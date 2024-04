Su-34 là “ngựa thồ” của lực lượng không quân chiến thuật Nga

Một điều khá rõ ràng là Không quân Nga đang tận dụng tối đa tiềm năng của máy bay tiêm kích bom Su-34 Fullback. Một bằng chứng bằng hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một chiếc Su-34 được trang bị đầy đủ bom dẫn đường FAB-500M62 gắn bên dưới cánh, mỗi bên hai quả. Trong những tuần gần đây, mặc dù tần suất các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bằng tên lửa hành trình không đối đất đã giảm, nhưng việc sử dụng bom lượn có điều khiển lại gia tăng đáng kể. Thực tế của vấn đề là bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã gói gọn phân tích của nhiều chuyên gia cho rằng, bom hàng không hiện chiếm một tỷ lệ đáng kể trong vũ khí trang bị cho máy bay chiến đấu của Nga. Bom lượn có điều khiển đóng vai trò là vũ khí tấn công chính xác tầm xa của Không quân Nga hiện nay. Điều này cho thấy rằng việc thả những quả bom này không cần phải tiếp cận trực tiếp mục tiêu như việc thả bom rơi tự do truyền thống, giúp máy bay Nga hạn chế tiếp xúc với hệ thống phòng không của Ukraine. Bom lượn có điều khiển đã và đang đặt ra những thách thức đáng kể trong việc đánh chặn do thời gian bay nhanh, dấu vết phản xạ radar nhỏ và đường bay không thể đoán trước. Mối lo ngại của Ukraine về những loại vũ khí chết người này đã được chứng minh là có cơ sở trong những tháng gần đây. Các chuyên gia phân tích của Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) đã chia sẻ trong đánh giá của họ: “Vào năm 2024, Nga đã tăng cường sử dụng cả các cuộc tấn công bằng bom lượn có dẫn đường và không dẫn đường, nhằm vào các vị trí tiền phương và hậu phương của Ukraine. Họ sử dụng các cuộc tấn công bằng bom lượn hàng loạt để đạt được lợi thế chiến thuật, đặc biệt đáng chú ý là vụ đánh sập pháo đài kiên cố Avdiivka vào giữa tháng 2 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất". Quân đội Nga cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc triển khai các đợt tấn công diện rộng một cách chiến lược, theo cách gây áp lực tối đa cho lực lượng phòng không và khả năng đáp trả của Kiev. Một nhà phân tích của ISW chỉ ra: “Với những hạn chế về tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine, Nga có lợi thế trong việc triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom, được thực hiện bằng máy bay cánh cố định”. “Một hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn của Ukraine có thể ngăn cho Ukraine trở thành mục tiêu của bom lượn, bằng cách giữ cho máy bay cánh cố định của Nga tấn công ở khoảng cách an toàn với tiền tuyến”. Rõ ràng là tại sao tiêm kích bom Su-34 lại là trọng tâm săn đuổi hàng đầu của Ukraine trong những tuần gần đây. Theo thông tin của hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, ít nhất 12 chiếc Su-34 đã bị bắn rơi trong khoảng thời gian từ 14 đến 20 ngày? Ngoài ra Ukraine còn sử dụng UAV tấn công tầm xa, tấn công sân bay có máy bay Su-34. Khả năng vô song của tiêm kích bom Su-34 trong việc ném bom theo kế hoạch trong một lần xuất kích của nó được khẳng định. Máy bay Nga có thể thả 4 quả bom vào bốn mục tiêu gần đó cùng lúc. Khi mục tiêu có tầm quan trọng, sức mạnh phá hủy của 4 quả bom FAB-500 có thể gây ra sức tàn phá ghê gớm. Việc một chiếc tiêm kích bom Su-34 có thể mang được 4 quả bom 500 kg hoặc hai quả bom 1.500 kg trong một lần xuất kích là chiến thuật rất phù hợp với những bình luận gần đây của một quan chức cấp cao Nga. Quan chức cấp cao của Nga tiết lộ chỉ thị từ Moscow là phá hủy các boongke quân sự dưới lòng đất ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sức công phá của những quả bom này, khi mỗi quả có thể mang tới 300 tới 700 kg thuốc nổ, đủ để phá hủy hoàn toàn các boongke. Sự tàn phá do các cuộc tấn công bằng bom lượn này của Nga gây ra thật kinh hoàng. Một người lính Ukraine ví hành động này giống như việc “mở cổng địa ngục”, nhấn mạnh rằng máy bay Nga “phóng hai loạt bom cùng một lúc, lên tới tám loạt mỗi giờ… Có cảm giác như bạn đang phải hứng chịu một cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ trên không”. Khi mối đe dọa về bom lượn của Nga thường xuyên xảy ra, thì xuất hiện thông tin về việc Nga sẽ đưa vào trang bị hàng loạt loại bom mới FAB-500 Drel. Việc sản xuất loại bom này dự kiến sẽ bắt đầu trước cuối năm nay. Cụ thể hơn, đó là những cải tiến sắp tới đối với một số máy bay ném bom chiến đấu Su-34 vào năm 2024 phần lớn sẽ là tương thích với loại bom 500 kg mới này. Máy bay tiêm kích bom Su-34 đáng chú ý vì khả năng mang tải của một máy bay chiến đấu chiến thuật. Nó vượt trội hơn mọi máy bay chiến đấu khác về tầm bay và nó có thể mang trọng tải tương tự như của các máy bay ném bom hạt nhân trước đây, hơn là máy bay chiến đấu hiện đại. Su-34 thực sự là “ngựa thồ” chủ lực của Không quân Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra. Các nguồn tin phương Tây hiện ước tính rằng, Nga thiệt hại khoảng 24 chiếc trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm. Như vậy tính trung bình mỗi tháng có một chiếc Su-34 của Không quân Nga bị thiệt hại. Tất cả các tổn thất được ghi nhận đều do tai nạn hoặc do bị tên lửa phòng không mặt đất của Ukraine bắn rơi. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform). Bốn quả bom lượn có điều khiển rời khỏi máy bay tiêm kích bom Su-34 bay tới mục tiêu. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

