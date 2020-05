Siêu xe công binh Việt Nam hợp thành "cặp bài trùng" với xe tăng chủ lực T-90S/SK

Ít ai biết rằng trong biên chế của Quân đội Việt Nam còn có sự góp mặt của những xe công binh BREM-1. Đây là loại xe hỗ trợ thiết giáp được Nga chế tạo để dành riêng cho các xe tăng chủ lực T-90 do nước này sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống như các phiên bản xe tăng chủ lực T-90 do Nga sản xuất, BREM-1 cũng được sử dụng trong nhiều đội quân trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại xe công binh này được ra đời để phục vụ xe tăng chủ lực, nhiệm vụ của chúng là kéo các xe tăng bị hư hỏng trên chiến trường về hậu phương, kéo xe tăng bị lún trong bùn hoặc đầm lầy, trục vớt xe tăng bị chìm dưới sông,... Nguồn ảnh: Pinterest. Loại phương tiện này đặc biệt phù hợp ở Nga do địa hình của nước này cực kỳ phức tạp, nhiều vùng có địa hình không phù hợp với phương tiện thiết giáp khiến các xe tăng của Nga thường xuyên bị kẹt trong bùn. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng cách đây ít năm ở Moscow, một khẩu pháo tự hành SU-100 của Nga đã lật từ trên xe kéo xuống đường và chiếc BREM-1 - cũng được đưa tới Moscow để duyệt binh - đã được huy động để giải cứu chiếc SU-100 đang lật ngửa. Nguồn ảnh: Pinterest. Được chế tạo để phục vụ xe tăng T-90, BREM-1 được thiết kế đặt trên khung gầm của xe tăng T-90, điều này khiến cho việc hỗ trợ hậu cần, thiết bị thay thế cho cả T-90 lẫn BREM-1 được đồng bộ, giảm tải lớn cho hệ thống hậu cần trong những chiến dịch lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. BREM-1 được trang bị cần cẩu tải trọng 20 tấn, cho phép tháo dỡ bất cứ bộ phận nào của xe tăng T-90 một cách nhanh chóng. Thậm chí, mọi loại xe tăng chủ lực của phương Tây cũng có thể được tháo dỡ tháp pháo, động cơ,... bằng hệ thống cẩu này. Nguồn ảnh: Pinterest. Bộ tời của BREM-1 có sức kéo lên tới 35 tấn, khi kết hợp vừa kéo, vừa lùi xe và hệ thống ròng rọc sẽ đủ sức để "lôi" những chiếc xe tăng cứng đầu nhất ra khỏi bùn lầy, hầm hào hay thậm chí là từ lòng sông lôi lên. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng, xe hỗ trợ công binh BREM-1 được trang bị một gầu ủi rộng 3,1 mét có khả năng san phẳng 45cm đất. Mặc dù không sâu lắm, tuy nhiên đây cũng là một tác dụng khá hữu hiệu trên chiến trường, đặc biệt là khi BREM-1 vốn dĩ không được thiết kế để làm công việc xúc, ủi đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù không có tháp pháo, tuy nhiên BREM-1 cũng có kíp chiến đấu bao gồm 3 người như T-90. Cụ thể, xe bao gồm trưởng xa, lái xe và một người điều khiển máy cẩu. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, nếu như BREM-1 làm việc tốt với xe tăng T-90 hiện đại, nó cũng thừa sức để "vật lộn" với những loại xe tăng khác mà Việt Nam đang sử dụng như T-55, PT-71 hay T-62,... Nguồn ảnh: Pinterest. Video Xe cứu hộ công binh duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ năm 2015.

