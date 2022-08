S-300 và S-400 của Nga ở đâu, khi Ukraine tập kích sân bay Crimea?

Kênh truyền hình “Nước Nga ngày nay” đưa tin, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại sân bay Novo Fedorovka, một căn cứ quân sự của Nga ở khu vực đảo Crimea. Phía Nga cho rằng, đây là do quả bom hàng không cất giữ tại sân bay đã tự phát nổ, không ai bị thương trong vụ việc; các thiết bị hàng không triển khai tại sân bay không bị hư hỏng. Tuy nhiên, nhận định từ hiện trường vụ nổ, toàn bộ vụ nổ kéo dài cả tiếng đồng hồ và ít nhất 12 vụ nổ lớn được ghi nhận. Một số vụ nổ được giữ ở một khoảng cách nhất định và xảy ra đồng thời, rõ ràng việc xảy ra tình huống này, khó có thể lý giải được là tai nạn do bom hàng không. Giờ đây cũng có những hình ảnh trực tiếp lần lượt xuất hiện, trong đó có cảnh máy bay tiêm kích bom Su-24 bị phá hủy. Do đó, tờ Skynews nhận định, rất có thể sân bay Novo Fedorovka, thuộc căn cứ quân sự của Nga ở bán đảo Crimea, đã bị tấn công bởi các cuộc không kích. Vậy tại sao những hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga lại không đáp trả và không đánh chặn? Tại hiện trường vụ nổ vẫn còn rất nhiều du khách Nga đang vui chơi trên bãi biển, có thể nói quân đội Nga đã bị giáng một đòn bất ngờ, mà không hề có sự chuẩn bị trước. Nếu quân đội Ukraine muốn tiến hành một cuộc tập kích như vậy, trước tiên họ phải phá hủy hệ thống radar và tên lửa phòng không của Nga ở khu vực Kherson, nhằm ngăn cản các đơn vị phòng không phía trước của Nga, cung cấp thời gian cảnh báo sớm cho các căn cứ phía sau. Chỉ vài ngày trước, có thông tin cho rằng, quân đội Nga đã tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất. Tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM của Mỹ được thiết kế để tấn công các trạm radar. Tên lửa chống bức xạ AGM-88 sử dụng động cơ không khói, để giảm tín hiệu hồng ngoại. AGM-88 có thể xâm nhập từ hướng phát hiện chính của radar và cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công từ các phần yếu hơn của sóng điện từ bức xạ radar. Sau đó phía Ukraine đưa tin, quân đội Ukraine gần đây đã sử dụng tên lửa chống bức xạ để tiêu diệt 17 vị trí đặt tên lửa phòng không S-300 của Nga ở khu vực Kherson và Zaporozhye? Đặc biệt, radar phòng không Podlet-K1 mới nhất, chỉ mới được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2020, đã bị phá hủy sau chiến tuyến đến 100 km. Có thông tin cho rằng, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã có thể đã được sửa đổi, để sử dụng tên lửa chống bức xạ AGM-88 của Mỹ. Điều kỳ lạ là tên lửa Ukraine đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga và bắn trúng sân bay của Nga ở khu vực sâu của Crimea. Nếu vị trí đặt tên lửa phòng không S-300 của Nga vẫn chưa thay đổi, thì tên lửa Ukraine đã không thể tấn công căn cứ quân sự của Nga ở Crimea một cách dễ dàng. Do đó, dù tên lửa Ukraine đánh vào vị trí đặt tên lửa phòng không S-300 hay tập kích sân bay của Nga, thì rất có thể đều nằm trong kế hoạch phản công Kherson của Ukraine, khi đã hơn một tháng qua, quân đội Ukraine luôn hô hào phản công tại Kherson. Bây giờ có vẻ như quân đội Ukraine đã rất rõ ràng rằng, họ không có khả năng tấn công trên bộ, và họ chỉ muốn buộc quân đội Nga phải rút khỏi thành phố Kherson, bằng chiến thuật tập kích hỏa lực. Để thực hiện chiến thuật vây ép quân Nga, trước hết Quân đội Ukraine dùng tên lửa HIMARS mà Mỹ viện trợ, tấn công cầu đường bộ Antonov và cầu đường sắt ở Khaymas, cầu đường sắt qua sông Ingulets, cũng như con đường qua đỉnh đập Kakhovka mới. Khi đánh tên lửa Ukraine đánh vào 4 cây cầu trọng yếu này, thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnepr bị cô lập, đồng thời càng làm tăng thêm khó khăn về giao thông hậu cần của quân đội Nga. Nhằm đạt được kế hoạch giảm hỏa lực mặt đất và sức mạnh tấn công của quân đội Nga. Trong những ngày qua, kho đạn của quân đội Nga ở Kherson liên tục bị tấn công bằng tên lửa HIMARS, việc này đã làm giảm khả năng chiến đấu cường độ cao của quân Nga ở mặt trận Kherson. Hiện Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa chống bức xạ để không kích vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga, nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Do quân đội Ukraine không thể có các máy bay chiến đấu hiện đại, nên họ không thể giành được ưu thế trên không. Như vậy ý định của Ukraine dường như đã lộ rõ, sử dụng tên lửa để tấn công sân bay và tiêu diệt các máy bay chiến đấu của Nga trên mặt đất, để giảm sự yểm trợ trên không của máy bay chiến đấu Nga đối với chiến trường Kherson. Kết quả là cuộc tấn công vào sân bay Fedorovka, với hơn 40 máy bay chiến đấu, trực thăng và các loại máy bay khác. Có thể nói, cuộc tập kích lần này của quân đội Ukraine đã rất thành công, và quân đội Nga hoàn toàn không có phản ứng gì. Mặc dù các máy bay chiến đấu của Nga tại sân bay Fedorovka tương đối rải rác, nhưng nhiều máy bay vẫn bị phá hủy hoặc hư hỏng. Đồng thời qua đây cũng cho thấy, các sân bay quân sự của Nga trong độ sâu 200-300 km không còn an toàn. Có vẻ như cuộc phản công Kherson lần này của quân đội Ukraine, sẽ không phải là cảnh xe tăng tập kích, bộ binh ồ ạt tiến lên mà là chiến thuật siết chặt quân đội Nga từng bước, để quân đội Nga ở thành phố Kherson cạn nguồn cung cấp hậu cần và tự rút khỏi thành phố sau khi không còn hy vọng tiếp viện.

