Soi loạt vũ khí nguy hiểm nhất Hamas khiến Israel “lạnh gáy”

Mặc dù có nguồn tài chính không ổn định và chịu sự kiểm soát ngặt nghèo từ nhiều hướng, thế nhưng bằng nhiều cách thức kể cả những cách làm trong "bóng tối", Tổ chức Hồi giáo Vũ trang Hamas vẫn tự sắm cho mình kho vũ khí được đánh giá là hiện đại dù số lượng có thể ít. Các trang bị mà Hamas có được nhìn chung không thay đổi được cán cân với Israel, nhưng ít nhiều có thể gây thiệt hại nặng cho quân đội Do Thái. Nguồn ảnh: Reddit Một trong những loại vũ khí chống tăng được xem là nguy hiểm nhất mà Hamas có trong tay là tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E do Nga sản xuất. Ngoài Kornet, họ còn có cả Konkurs-M, Bulsae-2, 9K11 Malyutka và MILAN. Nguồn ảnh: Wikipedia Kornet-E là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa chống tăng 9M133 Kornet do Nga phát triển và sử dụng từ năm 1998. Nó được thiế kế để xuyên phá giáp xe tăng hiện đại gồm cả dòng tăng Merkava Mk3/4 chủ lực trong Quân đội Israel. Điều này đã được Hezbollah chứng minh trong cuộc chiến năm 2006 khi bắn hỏng tới 4 xe tăng Merkava bằng Kornet-E. Sự đáng sợ của Kornet-E đã khiến Israel sau này phải bổ sung hệ thống phòng vệ chủ động Trophy trên các xe tăng. Nguồn ảnh: Wikipedia Tên lửa chống tăng Kornet-E đạt tầm bắn từ 100 đến 5.500m, trang bị đầu nổ chống tăng cỡ 152mm kiểu tandem có thể xuyên phá 1.000-1.200mm thép sau giáp ERA hoặc 3-3,5m bê tông cốt thép. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài tên lửa chống tăng, hiện lực lượng vũ trang Hamas được cho sở hữu số lượng lớn các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai đủ kiểu loại chủ yếu do Nga sản xuất và họ “nhặt nhạnh” được từ nhiều nguồn. Nhiều nhất có lẽ là kiểu SA-7 (Việt Nam gọi là A72) - loại tên lửa vác vai được cho là dễ kiếm nhất. Nguồn ảnh: Twitter Tuy nhiên, loại tên lửa vác vai nguy hiểm nhất mà Hamas sở hữu thì phải là 9K38 Igla (NATO gọi là SA-18 Grouse). Không rõ số lượng mà họ có nhưng có thể sẽ không nhiều bởi việc kiếm Igla không phải dễ như SA-7. Igla có tầm bắn đến 5,2km, trần bắn hạ mục tiêu đến 3,5km, trang bị đầu tự dẫn hỗng ngoại có thể kháng các biện pháp gây nhiễu. Loại tên lửa này được cho là tạo ra sự nguy hiểm đáng kể cho các trực thăng vũ trang của Israel. Nguồn ảnh: Twitter Có một số nguồn tin không chính thức cho rằng Hamas được trang bị cả tên lửa vác vai Igla-S (phiên bản năm 2004) với tầm bắn tăng lên 6km, đặc biệt cải thiện khả năng kháng nhiễu của đầu dò hồng ngoại. Nguồn ảnh: Sputnik Đặc biệt, xuất hiện những hình ảnh bằng chứng cho là Hamas có trong tay số lượng không thể xác định tên lửa vác vai QW-18 do Trung Quốc sản xuất. Loại này trang bị đầu tự dẫn có khả năng kháng nhiễu tốt, có thể bắn hạ cả tên lửa hành trình bay thấp, tầm bắn từ 500m tới 5.000m, độ cao đánh chặn từ 30m tới 4.000m. Nguồn ảnh: Twitter Nhìn chung Kornet hay Igla chỉ là vũ khí mang tính phòng thủ kiểu “địch đến là đánh”, loại vũ khí tấn công đáng sợ nhất giúp Hamas “nắm quyền chủ động” trước Israel phải là hệ thống rocket tầm xa không điều khiển như kiểu M-75 hay M-302. Với loại vũ khí này, chiến binh Hamas được cho là sở hữu khả năng oanh tạc phần lớn lãnh thổ Israel vào bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: The Times of Israel Thật vậy, với đạn rocket M-75, Hamas có thể “đứng” an toàn ở Dải Gaza ấn nút khai hỏa nhắm tới mục tiêu ở tận Tel Aviv và các thành phố lân cận quanh “trái tim” Israel. M-75 cỡ 333mm, đạt tầm bắn 75km với đầu đạn 175km. Nguồn ảnh: teapartytribune Trong khi đó, đạn rocket M302 (hoặc còn gọi là Khaibar-1) đạt tầm bắn ước tính 100km, cũng có nguồn cho là 150-160km có thể vươn tới tận các tỉnh miền Bắc Israel như TP Haifa. Nguồn ảnh: Missing Peace Rocket hiện được xem là vũ khí “hiệu quả” nhất của Hamas khiến người dân Israel “phải sống trong sợ hãi” hàng đêm. Tuy nhiên, nhược điểm của loại vũ khí này có độ chính xác rất thấp, thường bắn chệch mục tiêu rất xa. Dẫu vậy, nếu là với nhiệm vụ khủng bố tinh thần thì rocket M-75 là thứ vũ khí hiệu quả nhất. Nguồn ảnh: Hamodia Video Rocket Hamas tấn công miền Nam Israel. Nguồn: RT

