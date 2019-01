Soi khẩu Bazooka cỡ nòng bự nhất trong chiến tranh VN

M20 Bazooka hay còn có tên gọi khác là M20 Super Bazooka - Siêu Bazooka là khẩu súng chống tăng cỡ nòng to nhất được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: BZK. Mặc dù đánh giá thấp sức mạnh thiết giáp của Quân đội ta trong giai đoạn đầu chiến tranh, tuy nhiên Mỹ vẫn mang sang Việt Nam rất nhiều loại Bazooka trong đó có khẩu Siêu Bazooka này. Nguồn ảnh: Wiki. Sở dĩ được mang biệt danh là siêu Bazooka vì M20 là một trong những khẩu Bazooka có cỡ nòng lớn nhất mà Mỹ từng sản xuất và sử dụng. Cỡ nòng của nó lên tới 88,9mm - hay thường được làm tròn là 90mm. Nguồn ảnh: USmarine. Mỹ phát triển loại Bazooka này từ thời cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai dựa trên loại súng chống tăng Bazooka Panzerschreck của Đức - vốn cũng cho hiệu quả chống tăng cực kỳ vượt trội với cỡ nòng 88mm. Nguồn ảnh: Panzersh. Viên đạn 88,9mm của khẩu M20 có động năng cực lớn, giúp nó gia tăng được khoảng cách bắn hiệu quả lên tới 150 mét - một khoảng cách khá an toàn cho xạ thủ và xa hơn phần lớn các loại súng Bazooka cùng thời. Nguồn ảnh: Drive. Khả năng xuyên giáp của khẩu Bazooka này cũng cực kỳ đáng nể khi nó có thể xuyên "ngọt sớt" qua 280mm thép cán đồng nhất ở khoảng cách 100 mét. Nguồn ảnh: Warhistory. Với loại súng chống tăng này, có thể nói mọi loại xe tăng hạng nhẹ mà Quân đội ta sở hữu trong giai đoạn đầu Chiến tranh Việt Nam đều không phải là đối thủ của M20. Nguồn ảnh: USarmy. Tuy nhiên do đặc điểm chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam, khẩu Bazooka này có vẻ ít tỏ ra được hiệu quả do nó quá cồng kềnh, mất công mang vác súng đạn và không hiệu quả khi sử dụng để tấn công vào lực lượng bộ binh của ta. Nguồn ảnh: Critical. Để thuận tiện cho việc di chuyển, những khẩu Bazooka M20 phiên bản sau thậm chí còn được thiết kế có thể bẻ gập đôi thân súng nhằm gọn gàng tối đa cho người mang vác. Nguồn ảnh: Pinterest. Một lính Mỹ với khẩu Bazooka M20 được bẻ đôi đang ngụp lặn ở Nam Bộ, Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy vậy vấn đề về đạn vẫn là nỗi lo khá lớn khi mỗi quả đạn của Bazooka M20 có trọng lượng tới hơn 7 kg và một người lính dù khoẻ mạnh tới mấy, cũng chỉ mang theo được 2 quả đạn khi hành quân trong điều kiện chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho tới tận ngày nay, khẩu Super Bazooka này vẫn là một trong những khẩu súng chống tăng có cỡ nòng lớn nhất từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Bazooka cỡ nòng 73mm sát thủ xe tăng một thời.

M20 Bazooka hay còn có tên gọi khác là M20 Super Bazooka - Siêu Bazooka là khẩu súng chống tăng cỡ nòng to nhất được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: BZK. Mặc dù đánh giá thấp sức mạnh thiết giáp của Quân đội ta trong giai đoạn đầu chiến tranh, tuy nhiên Mỹ vẫn mang sang Việt Nam rất nhiều loại Bazooka trong đó có khẩu Siêu Bazooka này. Nguồn ảnh: Wiki. Sở dĩ được mang biệt danh là siêu Bazooka vì M20 là một trong những khẩu Bazooka có cỡ nòng lớn nhất mà Mỹ từng sản xuất và sử dụng. Cỡ nòng của nó lên tới 88,9mm - hay thường được làm tròn là 90mm. Nguồn ảnh: USmarine. Mỹ phát triển loại Bazooka này từ thời cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai dựa trên loại súng chống tăng Bazooka Panzerschreck của Đức - vốn cũng cho hiệu quả chống tăng cực kỳ vượt trội với cỡ nòng 88mm. Nguồn ảnh: Panzersh. Viên đạn 88,9mm của khẩu M20 có động năng cực lớn, giúp nó gia tăng được khoảng cách bắn hiệu quả lên tới 150 mét - một khoảng cách khá an toàn cho xạ thủ và xa hơn phần lớn các loại súng Bazooka cùng thời. Nguồn ảnh: Drive. Khả năng xuyên giáp của khẩu Bazooka này cũng cực kỳ đáng nể khi nó có thể xuyên "ngọt sớt" qua 280mm thép cán đồng nhất ở khoảng cách 100 mét. Nguồn ảnh: Warhistory. Với loại súng chống tăng này, có thể nói mọi loại xe tăng hạng nhẹ mà Quân đội ta sở hữu trong giai đoạn đầu Chiến tranh Việt Nam đều không phải là đối thủ của M20. Nguồn ảnh: USarmy. Tuy nhiên do đặc điểm chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam, khẩu Bazooka này có vẻ ít tỏ ra được hiệu quả do nó quá cồng kềnh, mất công mang vác súng đạn và không hiệu quả khi sử dụng để tấn công vào lực lượng bộ binh của ta. Nguồn ảnh: Critical. Để thuận tiện cho việc di chuyển, những khẩu Bazooka M20 phiên bản sau thậm chí còn được thiết kế có thể bẻ gập đôi thân súng nhằm gọn gàng tối đa cho người mang vác. Nguồn ảnh: Pinterest. Một lính Mỹ với khẩu Bazooka M20 được bẻ đôi đang ngụp lặn ở Nam Bộ, Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy vậy vấn đề về đạn vẫn là nỗi lo khá lớn khi mỗi quả đạn của Bazooka M20 có trọng lượng tới hơn 7 kg và một người lính dù khoẻ mạnh tới mấy, cũng chỉ mang theo được 2 quả đạn khi hành quân trong điều kiện chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho tới tận ngày nay, khẩu Super Bazooka này vẫn là một trong những khẩu súng chống tăng có cỡ nòng lớn nhất từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Bazooka cỡ nòng 73mm sát thủ xe tăng một thời.