“Sát thủ săn ngầm” đang về, Hải quân Philippines vui mừng khôn xiết

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hai trực thăng săn ngầm AW159 Wildcat hãng do Leonardo sản xuất theo đơn hàng của BQP Philippines hiện đang được chuyển về nước nay theo đường hàng không từ Vương quốc Anh. Nguồn ảnh: Airteam Images Trước đó, tháng 3/2016, nước này đã ký hợp đồng trị giá 5,4 tỷ Peso mua hai máy bay AW159 từ AgustaWestland cùng các khí tài đi kèm gồm đạn dược, trang bị huấn luyện, hậu cần... Nguồn ảnh: Wikipedia Theo nguồn tin của tạp chí Scramble, nhà sản xuất và khách hàng đã thuê một chuyến bay An-124 Ruslan của Nga để "không vận" hai chiếc trực thăng AW159 Wildcat (mèo hoang) vào ngày 3/5 tới Manila. Những chiếc trực thăng mới dự kiến sẽ bay trong lễ kỷ niệm 121 năm ngày thành lập Hải quân Philippines trong tháng này (tháng 5). Nguồn ảnh: Wikipedia Hai chiếc AW159 sẽ triển khai trên boong tàu hộ vệ lớp Jose Rizal đang được Hàn Quốc chế tạo theo đơn đặt hàng của Philippines. Nguồn ảnh: Wikipedia Sự có mặt của AW159 được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao sức mạnh của Hải quân Philippines trong nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh hải và đặc biệt là trinh sát chống tàu ngầm khi cần - một khả năng mà Hải quân Philippines “thiếu và rất yếu”. Nguồn ảnh: Airliners.net AW159 Wildcat (mèo hoang) là trực thăng hiện đại do liên doanh AgustaWestland (Anh-Italy) thiết kế cải tiến dựa trên mẫu trực thăng Super Lynx cho nhiệm vụ chính săn ngầm, tìm kiếm cứu nạn, vận tải, trinh sát.... Nguyên mẫu bay thử lần đầu tiên ngày 12/11/2009, chính thức phục vụ từ tháng 8/2014. AW159 được trang bị hai động cơ tuốc bin trục LHTEC CTS800-4N (công suất 1.361 mã lực/chiếc) cùng cánh quạt chính bốn lá đường kính 12,8m cho tốc độ bay tối đa 291km/h, tầm bay 777km, thời gian hoạt động trên không tối đa 4 tiếng 30 phút với thùng nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Airliners.net Phục vụ cho vai trò đó, “mèo hoang” trang bị khí tài điện tử vô cùng tiên tiến bao gồm các hệ thống sonar kéo rê, tổ hợp trinh sát quang điện tử - hồng ngoại L-3 Wescam MX-15Di và đặc biệt là radar trinh sát mặt nước Seaspray 7000E có nhiều tính năng “khủng”. Nguồn ảnh: Airliners.net Theo nhà sản xuất SELEX Galileo, Seaspray 7000E có tầm trinh sát mặt nước lên tới 320km, có thể phát hiện được nhiều mục tiêu tàu cỡ nhỏ... Nguồn ảnh: Airliners.net Khả năng mang vác vũ khí của AW159 có thể nói là "ăn đứt" dòng Ka-28 do Liên Xô sản xuất với khả năng trang bị vô cùng đa dạng không chỉ ngư lôi mà cả tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Airliners.net Theo nhà sản xuất, AW159 có thể mang tới 4 quả tên lửa hành trình Sea Venom có tầm bắn 20km, đánh chìm được các tàu chiến cỡ 50-1.000 tấn bằng đầu đạn 30kg. Thậm chí, khi cần, Sea Venom có thể được sử dụng như tên lửa không đối đất với độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Airliners.net Trong vai trò chống tàu ngầm, AW159 có thể triển khai hai quả ngư lôi 324mm Sting Ray có tầm bắn 8-11km, tốc độ bơi 45 hải lý/h, sử dụng sonar chủ động/bị động, lắp đầu nổ 45kg. Nguồn ảnh: Airliners.net Video trực thăng AW159. Nguồn: Công ty Leonardo

