Sát thủ trên không mới nhất của Nga K-77M/ Product 180 có gì mới?

Tên lửa K-77M/ Product 180 đã xuất hiện trong đoạn video ngắn trong Triển lãm MAKS 2021; tuy nhiên không thể biết cấu tạo bên trong của tên lửa. Cuộc triển lãm hàng không này, có thể coi là lần xuất hiện đầu tiên của K-77M/ Product 180. K-77M/ Product 180 về cơ bản không phải là một tên lửa hoàn toàn phát triển mới, mà là một phiên bản cải tiến của tên lửa không đối không tầm trung R-77. Xuất phát điểm của K-77M/ Product 180 là loại tên lửa không đối không tầm trung tiêu chuẩn, được chế tạo phù hợp với khoang chứa vũ khí bên trong của máy bay chiến đấu Su-57. Những thay đổi lớn của tên lửa K-77M/ Product 180 so với tên lửa R-77 có thể nhìn thấy trực tiếp nhất, là việc thay thế cánh đuôi dạng lưới tản nhiệt, bằng cánh đuôi thông thường, lớn hơn của tên lửa R-77. Về mặt kỹ thuật, ngoài những thay đổi ở phần đuôi, những cải tiến đã biết của tên lửa bao gồm việc sử dụng động cơ tên lửa rắn xung kép; một bộ dò radar mới và liên kết dữ liệu hiệu chỉnh mới, có thể hiệu chỉnh hệ thống dẫn đường của tên lửa nhanh hơn và chính xác hơn hệ thống dẫn đường quán tính. Điểm đặc biệt của tên lửa K-77M/ Product 180 là hệ thống đường liên kết dữ liệu hai chiều của tên lửa với máy bay sau khi phóng; nguồn điện mạnh hơn lắp trên tên lửa, có thể hoạt động liên tục trong vòng 150 giây. Về tiến độ, vì là dự án hỗ trợ cho Su-57, nên việc sản xuất tên lửa thử nghiệm của nó, đáng lẽ phải bắt đầu từ rất sớm. Hiện tại, hai mốc thời gian là tương đối chắc chắn đó là hợp đồng mua sắm tên lửa K-77M/ Product 180 đã được ký kết vào năm 2019, đồng bộ với việc mua Su-57. Trong bản tóm tắt của đơn vị phát triển về tên lửa K-77M/ Product 180 cho biết, K-77M/ Product 180 hoàn thành nghiệm thu cấp nhà máy vào năm 2020. Giai đoạn thử nghiệm, đánh giá cấp nhà nước hoàn thành vào năm 2021. Bây giờ bài kiểm tra đã hoàn thành, không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ được sử dụng trên máy bay chiến đấu Su-57 hoặc Su-75. Tại MAKS 2021, K-77M/ Product 180 được trưng bày để “làm nền” cho màn ra mặt của máy bay Su-75 Checkmate thêm phần “hoành tráng”. Đây không phải là một cuộc trưng bày chính thức của K-77M, vì vậy đã không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Tuy nhiên, hình dạng của K-77M khẳng định những thông tin trước đó và phản ánh ý tưởng thiết kế của tên lửa. Chúng ta biết rằng tên lửa R-77 trước đây sử dụng cánh đuôi dạng lưới duy nhất, cho các tên lửa tương tự. Cánh đuôi này có khả năng điều khiển tuyệt vời và có thể phát huy khả năng của tên lửa tầm trung ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, cánh đuôi dạng lưới gây ra lực cản lớn và phản xạ radar lớn cho tên lửa, nhưng bù lại là khả năng cơ động của R-77 rất tốt. Nhưng trong thời điểm hiện tại và tương lai, lực cản do cánh đuôi dạng lưới, đã hạn chế nghiêm trọng việc tăng tầm bắn của tên lửa và đặc biệt là mức độ phản xạ radar của R-77 quá lớn. Do đó, dù xuất phát từ yêu cầu của khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay, hay do cải tiến tầm bắn, K-77M/ Product 180 đã quay trở lại cách bố trí truyền thống. Tuy nhiên, ngay cả khi đã trở lại sơ đồ khí động học thông thường, các nhà thiết kế Nga vẫn hy vọng, K-77M/ Product 180 vẫn có khả năng cơ động tốt. Trước phiên bản cuối cùng của K-77M/ Product 180 mà chúng ta thấy bây giờ, Nga cũng có một cách bố trí, được cấp bằng sáng chế cho tên lửa không đối không tầm trung. Khoảng cánh đuôi của nó không vượt quá cánh chính và có một miếng cố định nhỏ trước cánh đuôi, để làm trễ bề mặt cánh lớn, cải thiện khả năng cơ động nhiều nhất có thể. Mặc dù cách bố trí này cuối cùng đã không xuất hiện trên phiên bản K-77M/ Product 180, nhưng K-77M/ Product 180 vẫn phản ánh sự chú trọng của người Nga trong việc tăng cường khả năng cơ động của tên lửa. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy cánh sau của tên lửa K-77M/ Product 180 đặc biệt lớn, sải cánh của nó vượt quá cánh chính, điều này cho thấy, ý tưởng của các nhà thiết kế là tăng cường hơn nữa khả năng kiểm soát của tên lửa, cho tên lửa khả năng cơ động tốt hơn. Nhìn chung, bố cục hiện tại của tên lửa K-77M/ Product 180 không mạnh mẽ như cánh lưới trước đó, nhưng với động cơ xung kép giúp tăng cường khả năng cơ động của giai đoạn cuối và vẫn có thể gần đạt hoặc đạt được hiệu quả tương tự. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, tên lửa không đối không K-77M/ Product 180 thậm chí còn đánh chặn được tên lửa phòng không ở mọi hướng. Trong những năm gần đây, R-77 đã làm tổn hại rất nhiều đến danh tiếng của vũ khí không đối không do Nga sản xuất vì tầm bắn. Giờ đây tên lửa K-77M/ Product 180 có tầm bắn gấp đôi R-77 (được cho là đạt đến 190 km) đã xuất hiện. Đây là vũ khí chắp thêm cánh cho các loại chiến đấu cơ hiện đại của Nga, như Su-57 và sắp tới là Su-75 Checkmate. Nguồn ảnh: Avia.

Triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2021 với tâm điểm là chiến đấu cơ Chiếu Tướng. Nguồn: MilitaryNews.



