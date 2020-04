Soi pháo tự hành cỡ nòng 183mm siêu quái dị, cả thế giới chỉ có 2 khẩu

Nhiều tài liệu gọi FV4005 là khẩu pháo tự hành, cũng có nhiều tài liệu gọi đây là một cỗ xe tăng. Đơn giản là do nó có cỡ nòng quá lớn so với một chiếc xe tăng thông thường nhưng lại được chế tạo để trở thành một xe tăng. Nguồn ảnh: Foto. Quá trình chế tạo FV4005 được Anh bắt tay thực hiện từ năm 1950. Mục đích của chương trình này là tạo ra một cỗ xe tăng có sức mạnh lớn nhất thời bấy giờ, sử dụng cỡ nòng tới 183mm. Nguồn ảnh: Foto. Đây là cỡ nòng lớn nhất mà các kỹ sư Anh có thể đặt lên một khung gầm xe tăng, khẩu pháo được sử dụng là pháo L4 với kích thước 7,2 inch - tương đương 183mm. Nguồn ảnh: Foto. Một điều khó tin hơn là khẩu pháo L4 này vốn dĩ được Anh thiết kế lại dựa trên khẩu BL 7.2 - một khẩu lựu pháo được Anh sản xuất từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Foto. Khẩu pháo này có sức mạnh khủng khiếp, chỉ tính riêng trọng lượng của toàn cơ cấu pháo đã lên tới 4 tấn. Mỗi phát khai hoả, khẩu pháo này tạo ra sức giật tương đương với 87 tấn. Nguồn ảnh: Foto. Để có thể tạo ra được tháp pháo và khung gầm cần phải được gia cố cực kỳ chắc chắn. Khung gầm được chọn là loại khung gầm tiêu chuẩn của xe tăng Centurion và xe có biên chế tới 2 nạp đạn viên. Nguồn ảnh: Foto. Do viên đạn pháo 183mm có kích thước quá lớn và không gian bên trong tháp pháo khá chật hẹp, người ta cần chia đầu đạn và liều phóng làm riêng hai phần. Tổng trọng lượng của một đầu đạn và một liều phóng lên tới 104.8 kg. Nguồn ảnh: Foto. Ban đầu, các kỹ sư của Anh dự tính FV4005 sẽ có tốc độ bắn vào khoảng 6 viên mỗi phút - nghĩa là chỉ 10 giây cho mỗi viên. Tuy nhiên sau khi chế tạo thử nghiệm xong, tốc độ bắn thực tế chậm hơn thế rất nhiều lần, không thể khai hoả được nổi 3 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Foto. Tất nhiên là với trọng lượng cồng kềnh của đạn và liều phóng, kíp chiến đấu sẽ dần bị mất sức, tốc độ nạp đạn bằng tay sẽ ngày càng chậm. Khẩu pháo tự hành này dần dần không còn thu hút được sự quan tâm của quân đội Anh và cuối cùng bị huỷ bỏ. Nguồn ảnh: Foto. Cho tới thời điểm hiện tại, cỡ nòng phổ biến của xe tăng do các nước NATO và các quốc gia thân phương Tây khác sản xuất vẫn chỉ là 120mm, cỡ nòng của các nước thân Liên Xô/Nga hay Trung Quốc là 125mm. Trong tương lai, siêu tăng Armata của Nga dự kiến sẽ dùng cỡ nòng 140mm, tuy nhiên đây mới chỉ là dự định của Moscow. Nguồn ảnh: Foto. Video Khám phá bên trong xe tăng mini AMX-15 của Pháp trong quá khứ.

