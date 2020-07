Soi chi tiết hai mẫu súng trường tấn công tương lai của Việt Nam

Mới đây, trong trailer giới thiệu về series chương trình “Xạ thủ đua tài”sắp được phát sóng trên kênh truyền hình QPVN, người xem đã được chứng kiến cận cảnh hai mẫu súng trường tấn công tiên tiến là AKn và STV-380 do Việt Nam chế tạo đã được thử nghiệm tại một số đơn vị và chuẩn bị đưa vào biên chế đại trà toàn quân. Ảnh: Nhân vật trải nghiệm với súng STV-380 có mắn kính ngắm điểm đỏ Mepro. Súng trường tấn công STV-380 và phiên bản carbin của nó là STV-215 hiện nay đang được sản xuất đại trà tại nhà máy Z-111 thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng. Dự kiến trong thời gian tới, súng sẽ được cấp phát đại trà đến các đơn vị trong toàn quân. Ảnh: Cận cảnh ruột thân súng STV-215 tại nhà máy. Thực tế, STV-380 chính là phiên bản Galil Ace 32 do Việt Nam sửa đổi một số chi tiết đáng kể để phù hợp với điều kiện tác chiến cũng như thói quen chiến đấu của binh sĩ Việt Nam. Với việc thay cơ cấu khóa an toàn kiểu Galil Ace sang kiểu AK, loại bỏ miếng che bụi ở bên trái thân súng và làm hộp khóa nòng kín, loại bỏ khóa an toàn ở bên trái thân súng.

Ảnh: Nhân vật trải nghiệm với súng STV-380 do Việt Nam tự chế tạo. Súng cũng cải tiến lại ốp lót tay, loại bỏ hai ray Picatinny hai bên ốp lót tạo cảm giác quen thuộc cho chiến sĩ gần tương tự như súng tiểu liên AK, cùng với việc tạo thêm hai gờ nổi ở hai bên để các ngón tay bám chắc hơn vào súng khi bắn. Ảnh: Cận cảnh súng tiểu liên STV-380. Súng có khả năng mở rộng phụ kiện vô cùng hiện đại bởi các ray Picatinny ở trên và dưới ốp lót, trên nắp bệ khóa nòng để có thể gắn các loại kính ngắm, tay cầm, súng phóng lựu kẹp nòng, đèn laser…

Ảnh: STV-380 tích hợp súng phóng lựu GL-40 và kính ngắm điểm đỏ Mepro. Súng STV-380 có chiều dài 900mm khi mở báng, 600mm khi gấp báng, chiều dài nòng 380mm, khối lượng súng không đạn 3.6kg, so tốc đầu đạn khoảng 715m/s, sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm và có thể dùng chung hộp tiếp đạn 30 viên với AK-47, tốc độ bắn 700 phát/phút.

Ảnh: Nhân vật trải nghiệm ngắm bắn súng STV-380. Ảnh: Sức công phá kinh khủng của STV-380 khi sử dụng đạn vạch đường bắn xuyên qua tường dày. Loại súng thứ hai là AKn, đây vốn dĩ là loại súng đã được trang bị thử nghiệm trong một số đơn vị chiến đấu tuy nhiên súng AKn mới lần này có điểm mới là sử dụng các chi tiết nhựa màu full đen chứ không phải màu đỏ nâu như trước.

Ảnh: Thao tác tháo lắp lắp súng trường tấn công AKn mới. AKn thay thế các chi tiết gỗ trên AK-47 như ốp lót tay, báng súng bằng chi tiết nhựa đen, giảm trọng lượng súng đáng kể, đồng thời trang bị thêm bộ gá để có thể gắn kính ngắm nhìn đêm, nâng cao khả năng tác chiến cho súng. Hiện nay, AKn cũng đang được sản xuất đại trà tại nhà máy Z-111. Ảnh: Số súng và huy hiệu của nhà máy Z-111 được dập nổi trên thân súng. Có thể nói rằng, trong thời gian vừa qua, việc những mẫu súng mới của Quân đội ta chế tạo liên tục được ra mắt khiến người quan tâm quân sự nước nhà vô cùng thích thú. Đây có thể sẽ là một sự đánh dấu cho bước chuyển mình lớn về vũ khí cá nhân trên tay chiến sĩ Việt Nam, nâng cao hơn nữa sức mạnh cũng như năng lực tác chiến của mỗi người lính và thêm tin tưởng vào khả năng Quốc phòng trong nước hiện nay.

Ảnh: Nhân vật trải nghiệm thao tác với súng AKn. Video Loạt súng trường tấn công hiện đại của Việt Nam xuất hiện trong "Xạ thủ đua tài" - Nguồn: QPVN

