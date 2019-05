Sắp có Su-35S Nga, Indonesia còn đi mua F-16 Mỹ làm gì?

Theo tờ ATimes, Indonesia đang "lặng lẽ" nói chuyện với Mỹ về việc mua 32 máy bay chiến đấu F-16 Viper và 6 máy bay vận tải C-130J trong một phần nỗ lực nhằm loại bỏ nước này khỏi bất kỳ lệnh trừng phạt nào có thể xảy ra trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra căng thẳng. Nguồn ảnh: WeapoNews.com Các nguồn tin uy tín của Washington suy đoán rằng, Indonesia đang tìm cách tránh sự trả đũa từ Quốc hội Mỹ đối với các nước đồng minh gần đây mua các vũ khí khí tài Nga. Nguồn ảnh: The Aviation Geek Club Trong quá khứ, Không quân Indonesia chủ yếu sử dụng máy bay của Mỹ hoặc Anh, tuy nhiên kể từ những năm 2000 điều này đã thay đổi khi Indonesia chuyển sang sắm máy bay Sukhoi của Nga. Đỉnh điểm, nước này đang đàm phán mua tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S. Nguồn ảnh: The Aviation Geek Club F-16V hay còn có biệt danh là Viper là phiên bản mới nhất của máy bay tiêm kích đa nặng hạng nhẹ F-16, được Tập đoàn Lockheed Martin ra mắt tại Singapore Air Show năm 2012. Nguồn ảnh: Lockheed Martin So với các thế hệ trước, F-16V Viper được thay đổi gần như toàn bộ về trang bị điện tử với siêu raddar mạng pha chủ động AN/APG-83 AESA, máy tính nhiệm vụ, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống cảnh báo va chạm mặt đất tự động. Nguồn ảnh: Defense News Nếu thương vụ thành công, số lượng F-16 của Indonesia sẽ tăng lên con số 57 , sức mạnh của nước này cũng tăng thêm vài bậc. Nguồn ảnh: DefPost Hiện tại Không quân Indonesia đang có trong tay 25 chiếc F-16A/B mua cũ từ Mỹ, nhưng đã được nâng cấp lên ngang ngửa chuẩn F-16C/D hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Twitter Trong khi đó, C-130J là phiên bản "cao cấp" nhất của dòng máy bay vận tải huyền thoại C-130. So với các thế hệ trước, C-130J được nâng ấp buồng lái mới, động cơ hiện đại và thay đổi hàng loạt hệ thống phụ. Nguồn ảnh: Airliners.net C-130J có tải trọng lên tới 19,9 tấn (chở được 92 hành khách hoặc 64 lính dù hoặc một xe thiết giáp hạng trung hoặc 2-3 xe bọc thép Humvees); tốc độ tối đa đạt được 671km/h với tầm bay cực đại 3.300km nếu mang tải trọng 15 tấn.Nguồn ảnh: Lockheed Martin Góc nhìn từ buồng lái khi F-16 phóng tên lửa. Nguồn: Youtube

