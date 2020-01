Sốc: 50 lính Mỹ… "chấn động não" sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran

Theo thông tin mới nhất được Business Insider của Mỹ đăng tải, tổng cộng đã có 50 lính Mỹ được chẩn đoán "chấn động não" sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi đầu tháng 1 vừa rồi. Nguồn ảnh: BI. Thông tin trên được người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định hôm thứ ba vừa rồi. Cũng theo lời phát ngôn này, trong 16 lính Mỹ được chẩn đoán bị chấn động não gần đây nhất đã có 15 người quay trở lại tiếp tục nhiệm vụ. Nguồn ảnh: BI. Trước đó, 34 lính Mỹ đã được chuẩn đoán chấn động não sau vụ tấn công của Iran. Mặc dù vậy Mỹ vẫn khẳng định không có thương vong về người trong vụ việc này. Nguồn ảnh: BI. Theo nguồn tin được CNN đăng tải, con số thương vong do chấn động não dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Lý giải cho việc lính Mỹ bị "chấn động não " sau vụ việc, các chuyên gia quân sự cho biết có hai nguyên nhân có thể dẫn tới vấn đề này. Một là do căng thẳng kéo dài dẫn đến stress, mất ngủ; hai là do tự thương. Nguồn ảnh: BI. Trong trường hợp thứ hai, lính Mỹ chủ yếu bị chấn thương trong quá trình đóng quân, các tai nạn chủ yếu xảy ra do mũ bảo hiểm hoặc quá trinh di chuyển trong căn cứ, chiến hào chật hẹp. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, chủ yếu vấn đề "chấn động não" của binh lính Mỹ đến từ việc căng thẳng kéo dài dẫn đến tâm lý bất ổn. Trong quân đội Mỹ, căng thẳng hoặc sang chấn tâm lý cũng được xếp hạng vào "chấn động não " hay TBI (Traumatic Brain Injury). Nguồn ảnh: BI. Các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Mỹ thường gặp phải các vấn đề tâm lý do tác chiến xa nhà thường xuyên, căng thẳng cực độ kéo dài kèm theo đó là việc lạm dụng thuốc kích thích. Nguồn ảnh: BI. Đây là vấn đề đã tồn tại trong quân đội Mỹ từ Chiến tranh Triều Tiên tới nay, giới quan sát cho biết, việc quân đội Mỹ bị căng thẳng một phần cũng là do sự vô nghĩa của những cuộc chiến tranh mà Mỹ tham gia, khởi xướng sau này. Nguồn ảnh: BI. Việc binh lính bị yếu tâm lý trên chiến trường kèm theo đó là những làn sóng phản chiến diễn ra trong nước khiến cho quân đội Mỹ bị ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng chiến đấu trực tiếp. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Theo thông tin mới nhất được Business Insider của Mỹ đăng tải, tổng cộng đã có 50 lính Mỹ được chẩn đoán "chấn động não" sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi đầu tháng 1 vừa rồi. Nguồn ảnh: BI. Thông tin trên được người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định hôm thứ ba vừa rồi. Cũng theo lời phát ngôn này, trong 16 lính Mỹ được chẩn đoán bị chấn động não gần đây nhất đã có 15 người quay trở lại tiếp tục nhiệm vụ. Nguồn ảnh: BI. Trước đó, 34 lính Mỹ đã được chuẩn đoán chấn động não sau vụ tấn công của Iran. Mặc dù vậy Mỹ vẫn khẳng định không có thương vong về người trong vụ việc này. Nguồn ảnh: BI. Theo nguồn tin được CNN đăng tải, con số thương vong do chấn động não dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Lý giải cho việc lính Mỹ bị "chấn động não " sau vụ việc, các chuyên gia quân sự cho biết có hai nguyên nhân có thể dẫn tới vấn đề này. Một là do căng thẳng kéo dài dẫn đến stress, mất ngủ; hai là do tự thương. Nguồn ảnh: BI. Trong trường hợp thứ hai, lính Mỹ chủ yếu bị chấn thương trong quá trình đóng quân, các tai nạn chủ yếu xảy ra do mũ bảo hiểm hoặc quá trinh di chuyển trong căn cứ, chiến hào chật hẹp. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, chủ yếu vấn đề "chấn động não" của binh lính Mỹ đến từ việc căng thẳng kéo dài dẫn đến tâm lý bất ổn. Trong quân đội Mỹ, căng thẳng hoặc sang chấn tâm lý cũng được xếp hạng vào "chấn động não " hay TBI (Traumatic Brain Injury). Nguồn ảnh: BI. Các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Mỹ thường gặp phải các vấn đề tâm lý do tác chiến xa nhà thường xuyên, căng thẳng cực độ kéo dài kèm theo đó là việc lạm dụng thuốc kích thích. Nguồn ảnh: BI. Đây là vấn đề đã tồn tại trong quân đội Mỹ từ Chiến tranh Triều Tiên tới nay, giới quan sát cho biết, việc quân đội Mỹ bị căng thẳng một phần cũng là do sự vô nghĩa của những cuộc chiến tranh mà Mỹ tham gia, khởi xướng sau này. Nguồn ảnh: BI. Việc binh lính bị yếu tâm lý trên chiến trường kèm theo đó là những làn sóng phản chiến diễn ra trong nước khiến cho quân đội Mỹ bị ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng chiến đấu trực tiếp. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.