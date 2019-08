Soi dàn vũ khí “khủng” Việt Nam được dùng thử ở Nga - Trung

Army Games là Hội thao Quân sự quốc tế quy mô nhất hành tinh do Nga tổ chức. 2019 là năm thứ 2 Việt Nam tham gia thi đấu và đây là cũng lần đầu tiên chúng ta tham gia nhiều bộ môn nhất (7 môn). Việc tham gia Hội thao Quân sự quốc tế là cơ hội để bộ đội ta có dịp giao lưu, thử sức với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội lớn để chúng ta được dùng thử hàng loạt mẫu vũ khí mới do Nga – Trung Quốc hay nhiều nước khác sản xuất. Nguồn ảnh: QĐND Điển hình là trong phần thi “Xe tăng bắn mục tiêu trong hành tiến”, chúng ta được “chiến đấu” trên các xe tăng chủ lực T-72B3 hiện đại hàng đầu thế giới. Nguồn ảnh: QĐND Trải qua hai năm thi trên T-72B3, có thể thấy tại kỳ thi năm nay bộ đội ta thành thục việc vận hành cỗ tăng này khi có thể tự tin “đạp ga” phóng với tốc độ 70km/h – tốc độ gần tối đa của dòng T-72B3. Hi vọng, trong tương lai, T-72B3 có thể là lựa chọn hiện đại hóa của bộ đội tăng – thiết giáp. Nguồn ảnh: Tzvezda Trong bài thi kíp xe công binh, chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận một số dòng phương tiện mới như: cầu cơ giới TMM-3M; xe công trình IMR-2M; hệ thống rà phá bom mìn OVR-2; máy dò mìn IMP-S; xe ủi bọc thép BAT-2; mìn chống tăng TM-62. Nguồn ảnh: Wikipedia Đáng lưu tâm, chúng ta đã có trong trang bị cầu cơ giới hạng nặng TMM-3M và xe công trình IMR-2M – qua đó ta có điều kiện giành giải cao khi đã thành thục hai khí tài này. Nguồn ảnh: getty images Trong bộ môn thi cấp cứu chiến trường, các sĩ quan quân y của ta có điều kiện tiếp xúc lái thử xe thiết giáp đa năng MT-LB. Đây là dòng xe từ thời Liên Xô, nhưng vẫn được sử dụng phổ biến ở Nga vì sự đa năng của nó. Loại này ta không có trong trang bị thiết giáp cũng như quân y. Nguồn ảnh: Wikipedia Xe thiết giáp MT-LB đạt tốc độ tối đa 61km/h trên đường bằng, bọc thép dày 14mm. Nó có khoang chở quân ở đuôi rất lớn cho phép chở tới 11 binh sĩ hoặc thương binh cùng cáng cứu thương. Nguồn ảnh: Wikipedia Ngoài vũ khí Nga, trong kỳ thì Army Games 2019, Việt Nam có điều kiện tiếp cận với một số trang bị mới và hiện đại của bộ đội hóa học Trung Quốc. Bởi phần thi của bộ đội hóa học nằm tại thao trường Korla, Quân khu Tân Cương (Trung Quốc). Trong ảnh, các xe trinh sát hóa học “Mãnh Sĩ” do Trung Quốc sản xuất đã sơn Quốc kỳ Việt Nam. Nguồn ảnh: QĐND Theo báo QĐND, các trang bị nước chủ nhà bàn giao cho các đội tuyển bao gồm 3 xe Trinh sát hóa học đặc chủng, 3 máy Trinh sát phóng xạ, 3 hộp trinh độc sử dụng bơm tự động cầm tay, 18 súng tiểu liên QBZ-95, các trang bị phòng hóa cá nhân bao gồm khí tài phòng da và mặt nạ phòng hô hấp. Ảnh: Luyện tập triển khai 8 cán phun bàn chải trên hệ thống xe tiêu tẩy của nước chủ nhà Trung Quốc. Nguồn ảnh: QĐND Đại tá Phạm Đại Lâm, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng Hóa học, thành viên Ban Trọng tài Hội thao kiểm tra, đánh giá các trang bị khí tài Đội tuyển được nhận bàn giao. Nguồn ảnh: QĐND Bên cạnh các khí tài cơ giới hạng nặng, tham gia hội thao, Việt Nam có điều kiện tiếp xúc và thử nghiệm hàng loạt các khẩu súng trường tiến công thế hệ mới. Nguồn ảnh: QĐND Trong đó, hầu hết các phần thi tại Nga, các kíp bếp dã chiến, cấp cứu chiến trường đều sẽ có phần thi với súng trường tiến công AK-74 - một thế hệ cải tiến kế tiếp dòng AK-47 và AKM mà Việt Nam đang sử dụng. Nguồn ảnh: QĐND So với AK-47 và AKM, AK-74 sử dụng loại đạn 5,45x39mm nhỏ hơn, súng nhẹ hơn, độ chính xác tốt hơn. Hiện tại, các kíp quân y và bếp núc của ta đều giành điểm số rất cao trong bài thi bắn AK-74. Nguồn ảnh: QĐND Còn tại Trung Quốc, kíp xe hóa học sẽ có bài thi bắn với súng trường tiến công QBZ-95 trang bị chính thức trong Quân đội Trung Quốc. Khác với dòng AK có cách bắn tương đối giống nhau, QBZ-95 sử dụng thiết kế dạng bullpup (bộ khóa nòng và hộp đạn đều được lắp phía sau cò súng) nên ít nhiều có thể gây khó khăn cho bộ đội ta. Nguồn ảnh: CCTV QBZ-95 dùng đạn 5,8x42mm, tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400-800m, hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: CCTV Video đội Việt Nam tham gia thi đấu bằng xe tăng T-72B3. Nguồn: Sputnik

