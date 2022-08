Rộ tin 30 tiểu đoàn của Nga sẽ mở đợt hành quân quy mô

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 164 và khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vẫn là tâm điểm của chiến trường. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công ở Slavyansk, Seversk, Bakhmut, Avdivka và các hướng khác trong vùng Donbass. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ đã trích dẫn dữ liệu viễn thám bản đồ nhiệt toàn cầu gần đây và cho biết, hỏa lực trên chiến tuyến Donbass đã giảm trong tháng qua, có nghĩa là cuộc tấn công của Nga trong khu vực đã chậm lại. Một số nhà phân tích quân sự tin rằng, việc giảm hỏa lực một phần tại Donbass là do Quân đội Nga đóng tại Mặt trận phía Đông đang quay về phía Nam, để chuẩn bị đối phó một cuộc phản công của Quân đội Ukraine ở Kherson. Điều đáng chú ý là truyền thông Nga ngày 4/8 đưa tin, một số quan chức Ukraine mới đây tiết lộ rằng, Nga đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào thành phố Krivoy Rog (khoanh ô màu đỏ trên bản đồ), nằm ở miền trung Ukraine, cách mặt trận xung đột phía nam khoảng 48 km. Bộ Tư lệnh phía Nam các Lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ trong bản tin chiến trường ngày 3/8: Quân đội Nga tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự dọc theo tuyến phòng thủ được kiểm soát và bắt đầu hình thành lực lượng tấn công theo hướng Krivoy Rog và có thể hình thành hướng tiến công tại Kherson. Trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Alexei Arestovich đã đưa ra thông báo hôm thứ 1/8 cho biết, phía Nga đã tập hợp "khoảng 30 tiểu đoàn chiến đấu tăng cường (BTG) để chuẩn bị cho cuộc tiến công Krivorog và Nikolayev trên cả hai hướng". Theo ông, Quân đội Nga đã nhận được lệnh nhiệm vụ và sẵn sàng mở đợt tấn công vào ngày 6/8. Chỉ huy trưởng quân sự của thành phố Krivoy Rog, ông Alexander Verkul, cũng xác nhận hôm 3/8 rằng, Quân đội Nga đang tập hợp lực lượng chiến đấu và thiết bị quân sự theo hướng Krivoy Rog. Ông Verkul cũng nói rằng, các cuộc pháo kích dọc theo đường liên lạc của Nga đã lên trong tuần qua, với "nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), pháo binh, súng cối, xe tăng và máy bay chiến đấu, tiến hành các đợt đánh phá liên tục". Nhiều khu vực tại Dnipropetrovsk bị ném bom. Trên thực tế, Krivoy Rog trở lên "căng thẳng", là do xung đột Nga-Ukraine đã bắt đầu lan rộng. Cuối tuần trước, ông Verkul đã thông báo về việc truy lùng "gián điệp và những kẻ chủ mưu" ở Krivoy Rog, khi cam kết trả 50.000 hryvnia (khoảng 1.300 USD) dành cho những người cung cấp thông tin "gián điệp" Nga. Hiện có thông tin cho rằng, chính quyền vùng Dnipropetrovsk đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Vitaly Kiselev, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, ngày 2/8 cho biết, "Các cơ quan nhà nước tại Dnipropetrovsk đang thu dọn tài liệu”. Ông Vitaly Kiselev cho biết thêm: Theo nguồn tin của chúng tôi, nhiều tài liệu, kho lưu trữ và thông tin mật khác nhau tại Dnipropetrovsk, đã được gửi trực tiếp đến Romania và thành phố biên giới Ukraine giáp biên giới với Ba Lan". Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Nga là Đại tá về hưu Viktor Baranets tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố của phía Ukraine. Ông tin rằng Quân đội Nga có thể không tấn công Krivoy Rog sớm như vậy. Ông Baranets đánh giá, Quân đội Nga sẽ chỉ có thể đi qua ranh giới phía bắc khu vực Kherson sau khi hoàn thành "nhiệm vụ chiến đấu" ở chiến trường Donbass, chính xác hơn là sau khi giành hoàn toàn quyền kiểm soát đối với khu vực Slavyansk-Kramatorsk; khi đó quân Nga mới tấn công Kriver Rog. Mặt khác, do các lực lượng vũ trang Ukraine đang mở cuộc phản công nhằm vào khu vực Kherson, nên Quân đội Nga cần tập trung lực lượng để đảm bảo an ninh cho khu vực này; ông Baranets cho biết thêm. Theo phân tích của Đại tá Baranets, Tổng thống Zelensky và bộ trưởng quốc phòng Ukraine đã tuyên bố phản công tại Kherson và Quân đội Ukraine đã thực hiện một số nỗ lực, để kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga, tấn công phá hủy cầu Antonov trên sông Dnepr, nhằm cắt đứt đường tiếp tế của quân Nga. Theo nhận định của ông Baranets vào ngày 4/8, "Cho đến ngày hôm qua, mọi thứ đang diễn ra theo hướng mà Kherson sắp trở thành chiến trường chính. Còn việc triển khai các hành động quân sự theo hướng Krivoy Rog, có thể là một đòn nghi binh chiến dịch theo hướng Yev-Kherson. "Đây là chiến lược đúng đắn để di chuyển lực lượng dự bị, nhằm đối phó với kế hoạch của Tổng thống Zelensky và buộc Quân đội Ukraine phải chuẩn bị cho lực lượng phòng ngự tại Krivorog. Đó là một đòn nghi binh chiến lược lớn"; Baranets nhận định. Đại sứ nhà nước tự xưng Luhansk tại Nga Rodion Miroshnik cho biết, các cơ quan nhà nước của Ukraine tại khu vực Dnipropetrovsk như Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine, văn phòng công tố, các chỉ số kinh tế và dữ liệu lưu trữ đã bắt đầu sơ tán. Cư dân Dnipropetrovsk có thể đã “sợ hãi trước” sức ép tấn công của quân Nga.

