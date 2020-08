Giá Su-30MKI Ấn Độ lắp ráp vượt xa Su-30 Nga chế tạo, vì sao thế?

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố rằng, chi phí cao hơn của Su-30MKI so với Su-30MKK của Trung Quốc và Su-30 của Nga là do các yếu tố như sự khác biệt về thông số kỹ thuật, quy mô sản xuất nhỏ hơn và Ấn Độ phải thanh toán phí giấy phép chuyển giao công nghệ. Ảnh: Bài viết so sánh Su-30MKI của Ấn Độ và Su-30MKK của Trung Quốc - Nguồn: Sina Tuy nhiên, giá thành cao của tiêm kích Su-30MKI do Hindustan Airlines Limited (HAL) sản xuất, cũng đã bị Quốc hội Ấn Độ nghi ngờ là đã bị chuyển giá. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Trước những nghi ngờ này, Subhash Bamley, một quan chức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng, lý do chính cho chi phí của Su-30MKI cao hơn là do các thông số kỹ thuật của Su-30 Nga và Su-30MKI của Ấn Độ không giống nhau. Việc so sánh ở trên có thể không phù hợp. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Công ty hàng không HAL hiện đang sản xuất Su-30MKI, ước tính chi phí cho mỗi chiếc Su-30MKI là khoảng 62 triệu USD. Trong khi đó, giá của Su-30 do Nga sản xuất là khoảng 40 triệu USD, như vậy Su-30MKI cao hơn 22 triệu USD so với Su-30 của Nga. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp, ông Bamley tuyên bố rằng, các máy bay chiến đấu Su-30MKI được sản xuất tại Ấn Độ đã có một số sửa đổi để nâng cao tính năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Do sản lượng của Su-30MKI của Ấn Độ thấp hơn Su-30 của Nga, nên lợi thế về quy mô cũng khiến giá máy bay chiến đấu của Ấn Độ cao hơn. Hơn nữa, sản xuất Su-30MKI ở Ấn Độ cũng bao gồm việc thanh toán phí giấy phép cho Nga. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Công ty HAL của Ấn Độ nhập nguyên liệu thô và các thành phần đặc biệt từ Nga và lắp ráp chúng tại nhà máy sản xuất Su-30MKI tại Nashik, bang Maharashtra của Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng cho rằng, việc chế tạo Su-30MKI tại Ấn Độ cũng mang lại cho nước này một công nghệ rất tiên tiến, đó là một bước tiến tới nội địa hóa vũ khí và thiết bị. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Việc tự chế tạo trong nước sẽ giảm chi phí sản xuất của máy bay chiến đấu, giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất thiết bị nước ngoài và rút ngắn thời gian giao hàng, qua đó hỗ trợ rất nhiều cho Không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga, phiên bản phát triển từ Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Máy bay chiến đấu Su-30MKI bắt đầu được phát triển theo yêu cầu của Không quân Ấn Độ vào năm 1995. Sukhoi và Hiệp hội sản xuất máy bay Irkutsk (nay là Irkutsk) chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất máy bay. Từ năm 1995 đến 1998, Sukhoi đã chế tạo hai nguyên mẫu Su-30MKI để bay thử. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKK của Trung Quốc - Nguồn: Sina Nguyên mẫu đầu tiên bay bay thử vào tháng 7/1997, việc sản xuất hàng loạt của Su-30MKI bắt đầu ở nhà máy Irkutsk vào năm 2000. Su-30MKI được sản xuất loạt đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 11/2000. Vào tháng 10/2000, Ấn Độ đã ký một biên bản ghi nhớ với Nga để bắt đầu sản xuất Su-30MKI tại một nhà máy của HAL tại Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI phóng tên lửa Astra - Nguồn: Defence Ministry/Twitter Phiên bản Su-30MKI của Ấn Độ được trang bị hệ thống đối phó điện tử hàng không và điện tử tiên tiến hơn của Israel, làm cho nó khác với Su-30 tiêu chuẩn của Nga hoặc Su-30MKK của Trung Quốc. Ngoài ra, Su-30MKI cũng có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm các tên lửa không đối không R73, R77 và tên lửa hành trình Brahmos do liên doanh Nga-Ấn Độ sản xuất. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Ngoài ra, tên lửa không đối không tầm xa Astra do Ấn Độ sản xuất đã mở rộng phạm vi chiến đấu của Su-30MKI, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Su-30MKI còn được trang bị động cơ véc tơ lực đẩy, nên có khả năng cơ động cao hơn Su-30MKK của Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ - Nguồn: Sina Hiện tại Không quân Ấn Độ có 260 chiếc Su-30MKI và tháng trước, trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ đã đặt mua thêm 12 chiếc Su-30MKI từ Nga; và số Su-30MKI hiện là xương sống của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI - Nguồn: Defence Ministry/Twitter So với Su-30MKK của Không quân Trung Quốc, Su-30MKI của Ấn Độ có tính cơ động cao hơn; còn so với Su-30 của Nga, Su-30MKI của Ấn Độ có vũ khí tốt hơn. Do vậy cũng dễ hiểu tại sao giá thành Su-30MKI của Ấn Độ cao hơn của Nga và Trung Quốc. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30MKI - Nguồn: Defence Ministry/Twitter Video Ấn Độ nâng cấp Su-30MKI - Nguồn: QPVN