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hai trực thăng săn ngầm AW159 Wildcat hãng do Leonardo sản xuất theo đơn hàng của BQP Philippines hiện đang được chuyển về nước nay theo đường hàng không từ Vương quốc Anh. Nguồn ảnh: Airteam Images Trước đó, tháng 3/2016, nước này đã ký hợp đồng trị giá 5,4 tỷ Peso mua hai máy bay AW159 từ AgustaWestland cùng các khí tài đi kèm gồm đạn dược, trang bị huấn luyện, hậu cần... Nguồn ảnh: Wikipedia Theo nguồn tin của tạp chí Scramble, nhà sản xuất và khách hàng đã thuê một chuyến bay An-124 Ruslan của Nga để "không vận" hai chiếc trực thăng AW159 Wildcat (mèo hoang) vào ngày 3/5 tới Manila. Những chiếc trực thăng mới dự kiến sẽ bay trong lễ kỷ niệm 121 năm ngày thành lập Hải quân Philippines trong tháng này (tháng 5). Nguồn ảnh: Wikipedia Hai chiếc AW159 sẽ triển khai trên boong tàu hộ vệ lớp Jose Rizal đang được Hàn Quốc chế tạo theo đơn đặt hàng của Philippines. Nguồn ảnh: Wikipedia Sự có mặt của AW159 được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao sức mạnh của Hải quân Philippines trong nhiệm vụ tuần tra bảo vệ lãnh hải và đặc biệt là trinh sát chống tàu ngầm khi cần - một khả năng mà Hải quân Philippines “thiếu và rất yếu”. Nguồn ảnh: Airliners.net AW159 Wildcat (mèo hoang) là trực thăng hiện đại do liên doanh AgustaWestland (Anh-Italy) thiết kế cải tiến dựa trên mẫu trực thăng Super Lynx cho nhiệm vụ chính săn ngầm, tìm kiếm cứu nạn, vận tải, trinh sát.... Nguyên mẫu bay thử lần đầu tiên ngày 12/11/2009, chính thức phục vụ từ tháng 8/2014. AW159 được trang bị hai động cơ tuốc bin trục LHTEC CTS800-4N (công suất 1.361 mã lực/chiếc) cùng cánh quạt chính bốn lá đường kính 12,8m cho tốc độ bay tối đa 291km/h, tầm bay 777km, thời gian hoạt động trên không tối đa 4 tiếng 30 phút với thùng nhiên liệu phụ. Nguồn ảnh: Airliners.net Phục vụ cho vai trò đó, “mèo hoang” trang bị khí tài điện tử vô cùng tiên tiến bao gồm các hệ thống sonar kéo rê, tổ hợp trinh sát quang điện tử - hồng ngoại L-3 Wescam MX-15Di và đặc biệt là radar trinh sát mặt nước Seaspray 7000E có nhiều tính năng “khủng”. Nguồn ảnh: Airliners.net Theo nhà sản xuất SELEX Galileo, Seaspray 7000E có tầm trinh sát mặt nước lên tới 320km, có thể phát hiện được nhiều mục tiêu tàu cỡ nhỏ... Nguồn ảnh: Airliners.net Khả năng mang vác vũ khí của AW159 có thể nói là "ăn đứt" dòng Ka-28 do Liên Xô sản xuất với khả năng trang bị vô cùng đa dạng không chỉ ngư lôi mà cả tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Airliners.net Theo nhà sản xuất, AW159 có thể mang tới 4 quả tên lửa hành trình Sea Venom có tầm bắn 20km, đánh chìm được các tàu chiến cỡ 50-1.000 tấn bằng đầu đạn 30kg. Thậm chí, khi cần, Sea Venom có thể được sử dụng như tên lửa không đối đất với độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Airliners.net Trong vai trò chống tàu ngầm, AW159 có thể triển khai hai quả ngư lôi 324mm Sting Ray có tầm bắn 8-11km, tốc độ bơi 45 hải lý/h, sử dụng sonar chủ động/bị động, lắp đầu nổ 45kg. Nguồn ảnh: Airliners.net Video trực thăng AW159. Nguồn: Công ty Leonardo