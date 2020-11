Soi siêu phẩm xe bọc thép biểu tượng của Quân đội Nga hiện đại

Nếu Humvee được xem là biểu tượng của Quân đội Mỹ thì GAZ Tigr cũng được xem là biểu tượng của Quân đội Nga hiện đại. Hiện tại và tương lai, xe bọc thép GAZ Tigr hoàn toàn có thể đánh bại Humvee trên chiến trường từ khả năng cơ động cho đến sức mạnh hỏa lực từ vũ khí đi kèm. Nguồn ảnh: Arm-expo GAZ Tigr được xem là mẫu ô tô bọc thép hiện đại đầu tiên của Nga sau khi Liên Xô tan rã. Nó không kế thừa bất cứ đặc điểm nào từ các dòng xe bọc thép của Liên Xô trước đó. Nhiệm vụ chính của GAZ Tigr là vận chuyển binh sĩ hoặc trang thiết bị quân sự ra chiến trường trên mọi loại địa hình. Nguồn ảnh: Arm-expo Tất nhiên trong quá trình thiết kế, GAZ Tigr người Nga cũng học hỏi những thành tựu công nghệ xe bọc thép của Phương Tây để hoàn thiện đứa con cưng của mình, chính điều này đã giúp GAZ Tigr dành được sự ưu ái của Bộ Quốc phòng Nga ngay từ khi nó xuất hiện. Nguồn ảnh: Arm-expo Không giống như Humvee, GAZ Tigr có khung gầm bánh lốp cơ sở (4x4) khá cao thậm chí không gian bên trong xe cũng thoải mái hơn Humvee và dĩ nhiên điều này giúp nó chở được nhiều quân hơn lên tới 9 binh sĩ chưa kể tới kíp lái hai người. Nguồn ảnh: Arm-expo Và để bảo vệ số binh sĩ đó, GAZ Tigr được trang bị phần khung bọc thép dày tối đa tới 7mm và toàn bộ phần khung đều được tôi luyện đủ khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp 7.62mm hoặc chống chịu một phần các loại đạn có sức công phá mạnh. Điều này cũng khiến GAZ Tigr có trọng lượng khá nặng lên tới 7.2 tấn nặng hơn Humvee 2 tấn. Nguồn ảnh: Arm-expo Để duy trì khả năng cơ động trên chiến trường với khung gầm trên GAZ Tigr được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ có công suất lên tới 197 mã lực với mẫu động cơ nội địa GAZ-562 3.2L do Nga chế tạo. Có một thực tế phải thừa nhận rằng GAZ Tigr cũng chịu tác động nặng nề từ lệnh cấm vận vũ khí của Phương Tây đối với Nga khi mẫu động cơ trước đó của nó đều do công ty động cơ Cummins của Mỹ chế tạo. Nguồn ảnh: Arm-expo Với GAZ Tigr có thể hoạt động ở hầu hết các loại địa hình khác nhau từ rừng núi, thảo nguyên, sa mạc cho đến cực bắc xa xôi, môi trường hoạt động của nó có thể từ -14-50 ° C. Ngoài ra nó cũng có thể lội nước sâu 1.2m mà không cần chuẩn trước. Nguồn ảnh: Arm-expo Bên cạnh biến thể chở quân, GAZ Tigr còn được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau như trung tâm chỉ huy chiến trường, tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành và cả biến thể dành cho lực lượng đổ bộ đường không. Nguồn ảnh: Arm-expo Về hệ thống vũ khí GAZ Tigr được trang bị khá đa dạng với cơ bản là một súng máy 7.62mm PKM hay súng máy hạng nặng 12.7mm NSV và cuối cùng là súng phóng lựu tự động 30mm. Tất cả các loại vũ khí này trên đều có thể được tích hợp với tổ hợp vũ khí tự động điều khiển từ xa Arbalet-DM trên một số biến thể GAZ Tigr. Nguồn ảnh: Arm-expo Trong ảnh là một đơn vị bộ binh cơ giới Nga với GAZ Tigr trong đợt tập trận mang tên Frontier-2016 giữa các nước thành viên CSTO. Nguồn ảnh: Arm-expo Dàn xe bọc thép GAZ Tigr của Nga trong Frontier-2016. Nguồn ảnh: Arm-expo Video Xe bọc thép Tigr-M của Nga phô diễn sức mạnh - Nguồn: Zvezda

