phía đông sông Dnepr, và ít nhất là toàn bộ khu vực Donbass. Tuy nhiên, giờ đây quân đội Nga không những không chiếm được Donbass mà còn triệt thoái khỏi nửa khu vực kiểm soát so với khu vực kiểm soát vào tháng Ba, vậy nguyên nhân do đâu? Ngoài việc Mỹ và NATO ủng hộ Ukraine, có hai lý do chính đó là, thứ nhất là cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, đòi hỏi sức mạnh quốc gia; đó là có nền sản xuất công nghiệp tự chủ tương đối cao. Khả năng nền kinh tế và công nghiệp hiện tại của Nga, chỉ có thể duy trì hoạt động của các lực lượng răn đe chiến lược ở mức cao và đơn giản là không có ngân sách và công nghệ để duy trì một lực lượng vũ trang thông thường có quy mô lớn.

