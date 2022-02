Sau tên lửa BrahMos, Philippines tiếp tục “tậu” pháo tự hành Israel

Israel đã chuyển giao xe pháo tự hành cho quân đội Philippines. 12 chiếc pháo tự hành bánh lốp Soltam ATMOS 155mm được sản xuất bởi tập đoàn Elbit Systems, một công ty công nghệ cao quốc tế tham gia vào nhiều chương trình quốc phòng và an ninh trên khắp thế giới. Theo báo cáo của trang Inquirer, quân đội Philippines đã đặt hàng hai khẩu đội pháo tự hành từ Elbit Systems với giá hợp đồng là 4 tỷ Peso thông qua một thỏa thuận với chính phủ với Israel. Từ tháng 5/2020, trang tin quân sự Military Leak tiết lộ thỏa thuận giữa Israel và Philippines xoay quanh việc mua lựu pháo. Theo thuật ngữ quân sự, một “khẩu đội” bao gồm nhiều hệ thống pháo, trong trường hợp này là 12 đơn vị pháo tự hành Soltam ATMOS 155mm của Israel chế tạo, sẽ biên chế đủ cho hai khẩu đội pháo quân đội Philippines. ATMOS là viết tắt của Autonomous Truck-Mounted Howitzer System. Đây là một loại lựu pháo tự hành hay còn gọi là pháo đầu máy, có nghĩa là nó có thể tự di chuyển vào vị trí khai hỏa mà không cần một thứ gì đó kéo hoặc đẩy. Điều này có nghĩa là lực lượng lục quân có thể có nhiều khả năng cơ động hơn về sự hỗ trợ của pháo binh, tiết kiệm thời gian quý báu trong các hoạt động quan trọng. ATMOS của Elbit Systems là loại lựu pháo gắn trên xe tải cỡ nòng 155mm mang lại lợi thế về hỏa lực vượt trội, khả năng cơ động cao và thời gian phản ứng nhanh. Khả năng thích ứng cao, hệ thống ATMOS mô-đun tương thích với bất kỳ xe tải chiến thuật cơ động cao 6x6 hoặc 8x8 nào. Hệ thống có tầm hoạt động xa, di chuyển nhanh, có thể hoạt động trên mọi địa hình. Hệ thống được tích hợp với một hệ thống máy tính hiện đại, cung cấp khả năng điều khiển tự động, dẫn đường và thu nhận mục tiêu chính xác, hệ thống được cung cấp nhiều cỡ nòng súng khác nhau, để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Với nòng 155 mm, ATMOS có thể đạt được tầm bắn tối đa 41 km khi sử dụng đạn mở rộng tầm bắn toàn phần - cơ bản (ERFB-BB), tầm bắn 30 km khi bắn đạn NATO L15 nổ cao (HE) và 24,5 km khi sử dụng đạn M107 HE cũ hơn. ATMOS mang tổng cộng 27 quả đạn 155 mm cùng các thiết bị hỗ trợ kèm theo và có thể được vận hành bởi một íp chiến đấu 4 người, bao gồm hai bộ nạp được bố trí ở hai bên ở phía sau. Hệ thống cung cấp tốc độ bắn từ 4 đến 9 viên/phút. Vào giữa năm 2003, một khách hàng xuất khẩu không được tiết lộ đã đặt một hợp đồng trị giá 5 triệu USD cho một lô hệ thống ATMOS. Từ cuối năm 2004, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc thử nghiệm rộng rãi trên thực địa hệ thống ATMOS cỡ nòng 155 mm. Ngoài ra còn có một phiên bản Romania, được gọi là ATROM, sử dụng cùng loại pháo 155mm Soltam trên khung gầm xe tải ROMAN 26.360 DFAEG 6x6 được phát triển trong nước. Dự án này đã bị đình trệ sau khi ba nguyên mẫu được chế tạo. ATMOS cung cấp hỗ trợ hỏa lực cho tất cả các loại nhiệm vụ và có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống hiện có của các khách hàng quan tâm... ATMOS được trang bị một bộ điện tử nhúng, hệ thống đặt tự động và hệ thống nạp tự động. Bộ điện tử tiên tiến cho phép điều hướng chính xác và vận hành tự động một cách hiệu quả, giảm quy mô tổ lái, tăng hỏa lực và độ chính xác cao. Tạp chí Army Technology đánh giá, “ATMOS là hệ thống pháo tự hành 155mm được máy tính hóa do Elbit Systems sản xuất và là một hệ thống pháo hạng nhẹ, tầm xa, có tính cơ động cao đáp ứng các yêu cầu quan trọng của lực lượng trên bộ ngày nay”. Lựu pháo tự hành ATMOS 155mm được coi là một trong những loại pháo uy lực và hiệu quả nhất trong chiến tranh hiện đại. ATMOS có các loại nòng 155mm 39, 45 và 52 ly. Army Technology đưa ATMOS vào danh sách 10 loại pháo tự hành hiệu quả nhất trên thế giới.