Mặc dù có nguồn tài chính không ổn định và chịu sự kiểm soát ngặt nghèo từ nhiều hướng, thế nhưng bằng nhiều cách thức kể cả những cách làm trong "bóng tối", Tổ chức Hồi giáo Vũ trang Hamas vẫn tự sắm cho mình kho vũ khí được đánh giá là hiện đại dù số lượng có thể ít. Các trang bị mà Hamas có được nhìn chung không thay đổi được cán cân với Israel, nhưng ít nhiều có thể gây thiệt hại nặng cho quân đội Do Thái. Nguồn ảnh: Reddit Một trong những loại vũ khí chống tăng được xem là nguy hiểm nhất mà Hamas có trong tay là tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E do Nga sản xuất. Ngoài Kornet, họ còn có cả Konkurs-M, Bulsae-2, 9K11 Malyutka và MILAN. Nguồn ảnh: Wikipedia Kornet-E là phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa chống tăng 9M133 Kornet do Nga phát triển và sử dụng từ năm 1998. Nó được thiế kế để xuyên phá giáp xe tăng hiện đại gồm cả dòng tăng Merkava Mk3/4 chủ lực trong Quân đội Israel. Điều này đã được Hezbollah chứng minh trong cuộc chiến năm 2006 khi bắn hỏng tới 4 xe tăng Merkava bằng Kornet-E. Sự đáng sợ của Kornet-E đã khiến Israel sau này phải bổ sung hệ thống phòng vệ chủ động Trophy trên các xe tăng. Nguồn ảnh: Wikipedia Tên lửa chống tăng Kornet-E đạt tầm bắn từ 100 đến 5.500m, trang bị đầu nổ chống tăng cỡ 152mm kiểu tandem có thể xuyên phá 1.000-1.200mm thép sau giáp ERA hoặc 3-3,5m bê tông cốt thép. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài tên lửa chống tăng, hiện lực lượng vũ trang Hamas được cho sở hữu số lượng lớn các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai đủ kiểu loại chủ yếu do Nga sản xuất và họ “nhặt nhạnh” được từ nhiều nguồn. Nhiều nhất có lẽ là kiểu SA-7 (Việt Nam gọi là A72) - loại tên lửa vác vai được cho là dễ kiếm nhất. Nguồn ảnh: Twitter Tuy nhiên, loại tên lửa vác vai nguy hiểm nhất mà Hamas sở hữu thì phải là 9K38 Igla (NATO gọi là SA-18 Grouse). Không rõ số lượng mà họ có nhưng có thể sẽ không nhiều bởi việc kiếm Igla không phải dễ như SA-7. Igla có tầm bắn đến 5,2km, trần bắn hạ mục tiêu đến 3,5km, trang bị đầu tự dẫn hỗng ngoại có thể kháng các biện pháp gây nhiễu. Loại tên lửa này được cho là tạo ra sự nguy hiểm đáng kể cho các trực thăng vũ trang của Israel. Nguồn ảnh: Twitter Có một số nguồn tin không chính thức cho rằng Hamas được trang bị cả tên lửa vác vai Igla-S (phiên bản năm 2004) với tầm bắn tăng lên 6km, đặc biệt cải thiện khả năng kháng nhiễu của đầu dò hồng ngoại. Nguồn ảnh: Sputnik Đặc biệt, xuất hiện những hình ảnh bằng chứng cho là Hamas có trong tay số lượng không thể xác định tên lửa vác vai QW-18 do Trung Quốc sản xuất. Loại này trang bị đầu tự dẫn có khả năng kháng nhiễu tốt, có thể bắn hạ cả tên lửa hành trình bay thấp, tầm bắn từ 500m tới 5.000m, độ cao đánh chặn từ 30m tới 4.000m. Nguồn ảnh: Twitter Nhìn chung Kornet hay Igla chỉ là vũ khí mang tính phòng thủ kiểu “địch đến là đánh”, loại vũ khí tấn công đáng sợ nhất giúp Hamas “nắm quyền chủ động” trước Israel phải là hệ thống rocket tầm xa không điều khiển như kiểu M-75 hay M-302. Với loại vũ khí này, chiến binh Hamas được cho là sở hữu khả năng oanh tạc phần lớn lãnh thổ Israel vào bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: The Times of Israel Thật vậy, với đạn rocket M-75, Hamas có thể “đứng” an toàn ở Dải Gaza ấn nút khai hỏa nhắm tới mục tiêu ở tận Tel Aviv và các thành phố lân cận quanh “trái tim” Israel. M-75 cỡ 333mm, đạt tầm bắn 75km với đầu đạn 175km. Nguồn ảnh: teapartytribune Trong khi đó, đạn rocket M302 (hoặc còn gọi là Khaibar-1) đạt tầm bắn ước tính 100km, cũng có nguồn cho là 150-160km có thể vươn tới tận các tỉnh miền Bắc Israel như TP Haifa. Nguồn ảnh: Missing Peace Rocket hiện được xem là vũ khí “hiệu quả” nhất của Hamas khiến người dân Israel “phải sống trong sợ hãi” hàng đêm. Tuy nhiên, nhược điểm của loại vũ khí này có độ chính xác rất thấp, thường bắn chệch mục tiêu rất xa. Dẫu vậy, nếu là với nhiệm vụ khủng bố tinh thần thì rocket M-75 là thứ vũ khí hiệu quả nhất. Nguồn ảnh: Hamodia Video Rocket Hamas tấn công miền Nam Israel. Nguồn: RT